Live Radio
Home » Sports » Charles Schwab Challenge Scores

Charles Schwab Challenge Scores

The Associated Press

May 30, 2026, 6:37 PM

Saturday

At Colonial Country Club

Fort Worth, Texas

Purse: $9.9 million

Yardage: 7,289; Par: 70

Third Round

Eric Cole 67-68-63—198
Ryan Gerard 64-67-68—199
Mac Meissner 66-67-67—200
J.J. Spaun 64-68-68—200
Russell Henley 66-66-69—201
Hideki Matsuyama 66-65-70—201
Alex Smalley 65-67-69—201
Michael Brennan 67-66-69—202
Nicolas Echavarria 66-71-65—202
Mackenzie Hughes 66-67-69—202
Michael Thorbjornsen 66-65-71—202
Ludvig Aberg 66-68-69—203
Christiaan Bezuidenhout 68-68-67—203
Akshay Bhatia 67-65-71—203
Doug Ghim 65-69-69—203
Brian Harman 65-66-72—203
Justin Thomas 69-67-67—203
Gary Woodland 65-69-69—203
A.J. Ewart 70-63-71—204
Ben Griffin 68-68-68—204
Andrew Putnam 64-70-70—204
Jordan L. Smith 65-65-74—204
Chandler Blanchet 68-68-69—205
Lee Hodges 64-71-70—205
John Keefer 71-67-67—205
Matt Kuchar 67-68-70—205
Zachary Bauchou 71-66-69—206
Pierceson Coody 71-67-68—206
Steven Fisk 68-69-69—206
Brice Garnett 66-66-74—206
Billy Horschel 65-71-70—206
Tom Kim 64-72-70—206
Michael Kim 70-67-69—206
Robert MacIntyre 68-68-70—206
Keita Nakajima 69-66-71—206
Davis Thompson 69-67-70—206
Keegan Bradley 65-69-73—207
Austin Eckroat 68-69-70—207
Max McGreevy 67-70-70—207
Rasmus Neergaard-Petersen 65-69-73—207
Andrew Novak 69-65-73—207
Adam Schenk 66-71-70—207
Austin Smotherman 68-68-71—207
Sam Stevens 68-70-69—207
Kevin Yu 65-70-72—207
Ricky Castillo 65-69-74—208
Rico Hoey 68-69-71—208
Max Homa 66-71-71—208
Jeffrey Kang 68-69-71—208
Taylor Moore 69-68-71—208
Adrien Saddier 69-67-72—208
Brandt Snedeker 70-68-70—208
Jackson Suber 69-69-70—208
Sahith Theegala 67-70-71—208
Patrick Fishburn 70-68-71—209
Emiliano Grillo 70-66-73—209
Garrick Higgo 69-65-75—209
J.T. Poston 69-67-73—209
Joel Dahmen 69-66-75—210
Nick Dunlap 70-67-73—210
Lanto Griffin 71-67-72—210
Matthew McCarty 64-71-75—210
Davis Riley 66-71-73—210
Kevin Roy 67-70-73—210
Mark Hubbard 68-69-74—211
Takumi Kanaya 69-69-73—211
Patrick Rodgers 69-69-73—211
Kevin Streelman 68-69-74—211
Erik Van Rooyen 65-72-74—211
Luke Clanton 65-70-77—212
Seamus Power 69-69-74—212
Lucas Glover 70-68-75—213
Ryo Hisatsune 66-68-79—213
Tom Hoge 68-67-79—214
Thorbjorn Olesen 69-67-80—216

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up