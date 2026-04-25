Zurich Classic of New Orleans Par Scores

The Associated Press

April 25, 2026, 6:22 PM

Saturday

At TPC Louisiana

New Orleans

Purse: $9.5 million

Yardage: 7,425; Par: 72

Third Round

A.Fitzpatrick/M.Fitzpatrick 64-65-57—186 -30
A.Eckroat/D.Thompson 59-70-61—190 -26
A.Smalley/H.Springer 58-70-62—190 -26
D.Ghim/J.Kang 61-69-61—191 -25
B.Garnett/L.Hodges 63-68-62—193 -23
E.Cole/H.Lebioda 60-70-63—193 -23
K.Reitan/K.Ventura 63-67-63—193 -23
M.McCarty/M.Meissner 61-69-63—193 -23
T.Hoge/B.Horschel 61-68-64—193 -23
A.Ewart/C.Jarvis 64-69-61—194 -22
L.Griffin/B.Kohles 63-71-60—194 -22
N.Dunlap/G.Sargent 60-70-64—194 -22
R.Neergaard-Petersen/J.Olesen 63-71-60—194 -22
T.Crowe/B.Martin 61-70-63—194 -22
Z.Bauchou/S.Stevens 60-70-64—194 -22
B.Griffin/A.Novak 65-69-61—195 -21
C.Bezuidenhout/E.Van Rooyen 65-68-62—195 -21
S.Power/M.Schmid 63-68-64—195 -21
A.Rai/S.Theegala 62-70-64—196 -20
M.Penge/M.Wallace 64-69-63—196 -20
M.Thorbjornsen/K.Vilips 67-66-63—196 -20
N.Hardy/D.Riley 63-70-63—196 -20
A.Hadwin/A.Svensson 63-68-66—197 -19
D.Chatfield/A.Dumont De Chassart 64-69-64—197 -19
M.Couvra/M.Pavon 64-69-64—197 -19
R.Hoey/D.Lipsky 63-71-63—197 -19
T.Kanaya/W.Mouw 62-71-64—197 -19
W.Clark/T.Moore 65-68-64—197 -19
B.Brown/L.Clanton 66-68-64—198 -18
D.Brown/J.Parry 66-67-65—198 -18
M.McGreevy/K.Roy 64-70-64—198 -18
J.Lower/C.Ramey 66-68-65—199 -17
R.Gerard/S.Yellamaraju 65-69-67—201 -15
K.Mitchell/B.Snedeker 63-71-68—202 -14
C.Phillips/C.Young 64-70-69—203 -13

