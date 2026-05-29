Charles Schwab Challenge Scores

Friday
At Colonial Country Club
Fort Worth, Texas
Purse: $9.9 million
Yardage: 7,289; Par: 70
Second Round
|Jordan L. Smith
|65-65—130
|Ryan Gerard
|64-67—131
|Brian Harman
|65-66—131
|Hideki Matsuyama
|66-65—131
|Michael Thorbjornsen
|66-65—131
|Akshay Bhatia
|67-65—132
|Brice Garnett
|66-66—132
|Russell Henley
|66-66—132
|Alex Smalley
|65-67—132
|J.J. Spaun
|64-68—132
|Michael Brennan
|67-66—133
|A.J. Ewart
|70-63—133
|Mackenzie Hughes
|66-67—133
|Mac Meissner
|66-67—133
|Ludvig Aberg
|66-68—134
|Keegan Bradley
|65-69—134
|Ricky Castillo
|65-69—134
|Doug Ghim
|65-69—134
|Garrick Higgo
|69-65—134
|Ryo Hisatsune
|66-68—134
|Rasmus Neergaard-Petersen
|65-69—134
|Andrew Novak
|69-65—134
|Andrew Putnam
|64-70—134
|Gary Woodland
|65-69—134
|Luke Clanton
|65-70—135
|Eric Cole
|67-68—135
|Joel Dahmen
|69-66—135
|Lee Hodges
|64-71—135
|Tom Hoge
|68-67—135
|Matt Kuchar
|67-68—135
|Matthew McCarty
|64-71—135
|Keita Nakajima
|69-66—135
|Kevin Yu
|65-70—135
|Christiaan Bezuidenhout
|68-68—136
|Chandler Blanchet
|68-68—136
|Ben Griffin
|68-68—136
|Emiliano Grillo
|70-66—136
|Billy Horschel
|65-71—136
|Tom Kim
|64-72—136
|Robert MacIntyre
|68-68—136
|Thorbjorn Olesen
|69-67—136
|J.T. Poston
|69-67—136
|Adrien Saddier
|69-67—136
|Austin Smotherman
|68-68—136
|Justin Thomas
|69-67—136
|Davis Thompson
|69-67—136
|Zachary Bauchou
|71-66—137
|Nick Dunlap
|70-67—137
|Nicolas Echavarria
|66-71—137
|Austin Eckroat
|68-69—137
|Steven Fisk
|68-69—137
|Rico Hoey
|68-69—137
|Max Homa
|66-71—137
|Mark Hubbard
|68-69—137
|Jeffrey Kang
|68-69—137
|Michael Kim
|70-67—137
|Max McGreevy
|67-70—137
|Taylor Moore
|69-68—137
|Davis Riley
|66-71—137
|Kevin Roy
|67-70—137
|Adam Schenk
|66-71—137
|Kevin Streelman
|68-69—137
|Sahith Theegala
|67-70—137
|Erik Van Rooyen
|65-72—137
|Pierceson Coody
|71-67—138
|Patrick Fishburn
|70-68—138
|Lucas Glover
|70-68—138
|Lanto Griffin
|71-67—138
|Takumi Kanaya
|69-69—138
|John Keefer
|71-67—138
|Seamus Power
|69-69—138
|Patrick Rodgers
|69-69—138
|Brandt Snedeker
|70-68—138
|Sam Stevens
|68-70—138
|Jackson Suber
|69-69—138
|Zac Blair
|71-68—139
|Kevin Kisner
|67-72—139
|William Mouw
|71-68—139
|Matthieu Pavon
|71-68—139
|Chad Ramey
|69-70—139
|Marcelo Rozo
|70-69—139
|John VanDerLaan
|68-71—139
|Kris Ventura
|69-70—139
|Sudarshan Yellamaraju
|71-68—139
|Cameron Davis
|72-68—140
|Adrien Dumont De Chassart
|66-74—140
|Tony Finau
|70-70—140
|Beau Hossler
|69-71—140
|Ben Kohles
|69-71—140
|Keith Mitchell
|71-69—140
|Pontus Nyholm
|70-70—140
|Sam Ryder
|69-71—140
|Neal Shipley
|71-69—140
|Adam Svensson
|70-70—140
|Camilo Villegas
|69-71—140
|Danny Walker
|70-70—140
|Davis Chatfield
|69-72—141
|Zecheng Dou
|73-68—141
|Nick Hardy
|72-69—141
|Kensei Hirata
|67-74—141
|Mason Howell
|72-69—141
|Christo Lamprecht
|69-72—141
|Hao-Tong Li
|69-72—141
|Paul Peterson
|69-72—141
|Brian Campbell
|70-72—142
|Harry Hall
|68-74—142
|Charley Hoffman
|70-72—142
|Hank Lebioda
|69-73—142
|Webb Simpson
|71-71—142
|Hayden Springer
|71-71—142
|Jimmy Stanger
|68-74—142
|Alejandro Tosti
|72-70—142
|Dylan Wu
|70-72—142
|Trace Crowe
|71-72—143
|Rickie Fowler
|70-73—143
|Vince Whaley
|71-72—143
|Daniel Brown
|69-75—144
|Joe Highsmith
|76-68—144
|Rasmus Hojgaard
|70-74—144
|Chandler Phillips
|74-70—144
|David Skinns
|70-74—144
|Max Greyserman
|74-71—145
|Chris Kirk
|70-75—145
|David Lipsky
|73-72—145
|Sungjae Im
|70-76—146
|Albert Hansson
|73-74—147
|Patton Kizzire
|73-74—147
|John Parry
|73-75—148
|Karl Vilips
|79-69—148
|Ben Martin
|73-76—149
|Ryan Palmer
|72-78—150
|Stephan Jaeger
|75-WD
