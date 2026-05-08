Estrella Damm Catalunya Championship Par Scores

Friday
At Real Club de Golf El Prat
Barcelona, Spain
Purse: $2.8 million
Yardage: 7,057; Par: 72
Second Round
|Lucas Bjerregaard, Denmark
|66-67—133
|-11
|Stefano Mazzoli, Italy
|66-67—133
|-11
|Yurav Premlall, South Africa
|70-64—134
|-10
|Ricardo Gouveia, Portugal
|67-68—135
|-9
|JC Ritchie, South Africa
|71-64—135
|-9
|Aaron Cockerill, Canada
|67-69—136
|-8
|David Law, Scotland
|65-71—136
|-8
|Jack Senior, England
|69-67—136
|-8
|Martin Couvra, France
|68-69—137
|-7
|Alexander Levy, France
|65-72—137
|-7
|Bernd Wiesberger, Austria
|69-68—137
|-7
|Jeff Winther, Denmark
|71-66—137
|-7
|Dan Bradbury, England
|70-68—138
|-6
|Davis Bryant, United States
|67-71—138
|-6
|Ugo Coussaud, France
|69-69—138
|-6
|Nacho Elvira, Spain
|70-68—138
|-6
|Andreas Halvorsen, Norway
|69-69—138
|-6
|Yuto Katsuragawa, Japan
|67-71—138
|-6
|Jacques Kruyswijk, South Africa
|70-68—138
|-6
|Shaun Norris, South Africa
|64-74—138
|-6
|Eddie Pepperell, England
|70-68—138
|-6
|David Ravetto, France
|69-69—138
|-6
|Hugo Townsend, Sweden
|70-68—138
|-6
|Kiradech Aphibarnrat, Thailand
|73-66—139
|-5
|Ivan Cantero Gutierrez, Spain
|68-71—139
|-5
|Alejandro Del Rey, Spain
|70-69—139
|-5
|Oihan Guillamoundeguy, France
|67-72—139
|-5
|Joakim Lagergren, Sweden
|69-70—139
|-5
|Zander Lombard, South Africa
|68-71—139
|-5
|Jovan Rebula, South Africa
|70-69—139
|-5
|Paul Waring, England
|70-69—139
|-5
|Matthew Baldwin, England
|68-72—140
|-4
|Albin Bergstrom, Sweden
|69-71—140
|-4
|MJ Daffue, South Africa
|72-68—140
|-4
|Alfredo Garcia-Heredia, Spain
|71-69—140
|-4
|Rikuya Hoshino, Japan
|70-70—140
|-4
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain
|69-71—140
|-4
|Yannik Paul, Germany
|69-71—140
|-4
|Richie Ramsay, Scotland
|72-68—140
|-4
|Yuvraj Sandhu, India
|68-72—140
|-4
|Marcel Schneider, Germany
|73-67—140
|-4
|Jack Yule, England
|69-71—140
|-4
|Adri Arnaus, Spain
|71-70—141
|-3
|Adam Blomme, Sweden
|70-71—141
|-3
|Jonathan Broomhead, South Africa
|70-71—141
|-3
|Rafa Cabrera Bello, Spain
|70-71—141
|-3
|Jorge Campillo, Spain
|70-71—141
|-3
|Gregorio De Leo, Italy
|70-71—141
|-3
|Joe Dean, England
|68-73—141
|-3
|Ewen Ferguson, Scotland
|65-76—141
|-3
|Ross Fisher, England
|69-72—141
|-3
|Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe
|68-73—141
|-3
|Tobias Jonsson, Sweden
|67-74—141
|-3
|Sadom Kaewkanjana, Thailand
|70-71—141
|-3
|Kazuma Kobori, New Zealand
|71-70—141
|-3
|Romain Langasque, France
|70-71—141
|-3
|Dylan Naidoo, South Africa
|69-72—141
|-3
|Daniel Rodrigues, Portugal
|70-71—141
|-3
|Antoine Rozner, France
|68-73—141
|-3
|Tom Vaillant, France
|67-74—141
|-3
|Sam Bairstow, England
|70-72—142
|-2
|Filippo Celli, Italy
|71-71—142
|-2
|Wenyi Ding, China
|69-73—142
|-2
|Andres Gallegos, Argentina
|72-70—142
|-2
|Angel Hidalgo, Spain
|72-70—142
|-2
|Michael Hollick, South Africa
|66-76—142
|-2
|Scott Jamieson, Scotland
|71-71—142
|-2
|Andrew Johnston, England
|73-69—142
|-2
|Marcus Kinhult, Sweden
|72-70—142
|-2
|Oliver Lindell, Finland
|71-71—142
|-2
|James Morrison, England
|68-74—142
|-2
|Niklas Norgaard Moller, Denmark
|73-69—142
|-2
|Rocco Repetto Taylor, Spain
|71-71—142
|-2
|Jayden Trey Schaper, South Africa
|72-70—142
|-2
|Jason Scrivener, Australia
|70-72—142
|-2
|Callum Tarren, England
|71-71—142
|-2
|Quim Vidal, Spain
|70-72—142
|-2
|Manuel Elvira, Spain
|70-73—143
|-1
|Joel Girrbach, Switzerland
|74-69—143
|-1
|Maximilian Kieffer, Germany
|73-70—143
|-1
|Connor McKinney, Australia
|72-71—143
|-1
|Joel Moscatel, Spain
|69-74—143
|-1
|Adrian Otaegui, United Arab Emirates
|70-73—143
|-1
|Renato Paratore, Italy
|72-71—143
|-1
|Benjamin Schmidt, England
|73-70—143
|-1
|Matthew Southgate, England
|70-73—143
|-1
|Daniel Van Tonder, South Africa
|72-71—143
|-1
|Yanhan Zhou, China
|72-71—143
|-1
|Cameron Adam, Scotland
|70-74—144
|E
|Sean Crocker, United States
|73-71—144
|E
|Pablo Ereno Perez, Spain
|75-69—144
|E
|Marcus Helligkilde, Denmark
|77-67—144
|E
|Kota Kaneko, Japan
|73-71—144
|E
|Francesco Laporta, Italy
|71-73—144
|E
|Junghwan Lee, South Korea
|69-75—144
|E
|Joost Luiten, Netherlands
|73-71—144
|E
|Anthony Quayle, Australia
|71-73—144
|E
|Brandon Robinson-Thompson, England
|72-72—144
|E
|Freddy Schott, Germany
|67-77—144
|E
|Sebastian Soderberg, Sweden
|73-71—144
|E
|Maximilian Steinlechner, Austria
|73-71—144
|E
|Daniel Young, Scotland
|72-72—144
|E
|Angel Ayora Fanegas, Spain
|69-76—145
|+1
|Joshua Berry, England
|79-66—145
|+1
|Quentin Debove, France
|74-71—145
|+1
|Hennie Du Plessis, South Africa
|72-73—145
|+1
|Nathan Kimsey, England
|71-74—145
|+1
|Pablo Larrazabal, Spain
|70-75—145
|+1
|Guido Migliozzi, Italy
|72-73—145
|+1
|Shubhankar Sharma, India
|71-74—145
|+1
|Clement Sordet, France
|72-73—145
|+1
|Brandon Stone, South Africa
|74-71—145
|+1
|Santiago Tarrio, Spain
|74-71—145
|+1
|Todd Clements, England
|74-72—146
|+2
|Dan Erickson, United States
|73-73—146
|+2
|Sebastian Garcia Rodriguez, Spain
|72-74—146
|+2
|Jeong-Weon Ko, France
|71-75—146
|+2
|Matteo Manassero, Italy
|74-72—146
|+2
|Felix Mory, France
|72-74—146
|+2
|Jacob Skov Olesen, Denmark
|69-77—146
|+2
|Herman Wibe Sekne, Norway
|74-72—146
|+2
|Darius Van Driel, Netherlands
|72-74—146
|+2
|Nicolai Von Dellingshausen, Germany
|73-73—146
|+2
|Euan Walker, Scotland
|76-70—146
|+2
|Veer Ahlawat, India
|75-72—147
|+3
|Albert Boneta, Spain
|70-77—147
|+3
|Jens Dantorp, Sweden
|71-76—147
|+3
|Dylan Frittelli, South Africa
|73-74—147
|+3
|Julien Guerrier, France
|76-71—147
|+3
|Ryggs Johnston, United States
|77-70—147
|+3
|Vicente Mestre Carceller, Spain
|73-74—147
|+3
|David Micheluzzi, Australia
|75-72—147
|+3
|Francesco Molinari, Italy
|70-77—147
|+3
|Victor Pastor Rufian, Spain
|73-74—147
|+3
|Ryan Peake, Australia
|71-76—147
|+3
|Josep Maria Serra, Spain
|73-74—147
|+3
|Fabrizio Zanotti, Paraguay
|73-74—147
|+3
|Fred Biondi, Brazil
|76-72—148
|+4
|Jack Buchanan, Australia
|76-72—148
|+4
|Gonzalo Fernandez-Castano, Spain
|77-71—148
|+4
|Simon Forsstrom, Sweden
|75-73—148
|+4
|Luke List, United States
|71-77—148
|+4
|Tapio Pulkkanen, Finland
|77-71—148
|+4
|Richard Sterne, South Africa
|77-71—148
|+4
|Marcus Armitage, England
|79-70—149
|+5
|Gavin Green, Malaysia
|72-77—149
|+5
|Michael Mjaaseth, Norway
|77-72—149
|+5
|Grant Forrest, Scotland
|79-71—150
|+6
|Palmer Jackson, United States
|73-77—150
|+6
|Hunter Logan, United States
|74-76—150
|+6
|Robin Williams, South Africa
|74-76—150
|+6
|Ockie Strydom, South Africa
|73-78—151
|+7
|Johannes Veerman, United States
|77-75—152
|+8
|Clement Charmasson, France
|81-72—153
|+9
|Mike Toorop, Netherlands
|82-73—155
|+11
|Edoardo Molinari, Italy
|76-81—157
|+13
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.