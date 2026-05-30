Austrian Alpine Open presented by Kitzbuhel Tirol Scores

The Associated Press

May 30, 2026, 11:34 AM

Saturday

At Golfclub Kitzbuhel-Schwarzsee-Reith

Kitzbuhel, Austria

Purse: $2.8 million

Yardage: 6,822; Par: 70

Third Round

Kota Kaneko, Japan 65-65-65—195
Ricardo Gouveia, Portugal 63-70-63—196
Yanhan Zhou, China 62-70-65—197
Joost Luiten, Netherlands 69-64-65—198
Davis Bryant, United States 64-70-65—199
Joe Dean, England 69-64-66—199
Calum Hill, Scotland 65-65-69—199
Andrew Johnston, England 67-62-70—199
Richard Sterne, South Africa 68-65-66—199
Bernd Wiesberger, Austria 66-69-64—199
Rafa Cabrera Bello, Spain 64-66-70—200
Gregorio De Leo, Italy 68-66-66—200
Brandon Robinson-Thompson, England 64-68-68—200
Tom Vaillant, France 67-65-68—200
Darius Van Driel, Netherlands 68-65-67—200
Filippo Celli, Italy 67-68-66—201
Manuel Elvira, Spain 68-65-68—201
Grant Forrest, Scotland 69-65-67—201
Joel Girrbach, Switzerland 70-66-65—201
Daniel Hillier, New Zealand 69-67-65—201
Alexander Levy, France 65-67-69—201
James Morrison, England 66-67-68—201
Felix Mory, France 67-66-68—201
Maximilian Steinlechner, Austria 65-68-68—201
Sepp Straka, Austria 67-66-68—201
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 68-68-66—202
MJ Daffue, South Africa 67-70-65—202
Ewen Ferguson, Scotland 67-68-67—202
Alfredo Garcia-Heredia, Spain 68-65-69—202
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 67-69-66—202
Kevin Na, United States 67-68-67—202
David Ravetto, France 69-67-66—202
Marcel Schneider, Germany 64-68-70—202
Marcus Armitage, England 70-66-67—203
Martin Couvra, France 68-67-68—203
Matthew Jordan, England 66-69-68—203
Yurav Premlall, South Africa 66-68-69—203
Antoine Rozner, France 69-67-67—203
Ugo Coussaud, France 71-64-69—204
Oihan Guillamoundeguy, France 68-66-70—204
Andreas Halvorsen, Norway 65-70-69—204
JC Ritchie, South Africa 68-67-69—204
Albin Bergstrom, Sweden 69-65-71—205
Sean Crocker, United States 65-70-70—205
Rikuya Hoshino, Japan 70-66-69—205
Nathan Kimsey, England 66-69-70—205
Oliver Lindell, Finland 66-70-69—205
Jacob Skov Olesen, Denmark 69-67-69—205
Renato Paratore, Italy 69-68-68—205
Brandon Stone, South Africa 69-68-68—205
Hugo Townsend, Sweden 70-67-68—205
Cameron Adam, Scotland 69-68-69—206
Wenyi Ding, China 69-66-71—206
Yuto Katsuragawa, Japan 68-69-69—206
Francesco Laporta, Italy 67-70-69—206
Anthony Quayle, Australia 70-67-69—206
Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 65-69-73—207
Tobias Jonsson, Sweden 64-68-75—207
Romain Langasque, France 69-65-73—207
Marc Warren, Scotland 72-64-71—207
Hennie Du Plessis, South Africa 69-67-72—208
Ross Fisher, England 72-64-72—208
Simon Forsstrom, Sweden 72-65-71—208
Ryggs Johnston, United States 70-67-72—209
Edoardo Molinari, Italy 68-69-72—209
Lucas Bjerregaard, Denmark 64-72-74—210

