Charles Schwab Challenge Par Scores

The Associated Press

May 29, 2026, 7:28 PM

Friday

At Colonial Country Club

Fort Worth, Texas

Purse: $9.9 million

Yardage: 7,289; Par: 70

Second Round

Jordan L. Smith 65-65—130 -10
Ryan Gerard 64-67—131 -9
Brian Harman 65-66—131 -9
Hideki Matsuyama 66-65—131 -9
Michael Thorbjornsen 66-65—131 -9
Akshay Bhatia 67-65—132 -8
Brice Garnett 66-66—132 -8
Russell Henley 66-66—132 -8
Alex Smalley 65-67—132 -8
J.J. Spaun 64-68—132 -8
Michael Brennan 67-66—133 -7
A.J. Ewart 70-63—133 -7
Mackenzie Hughes 66-67—133 -7
Mac Meissner 66-67—133 -7
Ludvig Aberg 66-68—134 -6
Keegan Bradley 65-69—134 -6
Ricky Castillo 65-69—134 -6
Doug Ghim 65-69—134 -6
Garrick Higgo 69-65—134 -6
Ryo Hisatsune 66-68—134 -6
Rasmus Neergaard-Petersen 65-69—134 -6
Andrew Novak 69-65—134 -6
Andrew Putnam 64-70—134 -6
Gary Woodland 65-69—134 -6
Luke Clanton 65-70—135 -5
Eric Cole 67-68—135 -5
Joel Dahmen 69-66—135 -5
Lee Hodges 64-71—135 -5
Tom Hoge 68-67—135 -5
Matt Kuchar 67-68—135 -5
Matthew McCarty 64-71—135 -5
Keita Nakajima 69-66—135 -5
Kevin Yu 65-70—135 -5
Christiaan Bezuidenhout 68-68—136 -4
Chandler Blanchet 68-68—136 -4
Ben Griffin 68-68—136 -4
Emiliano Grillo 70-66—136 -4
Billy Horschel 65-71—136 -4
Tom Kim 64-72—136 -4
Robert MacIntyre 68-68—136 -4
Thorbjorn Olesen 69-67—136 -4
J.T. Poston 69-67—136 -4
Adrien Saddier 69-67—136 -4
Austin Smotherman 68-68—136 -4
Justin Thomas 69-67—136 -4
Davis Thompson 69-67—136 -4
Zachary Bauchou 71-66—137 -3
Nick Dunlap 70-67—137 -3
Nicolas Echavarria 66-71—137 -3
Austin Eckroat 68-69—137 -3
Steven Fisk 68-69—137 -3
Rico Hoey 68-69—137 -3
Max Homa 66-71—137 -3
Mark Hubbard 68-69—137 -3
Jeffrey Kang 68-69—137 -3
Michael Kim 70-67—137 -3
Max McGreevy 67-70—137 -3
Taylor Moore 69-68—137 -3
Davis Riley 66-71—137 -3
Kevin Roy 67-70—137 -3
Adam Schenk 66-71—137 -3
Kevin Streelman 68-69—137 -3
Sahith Theegala 67-70—137 -3
Erik Van Rooyen 65-72—137 -3
Pierceson Coody 71-67—138 -2
Patrick Fishburn 70-68—138 -2
Lucas Glover 70-68—138 -2
Lanto Griffin 71-67—138 -2
Takumi Kanaya 69-69—138 -2
John Keefer 71-67—138 -2
Seamus Power 69-69—138 -2
Patrick Rodgers 69-69—138 -2
Brandt Snedeker 70-68—138 -2
Sam Stevens 68-70—138 -2
Jackson Suber 69-69—138 -2
Zac Blair 71-68—139 -1
Kevin Kisner 67-72—139 -1
William Mouw 71-68—139 -1
Matthieu Pavon 71-68—139 -1
Chad Ramey 69-70—139 -1
Marcelo Rozo 70-69—139 -1
John VanDerLaan 68-71—139 -1
Kris Ventura 69-70—139 -1
Sudarshan Yellamaraju 71-68—139 -1
Cameron Davis 72-68—140 E
Adrien Dumont De Chassart 66-74—140 E
Tony Finau 70-70—140 E
Beau Hossler 69-71—140 E
Ben Kohles 69-71—140 E
Keith Mitchell 71-69—140 E
Pontus Nyholm 70-70—140 E
Sam Ryder 69-71—140 E
Neal Shipley 71-69—140 E
Adam Svensson 70-70—140 E
Camilo Villegas 69-71—140 E
Danny Walker 70-70—140 E
Davis Chatfield 69-72—141 +1
Zecheng Dou 73-68—141 +1
Nick Hardy 72-69—141 +1
Kensei Hirata 67-74—141 +1
Mason Howell 72-69—141 +1
Christo Lamprecht 69-72—141 +1
Hao-Tong Li 69-72—141 +1
Paul Peterson 69-72—141 +1
Brian Campbell 70-72—142 +2
Harry Hall 68-74—142 +2
Charley Hoffman 70-72—142 +2
Hank Lebioda 69-73—142 +2
Webb Simpson 71-71—142 +2
Hayden Springer 71-71—142 +2
Jimmy Stanger 68-74—142 +2
Alejandro Tosti 72-70—142 +2
Dylan Wu 70-72—142 +2
Trace Crowe 71-72—143 +3
Rickie Fowler 70-73—143 +3
Vince Whaley 71-72—143 +3
Daniel Brown 69-75—144 +4
Joe Highsmith 76-68—144 +4
Rasmus Hojgaard 70-74—144 +4
Chandler Phillips 74-70—144 +4
David Skinns 70-74—144 +4
Max Greyserman 74-71—145 +5
Chris Kirk 70-75—145 +5
David Lipsky 73-72—145 +5
Sungjae Im 70-76—146 +6
Albert Hansson 73-74—147 +7
Patton Kizzire 73-74—147 +7
John Parry 73-75—148 +8
Karl Vilips 79-69—148 +8
Ben Martin 73-76—149 +9
Ryan Palmer 72-78—150 +10
Stephan Jaeger 75-WD

