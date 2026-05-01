Cadillac Championship Par Scores

The Associated Press

May 1, 2026, 7:44 PM

Friday

At Blue Monster at Doral

Miami

Purse: $20 million

Yardage: 7,739; Par: 72

Second Round

Cameron Young 64-67—131 -13
Alex Smalley 65-71—136 -8
Jordan Spieth 65-71—136 -8
Nick Taylor 66-70—136 -8
Gary Woodland 68-69—137 -7
Alex Fitzpatrick 72-66—138 -6
Brian Harman 68-70—138 -6
Si Woo Kim 70-68—138 -6
Taylor Pendrith 71-67—138 -6
Kristoffer Reitan 70-68—138 -6
Scottie Scheffler 71-67—138 -6
Rickie Fowler 69-70—139 -5
Matthew McCarty 69-70—139 -5
J.T. Poston 71-68—139 -5
Andrew Putnam 68-71—139 -5
Bud Cauley 69-71—140 -4
Nicolas Echavarria 67-73—140 -4
Tommy Fleetwood 70-70—140 -4
Ben Griffin 70-70—140 -4
Harry Hall 71-69—140 -4
Kurt Kitayama 76-64—140 -4
Aldrich Potgieter 69-71—140 -4
Sudarshan Yellamaraju 74-66—140 -4
Hideki Matsuyama 70-71—141 -3
J.J. Spaun 72-69—141 -3
Akshay Bhatia 70-72—142 -2
Corey Conners 73-69—142 -2
Lucas Glover 72-70—142 -2
Russell Henley 72-70—142 -2
Max Homa 70-72—142 -2
Min Woo Lee 70-72—142 -2
Denny McCarthy 71-71—142 -2
Sam Stevens 71-71—142 -2
Brian Campbell 70-73—143 -1
Ryan Fox 72-71—143 -1
Tom Hoge 69-74—143 -1
Nicolai Hojgaard 75-68—143 -1
Alex Noren 74-69—143 -1
Sepp Straka 70-73—143 -1
Justin Thomas 70-73—143 -1
Daniel Berger 76-68—144 E
Sam Burns 76-68—144 E
Ricky Castillo 73-71—144 E
Pierceson Coody 72-72—144 E
Ryan Gerard 72-72—144 E
Chris Gotterup 73-71—144 E
Max Greyserman 72-72—144 E
Keegan Bradley 72-73—145 +1
Michael Kim 74-71—145 +1
Maverick McNealy 71-74—145 +1
Sahith Theegala 69-76—145 +1
Michael Thorbjornsen 74-71—145 +1
Jhonattan Vegas 75-70—145 +1
Matt Wallace 74-71—145 +1
Harris English 74-72—146 +2
Viktor Hovland 75-71—146 +2
David Lipsky 71-75—146 +2
Keith Mitchell 74-72—146 +2
Jordan L. Smith 73-73—146 +2
Austin Smotherman 77-69—146 +2
Chandler Blanchet 75-72—147 +3
Jason Day 77-70—147 +3
Sungjae Im 70-77—147 +3
Shane Lowry 72-75—147 +3
Collin Morikawa 75-72—147 +3
Patrick Rodgers 71-76—147 +3
Adam Scott 76-71—147 +3
Joel Dahmen 75-73—148 +4
Ryo Hisatsune 72-77—149 +5
Andrew Novak 71-78—149 +5
Justin Rose 74-75—149 +5
Jacob Bridgeman 79-71—150 +6

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved.

