Estrella Damm Catalunya Championship Par Scores

The Associated Press

May 8, 2026, 2:19 PM

Friday

At Real Club de Golf El Prat

Barcelona, Spain

Purse: $2.8 million

Yardage: 7,057; Par: 72

Second Round

Lucas Bjerregaard, Denmark 66-67—133 -11
Stefano Mazzoli, Italy 66-67—133 -11
Yurav Premlall, South Africa 70-64—134 -10
Ricardo Gouveia, Portugal 67-68—135 -9
JC Ritchie, South Africa 71-64—135 -9
Aaron Cockerill, Canada 67-69—136 -8
David Law, Scotland 65-71—136 -8
Jack Senior, England 69-67—136 -8
Martin Couvra, France 68-69—137 -7
Alexander Levy, France 65-72—137 -7
Bernd Wiesberger, Austria 69-68—137 -7
Jeff Winther, Denmark 71-66—137 -7
Dan Bradbury, England 70-68—138 -6
Davis Bryant, United States 67-71—138 -6
Ugo Coussaud, France 69-69—138 -6
Nacho Elvira, Spain 70-68—138 -6
Andreas Halvorsen, Norway 69-69—138 -6
Yuto Katsuragawa, Japan 67-71—138 -6
Jacques Kruyswijk, South Africa 70-68—138 -6
Shaun Norris, South Africa 64-74—138 -6
Eddie Pepperell, England 70-68—138 -6
David Ravetto, France 69-69—138 -6
Hugo Townsend, Sweden 70-68—138 -6
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 73-66—139 -5
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 68-71—139 -5
Alejandro Del Rey, Spain 70-69—139 -5
Oihan Guillamoundeguy, France 67-72—139 -5
Joakim Lagergren, Sweden 69-70—139 -5
Zander Lombard, South Africa 68-71—139 -5
Jovan Rebula, South Africa 70-69—139 -5
Paul Waring, England 70-69—139 -5
Matthew Baldwin, England 68-72—140 -4
Albin Bergstrom, Sweden 69-71—140 -4
MJ Daffue, South Africa 72-68—140 -4
Alfredo Garcia-Heredia, Spain 71-69—140 -4
Rikuya Hoshino, Japan 70-70—140 -4
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 69-71—140 -4
Yannik Paul, Germany 69-71—140 -4
Richie Ramsay, Scotland 72-68—140 -4
Yuvraj Sandhu, India 68-72—140 -4
Marcel Schneider, Germany 73-67—140 -4
Jack Yule, England 69-71—140 -4
Adri Arnaus, Spain 71-70—141 -3
Adam Blomme, Sweden 70-71—141 -3
Jonathan Broomhead, South Africa 70-71—141 -3
Rafa Cabrera Bello, Spain 70-71—141 -3
Jorge Campillo, Spain 70-71—141 -3
Gregorio De Leo, Italy 70-71—141 -3
Joe Dean, England 68-73—141 -3
Ewen Ferguson, Scotland 65-76—141 -3
Ross Fisher, England 69-72—141 -3
Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe 68-73—141 -3
Tobias Jonsson, Sweden 67-74—141 -3
Sadom Kaewkanjana, Thailand 70-71—141 -3
Kazuma Kobori, New Zealand 71-70—141 -3
Romain Langasque, France 70-71—141 -3
Dylan Naidoo, South Africa 69-72—141 -3
Daniel Rodrigues, Portugal 70-71—141 -3
Antoine Rozner, France 68-73—141 -3
Tom Vaillant, France 67-74—141 -3
Sam Bairstow, England 70-72—142 -2
Filippo Celli, Italy 71-71—142 -2
Wenyi Ding, China 69-73—142 -2
Andres Gallegos, Argentina 72-70—142 -2
Angel Hidalgo, Spain 72-70—142 -2
Michael Hollick, South Africa 66-76—142 -2
Scott Jamieson, Scotland 71-71—142 -2
Andrew Johnston, England 73-69—142 -2
Marcus Kinhult, Sweden 72-70—142 -2
Oliver Lindell, Finland 71-71—142 -2
James Morrison, England 68-74—142 -2
Niklas Norgaard Moller, Denmark 73-69—142 -2
Rocco Repetto Taylor, Spain 71-71—142 -2
Jayden Trey Schaper, South Africa 72-70—142 -2
Jason Scrivener, Australia 70-72—142 -2
Callum Tarren, England 71-71—142 -2
Quim Vidal, Spain 70-72—142 -2
Manuel Elvira, Spain 70-73—143 -1
Joel Girrbach, Switzerland 74-69—143 -1
Maximilian Kieffer, Germany 73-70—143 -1
Connor McKinney, Australia 72-71—143 -1
Joel Moscatel, Spain 69-74—143 -1
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 70-73—143 -1
Renato Paratore, Italy 72-71—143 -1
Benjamin Schmidt, England 73-70—143 -1
Matthew Southgate, England 70-73—143 -1
Daniel Van Tonder, South Africa 72-71—143 -1
Yanhan Zhou, China 72-71—143 -1
Cameron Adam, Scotland 70-74—144 E
Sean Crocker, United States 73-71—144 E
Pablo Ereno Perez, Spain 75-69—144 E
Marcus Helligkilde, Denmark 77-67—144 E
Kota Kaneko, Japan 73-71—144 E
Francesco Laporta, Italy 71-73—144 E
Junghwan Lee, South Korea 69-75—144 E
Joost Luiten, Netherlands 73-71—144 E
Anthony Quayle, Australia 71-73—144 E
Brandon Robinson-Thompson, England 72-72—144 E
Freddy Schott, Germany 67-77—144 E
Sebastian Soderberg, Sweden 73-71—144 E
Maximilian Steinlechner, Austria 73-71—144 E
Daniel Young, Scotland 72-72—144 E
Angel Ayora Fanegas, Spain 69-76—145 +1
Joshua Berry, England 79-66—145 +1
Quentin Debove, France 74-71—145 +1
Hennie Du Plessis, South Africa 72-73—145 +1
Nathan Kimsey, England 71-74—145 +1
Pablo Larrazabal, Spain 70-75—145 +1
Guido Migliozzi, Italy 72-73—145 +1
Shubhankar Sharma, India 71-74—145 +1
Clement Sordet, France 72-73—145 +1
Brandon Stone, South Africa 74-71—145 +1
Santiago Tarrio, Spain 74-71—145 +1
Todd Clements, England 74-72—146 +2
Dan Erickson, United States 73-73—146 +2
Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 72-74—146 +2
Jeong-Weon Ko, France 71-75—146 +2
Matteo Manassero, Italy 74-72—146 +2
Felix Mory, France 72-74—146 +2
Jacob Skov Olesen, Denmark 69-77—146 +2
Herman Wibe Sekne, Norway 74-72—146 +2
Darius Van Driel, Netherlands 72-74—146 +2
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 73-73—146 +2
Euan Walker, Scotland 76-70—146 +2
Veer Ahlawat, India 75-72—147 +3
Albert Boneta, Spain 70-77—147 +3
Jens Dantorp, Sweden 71-76—147 +3
Dylan Frittelli, South Africa 73-74—147 +3
Julien Guerrier, France 76-71—147 +3
Ryggs Johnston, United States 77-70—147 +3
Vicente Mestre Carceller, Spain 73-74—147 +3
David Micheluzzi, Australia 75-72—147 +3
Francesco Molinari, Italy 70-77—147 +3
Victor Pastor Rufian, Spain 73-74—147 +3
Ryan Peake, Australia 71-76—147 +3
Josep Maria Serra, Spain 73-74—147 +3
Fabrizio Zanotti, Paraguay 73-74—147 +3
Fred Biondi, Brazil 76-72—148 +4
Jack Buchanan, Australia 76-72—148 +4
Gonzalo Fernandez-Castano, Spain 77-71—148 +4
Simon Forsstrom, Sweden 75-73—148 +4
Luke List, United States 71-77—148 +4
Tapio Pulkkanen, Finland 77-71—148 +4
Richard Sterne, South Africa 77-71—148 +4
Marcus Armitage, England 79-70—149 +5
Gavin Green, Malaysia 72-77—149 +5
Michael Mjaaseth, Norway 77-72—149 +5
Grant Forrest, Scotland 79-71—150 +6
Palmer Jackson, United States 73-77—150 +6
Hunter Logan, United States 74-76—150 +6
Robin Williams, South Africa 74-76—150 +6
Ockie Strydom, South Africa 73-78—151 +7
Johannes Veerman, United States 77-75—152 +8
Clement Charmasson, France 81-72—153 +9
Mike Toorop, Netherlands 82-73—155 +11
Edoardo Molinari, Italy 76-81—157 +13

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved.

