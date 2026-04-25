Zurich Classic of New Orleans Scores

Saturday
At TPC Louisiana
New Orleans
Purse: $9.5 million
Yardage: 7,425; Par: 72
Third Round
|A.Fitzpatrick/M.Fitzpatrick
|64-65-57—186
|A.Eckroat/D.Thompson
|59-70-61—190
|A.Smalley/H.Springer
|58-70-62—190
|D.Ghim/J.Kang
|61-69-61—191
|B.Garnett/L.Hodges
|63-68-62—193
|E.Cole/H.Lebioda
|60-70-63—193
|K.Reitan/K.Ventura
|63-67-63—193
|M.McCarty/M.Meissner
|61-69-63—193
|T.Hoge/B.Horschel
|61-68-64—193
|A.Ewart/C.Jarvis
|64-69-61—194
|L.Griffin/B.Kohles
|63-71-60—194
|N.Dunlap/G.Sargent
|60-70-64—194
|R.Neergaard-Petersen/J.Olesen
|63-71-60—194
|T.Crowe/B.Martin
|61-70-63—194
|Z.Bauchou/S.Stevens
|60-70-64—194
|B.Griffin/A.Novak
|65-69-61—195
|C.Bezuidenhout/E.Van Rooyen
|65-68-62—195
|S.Power/M.Schmid
|63-68-64—195
|A.Rai/S.Theegala
|62-70-64—196
|M.Penge/M.Wallace
|64-69-63—196
|M.Thorbjornsen/K.Vilips
|67-66-63—196
|N.Hardy/D.Riley
|63-70-63—196
|A.Hadwin/A.Svensson
|63-68-66—197
|D.Chatfield/A.Dumont De Chassart
|64-69-64—197
|M.Couvra/M.Pavon
|64-69-64—197
|R.Hoey/D.Lipsky
|63-71-63—197
|T.Kanaya/W.Mouw
|62-71-64—197
|W.Clark/T.Moore
|65-68-64—197
|B.Brown/L.Clanton
|66-68-64—198
|D.Brown/J.Parry
|66-67-65—198
|M.McGreevy/K.Roy
|64-70-64—198
|J.Lower/C.Ramey
|66-68-65—199
|R.Gerard/S.Yellamaraju
|65-69-67—201
|K.Mitchell/B.Snedeker
|63-71-68—202
|C.Phillips/C.Young
|64-70-69—203
