Austrian Alpine Open presented by Kitzbuhel Tirol Par Scores

Saturday
At Golfclub Kitzbuhel-Schwarzsee-Reith
Kitzbuhel, Austria
Purse: $2.8 million
Yardage: 6,822; Par: 70
Third Round
|Kota Kaneko, Japan
|65-65-65—195
|-15
|Ricardo Gouveia, Portugal
|63-70-63—196
|-14
|Yanhan Zhou, China
|62-70-65—197
|-13
|Joost Luiten, Netherlands
|69-64-65—198
|-12
|Davis Bryant, United States
|64-70-65—199
|-11
|Joe Dean, England
|69-64-66—199
|-11
|Calum Hill, Scotland
|65-65-69—199
|-11
|Andrew Johnston, England
|67-62-70—199
|-11
|Richard Sterne, South Africa
|68-65-66—199
|-11
|Bernd Wiesberger, Austria
|66-69-64—199
|-11
|Rafa Cabrera Bello, Spain
|64-66-70—200
|-10
|Gregorio De Leo, Italy
|68-66-66—200
|-10
|Brandon Robinson-Thompson, England
|64-68-68—200
|-10
|Tom Vaillant, France
|67-65-68—200
|-10
|Darius Van Driel, Netherlands
|68-65-67—200
|-10
|Filippo Celli, Italy
|67-68-66—201
|-9
|Manuel Elvira, Spain
|68-65-68—201
|-9
|Grant Forrest, Scotland
|69-65-67—201
|-9
|Joel Girrbach, Switzerland
|70-66-65—201
|-9
|Daniel Hillier, New Zealand
|69-67-65—201
|-9
|Alexander Levy, France
|65-67-69—201
|-9
|James Morrison, England
|66-67-68—201
|-9
|Felix Mory, France
|67-66-68—201
|-9
|Maximilian Steinlechner, Austria
|65-68-68—201
|-9
|Sepp Straka, Austria
|67-66-68—201
|-9
|Ivan Cantero Gutierrez, Spain
|68-68-66—202
|-8
|MJ Daffue, South Africa
|67-70-65—202
|-8
|Ewen Ferguson, Scotland
|67-68-67—202
|-8
|Alfredo Garcia-Heredia, Spain
|68-65-69—202
|-8
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain
|67-69-66—202
|-8
|Kevin Na, United States
|67-68-67—202
|-8
|David Ravetto, France
|69-67-66—202
|-8
|Marcel Schneider, Germany
|64-68-70—202
|-8
|Marcus Armitage, England
|70-66-67—203
|-7
|Martin Couvra, France
|68-67-68—203
|-7
|Matthew Jordan, England
|66-69-68—203
|-7
|Yurav Premlall, South Africa
|66-68-69—203
|-7
|Antoine Rozner, France
|69-67-67—203
|-7
|Ugo Coussaud, France
|71-64-69—204
|-6
|Oihan Guillamoundeguy, France
|68-66-70—204
|-6
|Andreas Halvorsen, Norway
|65-70-69—204
|-6
|JC Ritchie, South Africa
|68-67-69—204
|-6
|Albin Bergstrom, Sweden
|69-65-71—205
|-5
|Sean Crocker, United States
|65-70-70—205
|-5
|Rikuya Hoshino, Japan
|70-66-69—205
|-5
|Nathan Kimsey, England
|66-69-70—205
|-5
|Oliver Lindell, Finland
|66-70-69—205
|-5
|Jacob Skov Olesen, Denmark
|69-67-69—205
|-5
|Renato Paratore, Italy
|69-68-68—205
|-5
|Brandon Stone, South Africa
|69-68-68—205
|-5
|Hugo Townsend, Sweden
|70-67-68—205
|-5
|Cameron Adam, Scotland
|69-68-69—206
|-4
|Wenyi Ding, China
|69-66-71—206
|-4
|Yuto Katsuragawa, Japan
|68-69-69—206
|-4
|Francesco Laporta, Italy
|67-70-69—206
|-4
|Anthony Quayle, Australia
|70-67-69—206
|-4
|Sebastian Garcia Rodriguez, Spain
|65-69-73—207
|-3
|Tobias Jonsson, Sweden
|64-68-75—207
|-3
|Romain Langasque, France
|69-65-73—207
|-3
|Marc Warren, Scotland
|72-64-71—207
|-3
|Hennie Du Plessis, South Africa
|69-67-72—208
|-2
|Ross Fisher, England
|72-64-72—208
|-2
|Simon Forsstrom, Sweden
|72-65-71—208
|-2
|Ryggs Johnston, United States
|70-67-72—209
|-1
|Edoardo Molinari, Italy
|68-69-72—209
|-1
|Lucas Bjerregaard, Denmark
|64-72-74—210
|E
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.