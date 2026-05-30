Charles Schwab Challenge Par Scores

The Associated Press

May 30, 2026, 6:37 PM

Saturday

At Colonial Country Club

Fort Worth, Texas

Purse: $9.9 million

Yardage: 7,289; Par: 70

Third Round

Eric Cole 67-68-63—198 -12
Ryan Gerard 64-67-68—199 -11
Mac Meissner 66-67-67—200 -10
J.J. Spaun 64-68-68—200 -10
Russell Henley 66-66-69—201 -9
Hideki Matsuyama 66-65-70—201 -9
Alex Smalley 65-67-69—201 -9
Michael Brennan 67-66-69—202 -8
Nicolas Echavarria 66-71-65—202 -8
Mackenzie Hughes 66-67-69—202 -8
Michael Thorbjornsen 66-65-71—202 -8
Ludvig Aberg 66-68-69—203 -7
Christiaan Bezuidenhout 68-68-67—203 -7
Akshay Bhatia 67-65-71—203 -7
Doug Ghim 65-69-69—203 -7
Brian Harman 65-66-72—203 -7
Justin Thomas 69-67-67—203 -7
Gary Woodland 65-69-69—203 -7
A.J. Ewart 70-63-71—204 -6
Ben Griffin 68-68-68—204 -6
Andrew Putnam 64-70-70—204 -6
Jordan L. Smith 65-65-74—204 -6
Chandler Blanchet 68-68-69—205 -5
Lee Hodges 64-71-70—205 -5
John Keefer 71-67-67—205 -5
Matt Kuchar 67-68-70—205 -5
Zachary Bauchou 71-66-69—206 -4
Pierceson Coody 71-67-68—206 -4
Steven Fisk 68-69-69—206 -4
Brice Garnett 66-66-74—206 -4
Billy Horschel 65-71-70—206 -4
Tom Kim 64-72-70—206 -4
Michael Kim 70-67-69—206 -4
Robert MacIntyre 68-68-70—206 -4
Keita Nakajima 69-66-71—206 -4
Davis Thompson 69-67-70—206 -4
Keegan Bradley 65-69-73—207 -3
Austin Eckroat 68-69-70—207 -3
Max McGreevy 67-70-70—207 -3
Rasmus Neergaard-Petersen 65-69-73—207 -3
Andrew Novak 69-65-73—207 -3
Adam Schenk 66-71-70—207 -3
Austin Smotherman 68-68-71—207 -3
Sam Stevens 68-70-69—207 -3
Kevin Yu 65-70-72—207 -3
Ricky Castillo 65-69-74—208 -2
Rico Hoey 68-69-71—208 -2
Max Homa 66-71-71—208 -2
Jeffrey Kang 68-69-71—208 -2
Taylor Moore 69-68-71—208 -2
Adrien Saddier 69-67-72—208 -2
Brandt Snedeker 70-68-70—208 -2
Jackson Suber 69-69-70—208 -2
Sahith Theegala 67-70-71—208 -2
Patrick Fishburn 70-68-71—209 -1
Emiliano Grillo 70-66-73—209 -1
Garrick Higgo 69-65-75—209 -1
J.T. Poston 69-67-73—209 -1
Joel Dahmen 69-66-75—210 E
Nick Dunlap 70-67-73—210 E
Lanto Griffin 71-67-72—210 E
Matthew McCarty 64-71-75—210 E
Davis Riley 66-71-73—210 E
Kevin Roy 67-70-73—210 E
Mark Hubbard 68-69-74—211 +1
Takumi Kanaya 69-69-73—211 +1
Patrick Rodgers 69-69-73—211 +1
Kevin Streelman 68-69-74—211 +1
Erik Van Rooyen 65-72-74—211 +1
Luke Clanton 65-70-77—212 +2
Seamus Power 69-69-74—212 +2
Lucas Glover 70-68-75—213 +3
Ryo Hisatsune 66-68-79—213 +3
Tom Hoge 68-67-79—214 +4
Thorbjorn Olesen 69-67-80—216 +6

