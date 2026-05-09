Estrella Damm Catalunya Championship Par Scores

The Associated Press

May 9, 2026, 11:20 AM

Saturday

At Real Club de Golf El Prat

Barcelona, Spain

Purse: $2.8 million

Yardage: 7,057; Par: 72

Third Round

Yurav Premlall, South Africa 70-64-63—197 -19
Stefano Mazzoli, Italy 66-67-69—202 -14
JC Ritchie, South Africa 71-64-69—204 -12
Lucas Bjerregaard, Denmark 66-67-72—205 -11
David Law, Scotland 65-71-69—205 -11
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 73-66-67—206 -10
Ricardo Gouveia, Portugal 67-68-71—206 -10
Shaun Norris, South Africa 64-74-68—206 -10
Dan Bradbury, England 70-68-69—207 -9
Alejandro Del Rey, Spain 70-69-68—207 -9
Oliver Lindell, Finland 71-71-65—207 -9
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 69-71-67—207 -9
Bernd Wiesberger, Austria 69-68-70—207 -9
Matthew Baldwin, England 68-72-68—208 -8
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 68-71-69—208 -8
Martin Couvra, France 68-69-71—208 -8
Oihan Guillamoundeguy, France 67-72-69—208 -8
Nacho Elvira, Spain 70-68-71—209 -7
Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe 68-73-68—209 -7
Andreas Halvorsen, Norway 69-69-71—209 -7
Rikuya Hoshino, Japan 70-70-69—209 -7
Kazuma Kobori, New Zealand 71-70-68—209 -7
Alexander Levy, France 65-72-72—209 -7
Jason Scrivener, Australia 70-72-67—209 -7
Jack Senior, England 69-67-73—209 -7
Jeff Winther, Denmark 71-66-72—209 -7
Rafa Cabrera Bello, Spain 70-71-69—210 -6
Jorge Campillo, Spain 70-71-69—210 -6
Ugo Coussaud, France 69-69-72—210 -6
Alfredo Garcia-Heredia, Spain 71-69-70—210 -6
Joakim Lagergren, Sweden 69-70-71—210 -6
Richie Ramsay, Scotland 72-68-70—210 -6
Jovan Rebula, South Africa 70-69-71—210 -6
Antoine Rozner, France 68-73-69—210 -6
Jayden Trey Schaper, South Africa 72-70-68—210 -6
Hugo Townsend, Sweden 70-68-72—210 -6
Paul Waring, England 70-69-71—210 -6
Davis Bryant, United States 67-71-73—211 -5
Aaron Cockerill, Canada 67-69-75—211 -5
Ewen Ferguson, Scotland 65-76-70—211 -5
Yuto Katsuragawa, Japan 67-71-73—211 -5
Dylan Naidoo, South Africa 69-72-70—211 -5
Yannik Paul, Germany 69-71-71—211 -5
Eddie Pepperell, England 70-68-73—211 -5
Marcel Schneider, Germany 73-67-71—211 -5
Adri Arnaus, Spain 71-70-71—212 -4
Albin Bergstrom, Sweden 69-71-72—212 -4
Adam Blomme, Sweden 70-71-71—212 -4
Jonathan Broomhead, South Africa 70-71-71—212 -4
Tobias Jonsson, Sweden 67-74-71—212 -4
Niklas Norgaard Moller, Denmark 73-69-70—212 -4
Daniel Rodrigues, Portugal 70-71-71—212 -4
Yuvraj Sandhu, India 68-72-72—212 -4
Tom Vaillant, France 67-74-71—212 -4
Jack Yule, England 69-71-72—212 -4
Filippo Celli, Italy 71-71-71—213 -3
Wenyi Ding, China 69-73-71—213 -3
Ross Fisher, England 69-72-72—213 -3
Andres Gallegos, Argentina 72-70-71—213 -3
Andrew Johnston, England 73-69-71—213 -3
Jacques Kruyswijk, South Africa 70-68-75—213 -3
Zander Lombard, South Africa 68-71-74—213 -3
Quim Vidal, Spain 70-72-71—213 -3
MJ Daffue, South Africa 72-68-74—214 -2
Marcus Kinhult, Sweden 72-70-72—214 -2
David Ravetto, France 69-69-76—214 -2
Sam Bairstow, England 70-72-73—215 -1
Joe Dean, England 68-73-74—215 -1
Angel Hidalgo, Spain 72-70-73—215 -1
Callum Tarren, England 71-71-73—215 -1
Michael Hollick, South Africa 66-76-74—216 E
Scott Jamieson, Scotland 71-71-74—216 E
Gregorio De Leo, Italy 70-71-76—217 +1
Sadom Kaewkanjana, Thailand 70-71-76—217 +1
Rocco Repetto Taylor, Spain 71-71-76—218 +2
Romain Langasque, France 70-71-78—219 +3
James Morrison, England 68-74-78—220 +4

