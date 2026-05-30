Austrian Alpine Open presented by Kitzbuhel Tirol Par Scores

The Associated Press

May 30, 2026, 11:34 AM

Saturday

At Golfclub Kitzbuhel-Schwarzsee-Reith

Kitzbuhel, Austria

Purse: $2.8 million

Yardage: 6,822; Par: 70

Third Round

Kota Kaneko, Japan 65-65-65—195 -15
Ricardo Gouveia, Portugal 63-70-63—196 -14
Yanhan Zhou, China 62-70-65—197 -13
Joost Luiten, Netherlands 69-64-65—198 -12
Davis Bryant, United States 64-70-65—199 -11
Joe Dean, England 69-64-66—199 -11
Calum Hill, Scotland 65-65-69—199 -11
Andrew Johnston, England 67-62-70—199 -11
Richard Sterne, South Africa 68-65-66—199 -11
Bernd Wiesberger, Austria 66-69-64—199 -11
Rafa Cabrera Bello, Spain 64-66-70—200 -10
Gregorio De Leo, Italy 68-66-66—200 -10
Brandon Robinson-Thompson, England 64-68-68—200 -10
Tom Vaillant, France 67-65-68—200 -10
Darius Van Driel, Netherlands 68-65-67—200 -10
Filippo Celli, Italy 67-68-66—201 -9
Manuel Elvira, Spain 68-65-68—201 -9
Grant Forrest, Scotland 69-65-67—201 -9
Joel Girrbach, Switzerland 70-66-65—201 -9
Daniel Hillier, New Zealand 69-67-65—201 -9
Alexander Levy, France 65-67-69—201 -9
James Morrison, England 66-67-68—201 -9
Felix Mory, France 67-66-68—201 -9
Maximilian Steinlechner, Austria 65-68-68—201 -9
Sepp Straka, Austria 67-66-68—201 -9
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 68-68-66—202 -8
MJ Daffue, South Africa 67-70-65—202 -8
Ewen Ferguson, Scotland 67-68-67—202 -8
Alfredo Garcia-Heredia, Spain 68-65-69—202 -8
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 67-69-66—202 -8
Kevin Na, United States 67-68-67—202 -8
David Ravetto, France 69-67-66—202 -8
Marcel Schneider, Germany 64-68-70—202 -8
Marcus Armitage, England 70-66-67—203 -7
Martin Couvra, France 68-67-68—203 -7
Matthew Jordan, England 66-69-68—203 -7
Yurav Premlall, South Africa 66-68-69—203 -7
Antoine Rozner, France 69-67-67—203 -7
Ugo Coussaud, France 71-64-69—204 -6
Oihan Guillamoundeguy, France 68-66-70—204 -6
Andreas Halvorsen, Norway 65-70-69—204 -6
JC Ritchie, South Africa 68-67-69—204 -6
Albin Bergstrom, Sweden 69-65-71—205 -5
Sean Crocker, United States 65-70-70—205 -5
Rikuya Hoshino, Japan 70-66-69—205 -5
Nathan Kimsey, England 66-69-70—205 -5
Oliver Lindell, Finland 66-70-69—205 -5
Jacob Skov Olesen, Denmark 69-67-69—205 -5
Renato Paratore, Italy 69-68-68—205 -5
Brandon Stone, South Africa 69-68-68—205 -5
Hugo Townsend, Sweden 70-67-68—205 -5
Cameron Adam, Scotland 69-68-69—206 -4
Wenyi Ding, China 69-66-71—206 -4
Yuto Katsuragawa, Japan 68-69-69—206 -4
Francesco Laporta, Italy 67-70-69—206 -4
Anthony Quayle, Australia 70-67-69—206 -4
Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 65-69-73—207 -3
Tobias Jonsson, Sweden 64-68-75—207 -3
Romain Langasque, France 69-65-73—207 -3
Marc Warren, Scotland 72-64-71—207 -3
Hennie Du Plessis, South Africa 69-67-72—208 -2
Ross Fisher, England 72-64-72—208 -2
Simon Forsstrom, Sweden 72-65-71—208 -2
Ryggs Johnston, United States 70-67-72—209 -1
Edoardo Molinari, Italy 68-69-72—209 -1
Lucas Bjerregaard, Denmark 64-72-74—210 E

