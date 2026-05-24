UFL Glance

All Times EDT
UFL CONFERENCE
|W
|L
|T
|Pct
|PF
|PA
|Orlando
|7
|2
|0
|.778
|203
|163
|St. Louis
|5
|3
|0
|.625
|175
|162
|DC
|5
|4
|0
|.556
|258
|195
|Louisville
|4
|4
|0
|.500
|186
|169
|Birmingham
|4
|5
|0
|.444
|177
|203
|Arlington
|3
|5
|0
|.375
|181
|206
|Houston
|3
|5
|0
|.375
|148
|202
|Columbus
|3
|6
|0
|.333
|189
|217
Saturday, May 23
Columbus 36, Birmingham 29
Sunday, May 24
Arlington at Louisville, 4 p.m.
St. Louis at Houston, 7 p.m.
Friday, May 29
Arlington at St. Louis, 8 p.m.
Saturday, May 30
Houston at Birmingham, 3 p.m.
Sunday, May 31
Orlando at DC, 12 p.m.
Louisville at Columbus, 6 p.m.
