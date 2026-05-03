Cadillac Championship Scores

Sunday
At Blue Monster at Doral
Miami
Purse: $20 million
Yardage: 7,739; Par: 72
Final Round
|Cameron Young (700), $3,600,000
|64-67-70-68—269
|Scottie Scheffler (400), $2,160,000
|71-67-69-68—275
|Ben Griffin (350), $1,360,000
|70-70-68-68—276
|Si Woo Kim (300), $826,667
|70-68-69-70—277
|Adam Scott (300), $826,667
|76-71-66-64—277
|Sepp Straka (300), $826,667
|70-73-68-66—277
|Alex Noren (213), $645,000
|74-69-66-69—278
|Alex Smalley (213), $645,000
|65-71-73-69—278
|Alex Fitzpatrick (137), $500,000
|72-66-74-67—279
|Rickie Fowler (137), $500,000
|69-70-72-68—279
|Kurt Kitayama (137), $500,000
|76-64-72-67—279
|Matthew McCarty (137), $500,000
|69-70-69-71—279
|Nick Taylor (137), $500,000
|66-70-72-71—279
|Lucas Glover (85), $350,000
|72-70-71-67—280
|Aldrich Potgieter (85), $350,000
|69-71-72-68—280
|Kristoffer Reitan (85), $350,000
|70-68-69-73—280
|J.J. Spaun (85), $350,000
|72-69-72-67—280
|Michael Kim (56), $260,600
|74-71-65-71—281
|Min Woo Lee (56), $260,600
|70-72-71-68—281
|Andrew Putnam (56), $260,600
|68-71-72-70—281
|Jordan Spieth (56), $260,600
|65-71-75-70—281
|Sam Stevens (56), $260,600
|71-71-73-66—281
|Daniel Berger (40), $167,143
|76-68-68-70—282
|Akshay Bhatia (40), $167,143
|70-72-67-73—282
|Tommy Fleetwood (40), $167,143
|70-70-75-67—282
|Nicolai Hojgaard (40), $167,143
|75-68-73-66—282
|Shane Lowry (40), $167,143
|72-75-70-65—282
|Justin Thomas (40), $167,143
|70-73-70-69—282
|Matt Wallace (40), $167,143
|74-71-71-66—282
|Corey Conners (27), $114,625
|73-69-74-67—283
|Ryan Fox (27), $114,625
|72-71-72-68—283
|Ryan Gerard (27), $114,625
|72-72-69-70—283
|Harry Hall (27), $114,625
|71-69-72-71—283
|Denny McCarthy (27), $114,625
|71-71-71-70—283
|Maverick McNealy (27), $114,625
|71-74-71-67—283
|Sahith Theegala (27), $114,625
|69-76-74-64—283
|Sudarshan Yellamaraju (27), $114,625
|74-66-75-68—283
|Sam Burns (18), $72,182
|76-68-72-68—284
|Bud Cauley (18), $72,182
|69-71-77-67—284
|Pierceson Coody (18), $72,182
|72-72-70-70—284
|Jason Day (18), $72,182
|77-70-69-68—284
|Chris Gotterup (18), $72,182
|73-71-69-71—284
|Max Greyserman (18), $72,182
|72-72-72-68—284
|Brian Harman (18), $72,182
|68-70-74-72—284
|Max Homa (18), $72,182
|70-72-72-70—284
|Viktor Hovland (18), $72,182
|75-71-72-66—284
|Taylor Pendrith (18), $72,182
|71-67-76-70—284
|Gary Woodland (18), $72,182
|68-69-77-70—284
|Keegan Bradley (13), $48,500
|72-73-69-71—285
|Brian Campbell (13), $48,500
|70-73-72-70—285
|Russell Henley (13), $48,500
|72-70-70-73—285
|J.T. Poston (13), $48,500
|71-68-78-68—285
|Hideki Matsuyama (11), $46,000
|70-71-74-71—286
|Michael Thorbjornsen (11), $46,000
|74-71-69-72—286
|Ricky Castillo (10), $44,500
|73-71-72-71—287
|Nicolas Echavarria (10), $44,500
|67-73-79-68—287
|Harris English (10), $44,500
|74-72-72-69—287
|Keith Mitchell (10), $44,500
|74-72-76-65—287
|Jordan L. Smith (10), $44,500
|73-73-72-69—287
|Austin Smotherman (8), $42,750
|77-69-76-66—288
|Jhonattan Vegas (8), $42,750
|75-70-74-69—288
|Joel Dahmen (8), $41,500
|75-73-70-71—289
|Tom Hoge (8), $41,500
|69-74-74-72—289
|Collin Morikawa (8), $41,500
|75-72-70-72—289
|Jacob Bridgeman (6), $39,083
|79-71-68-72—290
|Ryo Hisatsune (6), $39,083
|72-77-69-72—290
|Sungjae Im (6), $39,083
|70-77-73-70—290
|Andrew Novak (6), $39,083
|71-78-72-69—290
|Patrick Rodgers (6), $39,083
|71-76-69-74—290
|Justin Rose (6), $39,083
|74-75-73-68—290
|David Lipsky (6), $37,000
|71-75-75-71—292
|Chandler Blanchet (5), $36,000
|75-72-72-76—295
