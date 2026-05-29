Charles Schwab Challenge Scores

The Associated Press

May 29, 2026, 7:28 PM

Friday

At Colonial Country Club

Fort Worth, Texas

Purse: $9.9 million

Yardage: 7,289; Par: 70

Second Round

Jordan L. Smith 65-65—130
Ryan Gerard 64-67—131
Brian Harman 65-66—131
Hideki Matsuyama 66-65—131
Michael Thorbjornsen 66-65—131
Akshay Bhatia 67-65—132
Brice Garnett 66-66—132
Russell Henley 66-66—132
Alex Smalley 65-67—132
J.J. Spaun 64-68—132
Michael Brennan 67-66—133
A.J. Ewart 70-63—133
Mackenzie Hughes 66-67—133
Mac Meissner 66-67—133
Ludvig Aberg 66-68—134
Keegan Bradley 65-69—134
Ricky Castillo 65-69—134
Doug Ghim 65-69—134
Garrick Higgo 69-65—134
Ryo Hisatsune 66-68—134
Rasmus Neergaard-Petersen 65-69—134
Andrew Novak 69-65—134
Andrew Putnam 64-70—134
Gary Woodland 65-69—134
Luke Clanton 65-70—135
Eric Cole 67-68—135
Joel Dahmen 69-66—135
Lee Hodges 64-71—135
Tom Hoge 68-67—135
Matt Kuchar 67-68—135
Matthew McCarty 64-71—135
Keita Nakajima 69-66—135
Kevin Yu 65-70—135
Christiaan Bezuidenhout 68-68—136
Chandler Blanchet 68-68—136
Ben Griffin 68-68—136
Emiliano Grillo 70-66—136
Billy Horschel 65-71—136
Tom Kim 64-72—136
Robert MacIntyre 68-68—136
Thorbjorn Olesen 69-67—136
J.T. Poston 69-67—136
Adrien Saddier 69-67—136
Austin Smotherman 68-68—136
Justin Thomas 69-67—136
Davis Thompson 69-67—136
Zachary Bauchou 71-66—137
Nick Dunlap 70-67—137
Nicolas Echavarria 66-71—137
Austin Eckroat 68-69—137
Steven Fisk 68-69—137
Rico Hoey 68-69—137
Max Homa 66-71—137
Mark Hubbard 68-69—137
Jeffrey Kang 68-69—137
Michael Kim 70-67—137
Max McGreevy 67-70—137
Taylor Moore 69-68—137
Davis Riley 66-71—137
Kevin Roy 67-70—137
Adam Schenk 66-71—137
Kevin Streelman 68-69—137
Sahith Theegala 67-70—137
Erik Van Rooyen 65-72—137
Pierceson Coody 71-67—138
Patrick Fishburn 70-68—138
Lucas Glover 70-68—138
Lanto Griffin 71-67—138
Takumi Kanaya 69-69—138
John Keefer 71-67—138
Seamus Power 69-69—138
Patrick Rodgers 69-69—138
Brandt Snedeker 70-68—138
Sam Stevens 68-70—138
Jackson Suber 69-69—138
Zac Blair 71-68—139
Kevin Kisner 67-72—139
William Mouw 71-68—139
Matthieu Pavon 71-68—139
Chad Ramey 69-70—139
Marcelo Rozo 70-69—139
John VanDerLaan 68-71—139
Kris Ventura 69-70—139
Sudarshan Yellamaraju 71-68—139
Cameron Davis 72-68—140
Adrien Dumont De Chassart 66-74—140
Tony Finau 70-70—140
Beau Hossler 69-71—140
Ben Kohles 69-71—140
Keith Mitchell 71-69—140
Pontus Nyholm 70-70—140
Sam Ryder 69-71—140
Neal Shipley 71-69—140
Adam Svensson 70-70—140
Camilo Villegas 69-71—140
Danny Walker 70-70—140
Davis Chatfield 69-72—141
Zecheng Dou 73-68—141
Nick Hardy 72-69—141
Kensei Hirata 67-74—141
Mason Howell 72-69—141
Christo Lamprecht 69-72—141
Hao-Tong Li 69-72—141
Paul Peterson 69-72—141
Brian Campbell 70-72—142
Harry Hall 68-74—142
Charley Hoffman 70-72—142
Hank Lebioda 69-73—142
Webb Simpson 71-71—142
Hayden Springer 71-71—142
Jimmy Stanger 68-74—142
Alejandro Tosti 72-70—142
Dylan Wu 70-72—142
Trace Crowe 71-72—143
Rickie Fowler 70-73—143
Vince Whaley 71-72—143
Daniel Brown 69-75—144
Joe Highsmith 76-68—144
Rasmus Hojgaard 70-74—144
Chandler Phillips 74-70—144
David Skinns 70-74—144
Max Greyserman 74-71—145
Chris Kirk 70-75—145
David Lipsky 73-72—145
Sungjae Im 70-76—146
Albert Hansson 73-74—147
Patton Kizzire 73-74—147
John Parry 73-75—148
Karl Vilips 79-69—148
Ben Martin 73-76—149
Ryan Palmer 72-78—150
Stephan Jaeger 75-WD

