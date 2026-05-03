Live Radio
Home » Sports » Cadillac Championship Scores

Cadillac Championship Scores

The Associated Press

May 3, 2026, 5:47 PM

Sunday

At Blue Monster at Doral

Miami

Purse: $20 million

Yardage: 7,739; Par: 72

Final Round

Cameron Young (700), $3,600,000 64-67-70-68—269
Scottie Scheffler (400), $2,160,000 71-67-69-68—275
Ben Griffin (350), $1,360,000 70-70-68-68—276
Si Woo Kim (300), $826,667 70-68-69-70—277
Adam Scott (300), $826,667 76-71-66-64—277
Sepp Straka (300), $826,667 70-73-68-66—277
Alex Noren (213), $645,000 74-69-66-69—278
Alex Smalley (213), $645,000 65-71-73-69—278
Alex Fitzpatrick (137), $500,000 72-66-74-67—279
Rickie Fowler (137), $500,000 69-70-72-68—279
Kurt Kitayama (137), $500,000 76-64-72-67—279
Matthew McCarty (137), $500,000 69-70-69-71—279
Nick Taylor (137), $500,000 66-70-72-71—279
Lucas Glover (85), $350,000 72-70-71-67—280
Aldrich Potgieter (85), $350,000 69-71-72-68—280
Kristoffer Reitan (85), $350,000 70-68-69-73—280
J.J. Spaun (85), $350,000 72-69-72-67—280
Michael Kim (56), $260,600 74-71-65-71—281
Min Woo Lee (56), $260,600 70-72-71-68—281
Andrew Putnam (56), $260,600 68-71-72-70—281
Jordan Spieth (56), $260,600 65-71-75-70—281
Sam Stevens (56), $260,600 71-71-73-66—281
Daniel Berger (40), $167,143 76-68-68-70—282
Akshay Bhatia (40), $167,143 70-72-67-73—282
Tommy Fleetwood (40), $167,143 70-70-75-67—282
Nicolai Hojgaard (40), $167,143 75-68-73-66—282
Shane Lowry (40), $167,143 72-75-70-65—282
Justin Thomas (40), $167,143 70-73-70-69—282
Matt Wallace (40), $167,143 74-71-71-66—282
Corey Conners (27), $114,625 73-69-74-67—283
Ryan Fox (27), $114,625 72-71-72-68—283
Ryan Gerard (27), $114,625 72-72-69-70—283
Harry Hall (27), $114,625 71-69-72-71—283
Denny McCarthy (27), $114,625 71-71-71-70—283
Maverick McNealy (27), $114,625 71-74-71-67—283
Sahith Theegala (27), $114,625 69-76-74-64—283
Sudarshan Yellamaraju (27), $114,625 74-66-75-68—283
Sam Burns (18), $72,182 76-68-72-68—284
Bud Cauley (18), $72,182 69-71-77-67—284
Pierceson Coody (18), $72,182 72-72-70-70—284
Jason Day (18), $72,182 77-70-69-68—284
Chris Gotterup (18), $72,182 73-71-69-71—284
Max Greyserman (18), $72,182 72-72-72-68—284
Brian Harman (18), $72,182 68-70-74-72—284
Max Homa (18), $72,182 70-72-72-70—284
Viktor Hovland (18), $72,182 75-71-72-66—284
Taylor Pendrith (18), $72,182 71-67-76-70—284
Gary Woodland (18), $72,182 68-69-77-70—284
Keegan Bradley (13), $48,500 72-73-69-71—285
Brian Campbell (13), $48,500 70-73-72-70—285
Russell Henley (13), $48,500 72-70-70-73—285
J.T. Poston (13), $48,500 71-68-78-68—285
Hideki Matsuyama (11), $46,000 70-71-74-71—286
Michael Thorbjornsen (11), $46,000 74-71-69-72—286
Ricky Castillo (10), $44,500 73-71-72-71—287
Nicolas Echavarria (10), $44,500 67-73-79-68—287
Harris English (10), $44,500 74-72-72-69—287
Keith Mitchell (10), $44,500 74-72-76-65—287
Jordan L. Smith (10), $44,500 73-73-72-69—287
Austin Smotherman (8), $42,750 77-69-76-66—288
Jhonattan Vegas (8), $42,750 75-70-74-69—288
Joel Dahmen (8), $41,500 75-73-70-71—289
Tom Hoge (8), $41,500 69-74-74-72—289
Collin Morikawa (8), $41,500 75-72-70-72—289
Jacob Bridgeman (6), $39,083 79-71-68-72—290
Ryo Hisatsune (6), $39,083 72-77-69-72—290
Sungjae Im (6), $39,083 70-77-73-70—290
Andrew Novak (6), $39,083 71-78-72-69—290
Patrick Rodgers (6), $39,083 71-76-69-74—290
Justin Rose (6), $39,083 74-75-73-68—290
David Lipsky (6), $37,000 71-75-75-71—292
Chandler Blanchet (5), $36,000 75-72-72-76—295

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up