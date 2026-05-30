Charles Schwab Challenge Scores

Saturday
At Colonial Country Club
Fort Worth, Texas
Purse: $9.9 million
Yardage: 7,289; Par: 70
Third Round
|Eric Cole
|67-68-63—198
|Ryan Gerard
|64-67-68—199
|Mac Meissner
|66-67-67—200
|J.J. Spaun
|64-68-68—200
|Russell Henley
|66-66-69—201
|Hideki Matsuyama
|66-65-70—201
|Alex Smalley
|65-67-69—201
|Michael Brennan
|67-66-69—202
|Nicolas Echavarria
|66-71-65—202
|Mackenzie Hughes
|66-67-69—202
|Michael Thorbjornsen
|66-65-71—202
|Ludvig Aberg
|66-68-69—203
|Christiaan Bezuidenhout
|68-68-67—203
|Akshay Bhatia
|67-65-71—203
|Doug Ghim
|65-69-69—203
|Brian Harman
|65-66-72—203
|Justin Thomas
|69-67-67—203
|Gary Woodland
|65-69-69—203
|A.J. Ewart
|70-63-71—204
|Ben Griffin
|68-68-68—204
|Andrew Putnam
|64-70-70—204
|Jordan L. Smith
|65-65-74—204
|Chandler Blanchet
|68-68-69—205
|Lee Hodges
|64-71-70—205
|John Keefer
|71-67-67—205
|Matt Kuchar
|67-68-70—205
|Zachary Bauchou
|71-66-69—206
|Pierceson Coody
|71-67-68—206
|Steven Fisk
|68-69-69—206
|Brice Garnett
|66-66-74—206
|Billy Horschel
|65-71-70—206
|Tom Kim
|64-72-70—206
|Michael Kim
|70-67-69—206
|Robert MacIntyre
|68-68-70—206
|Keita Nakajima
|69-66-71—206
|Davis Thompson
|69-67-70—206
|Keegan Bradley
|65-69-73—207
|Austin Eckroat
|68-69-70—207
|Max McGreevy
|67-70-70—207
|Rasmus Neergaard-Petersen
|65-69-73—207
|Andrew Novak
|69-65-73—207
|Adam Schenk
|66-71-70—207
|Austin Smotherman
|68-68-71—207
|Sam Stevens
|68-70-69—207
|Kevin Yu
|65-70-72—207
|Ricky Castillo
|65-69-74—208
|Rico Hoey
|68-69-71—208
|Max Homa
|66-71-71—208
|Jeffrey Kang
|68-69-71—208
|Taylor Moore
|69-68-71—208
|Adrien Saddier
|69-67-72—208
|Brandt Snedeker
|70-68-70—208
|Jackson Suber
|69-69-70—208
|Sahith Theegala
|67-70-71—208
|Patrick Fishburn
|70-68-71—209
|Emiliano Grillo
|70-66-73—209
|Garrick Higgo
|69-65-75—209
|J.T. Poston
|69-67-73—209
|Joel Dahmen
|69-66-75—210
|Nick Dunlap
|70-67-73—210
|Lanto Griffin
|71-67-72—210
|Matthew McCarty
|64-71-75—210
|Davis Riley
|66-71-73—210
|Kevin Roy
|67-70-73—210
|Mark Hubbard
|68-69-74—211
|Takumi Kanaya
|69-69-73—211
|Patrick Rodgers
|69-69-73—211
|Kevin Streelman
|68-69-74—211
|Erik Van Rooyen
|65-72-74—211
|Luke Clanton
|65-70-77—212
|Seamus Power
|69-69-74—212
|Lucas Glover
|70-68-75—213
|Ryo Hisatsune
|66-68-79—213
|Tom Hoge
|68-67-79—214
|Thorbjorn Olesen
|69-67-80—216
