Live Radio
Home » Sports » Estrella Damm Catalunya Championship Scores

Estrella Damm Catalunya Championship Scores

The Associated Press

May 8, 2026, 2:19 PM

Friday

At Real Club de Golf El Prat

Barcelona, Spain

Purse: $2.8 million

Yardage: 7,057; Par: 72

Second Round

Lucas Bjerregaard, Denmark 66-67—133
Stefano Mazzoli, Italy 66-67—133
Yurav Premlall, South Africa 70-64—134
Ricardo Gouveia, Portugal 67-68—135
JC Ritchie, South Africa 71-64—135
Aaron Cockerill, Canada 67-69—136
David Law, Scotland 65-71—136
Jack Senior, England 69-67—136
Martin Couvra, France 68-69—137
Alexander Levy, France 65-72—137
Bernd Wiesberger, Austria 69-68—137
Jeff Winther, Denmark 71-66—137
Dan Bradbury, England 70-68—138
Davis Bryant, United States 67-71—138
Ugo Coussaud, France 69-69—138
Nacho Elvira, Spain 70-68—138
Andreas Halvorsen, Norway 69-69—138
Yuto Katsuragawa, Japan 67-71—138
Jacques Kruyswijk, South Africa 70-68—138
Shaun Norris, South Africa 64-74—138
Eddie Pepperell, England 70-68—138
David Ravetto, France 69-69—138
Hugo Townsend, Sweden 70-68—138
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 73-66—139
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 68-71—139
Alejandro Del Rey, Spain 70-69—139
Oihan Guillamoundeguy, France 67-72—139
Joakim Lagergren, Sweden 69-70—139
Zander Lombard, South Africa 68-71—139
Jovan Rebula, South Africa 70-69—139
Paul Waring, England 70-69—139
Matthew Baldwin, England 68-72—140
Albin Bergstrom, Sweden 69-71—140
MJ Daffue, South Africa 72-68—140
Alfredo Garcia-Heredia, Spain 71-69—140
Rikuya Hoshino, Japan 70-70—140
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 69-71—140
Yannik Paul, Germany 69-71—140
Richie Ramsay, Scotland 72-68—140
Yuvraj Sandhu, India 68-72—140
Marcel Schneider, Germany 73-67—140
Jack Yule, England 69-71—140
Adri Arnaus, Spain 71-70—141
Adam Blomme, Sweden 70-71—141
Jonathan Broomhead, South Africa 70-71—141
Rafa Cabrera Bello, Spain 70-71—141
Jorge Campillo, Spain 70-71—141
Gregorio De Leo, Italy 70-71—141
Joe Dean, England 68-73—141
Ewen Ferguson, Scotland 65-76—141
Ross Fisher, England 69-72—141
Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe 68-73—141
Tobias Jonsson, Sweden 67-74—141
Sadom Kaewkanjana, Thailand 70-71—141
Kazuma Kobori, New Zealand 71-70—141
Romain Langasque, France 70-71—141
Dylan Naidoo, South Africa 69-72—141
Daniel Rodrigues, Portugal 70-71—141
Antoine Rozner, France 68-73—141
Tom Vaillant, France 67-74—141
Sam Bairstow, England 70-72—142
Filippo Celli, Italy 71-71—142
Wenyi Ding, China 69-73—142
Andres Gallegos, Argentina 72-70—142
Angel Hidalgo, Spain 72-70—142
Michael Hollick, South Africa 66-76—142
Scott Jamieson, Scotland 71-71—142
Andrew Johnston, England 73-69—142
Marcus Kinhult, Sweden 72-70—142
Oliver Lindell, Finland 71-71—142
James Morrison, England 68-74—142
Niklas Norgaard Moller, Denmark 73-69—142
Rocco Repetto Taylor, Spain 71-71—142
Jayden Trey Schaper, South Africa 72-70—142
Jason Scrivener, Australia 70-72—142
Callum Tarren, England 71-71—142
Quim Vidal, Spain 70-72—142
Manuel Elvira, Spain 70-73—143
Joel Girrbach, Switzerland 74-69—143
Maximilian Kieffer, Germany 73-70—143
Connor McKinney, Australia 72-71—143
Joel Moscatel, Spain 69-74—143
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 70-73—143
Renato Paratore, Italy 72-71—143
Benjamin Schmidt, England 73-70—143
Matthew Southgate, England 70-73—143
Daniel Van Tonder, South Africa 72-71—143
Yanhan Zhou, China 72-71—143
Cameron Adam, Scotland 70-74—144
Sean Crocker, United States 73-71—144
Pablo Ereno Perez, Spain 75-69—144
Marcus Helligkilde, Denmark 77-67—144
Kota Kaneko, Japan 73-71—144
Francesco Laporta, Italy 71-73—144
Junghwan Lee, South Korea 69-75—144
Joost Luiten, Netherlands 73-71—144
Anthony Quayle, Australia 71-73—144
Brandon Robinson-Thompson, England 72-72—144
Freddy Schott, Germany 67-77—144
Sebastian Soderberg, Sweden 73-71—144
Maximilian Steinlechner, Austria 73-71—144
Daniel Young, Scotland 72-72—144
Angel Ayora Fanegas, Spain 69-76—145
Joshua Berry, England 79-66—145
Quentin Debove, France 74-71—145
Hennie Du Plessis, South Africa 72-73—145
Nathan Kimsey, England 71-74—145
Pablo Larrazabal, Spain 70-75—145
Guido Migliozzi, Italy 72-73—145
Shubhankar Sharma, India 71-74—145
Clement Sordet, France 72-73—145
Brandon Stone, South Africa 74-71—145
Santiago Tarrio, Spain 74-71—145
Todd Clements, England 74-72—146
Dan Erickson, United States 73-73—146
Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 72-74—146
Jeong-Weon Ko, France 71-75—146
Matteo Manassero, Italy 74-72—146
Felix Mory, France 72-74—146
Jacob Skov Olesen, Denmark 69-77—146
Herman Wibe Sekne, Norway 74-72—146
Darius Van Driel, Netherlands 72-74—146
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 73-73—146
Euan Walker, Scotland 76-70—146
Veer Ahlawat, India 75-72—147
Albert Boneta, Spain 70-77—147
Jens Dantorp, Sweden 71-76—147
Dylan Frittelli, South Africa 73-74—147
Julien Guerrier, France 76-71—147
Ryggs Johnston, United States 77-70—147
Vicente Mestre Carceller, Spain 73-74—147
David Micheluzzi, Australia 75-72—147
Francesco Molinari, Italy 70-77—147
Victor Pastor Rufian, Spain 73-74—147
Ryan Peake, Australia 71-76—147
Josep Maria Serra, Spain 73-74—147
Fabrizio Zanotti, Paraguay 73-74—147
Fred Biondi, Brazil 76-72—148
Jack Buchanan, Australia 76-72—148
Gonzalo Fernandez-Castano, Spain 77-71—148
Simon Forsstrom, Sweden 75-73—148
Luke List, United States 71-77—148
Tapio Pulkkanen, Finland 77-71—148
Richard Sterne, South Africa 77-71—148
Marcus Armitage, England 79-70—149
Gavin Green, Malaysia 72-77—149
Michael Mjaaseth, Norway 77-72—149
Grant Forrest, Scotland 79-71—150
Palmer Jackson, United States 73-77—150
Hunter Logan, United States 74-76—150
Robin Williams, South Africa 74-76—150
Ockie Strydom, South Africa 73-78—151
Johannes Veerman, United States 77-75—152
Clement Charmasson, France 81-72—153
Mike Toorop, Netherlands 82-73—155
Edoardo Molinari, Italy 76-81—157

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up