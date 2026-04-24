Zurich Classic of New Orleans Par Scores

The Associated Press

April 24, 2026, 6:55 PM

Friday

At TPC Louisiana

New Orleans

Purse: $9.5 million

Yardage: 7,425; Par: 72

Second Round

A.Smalley/H.Springer 58-70—128 -16
A.Eckroat/D.Thompson 59-70—129 -15
A.Fitzpatrick/M.Fitzpatrick 64-65—129 -15
T.Hoge/B.Horschel 61-68—129 -15
D.Ghim/J.Kang 61-69—130 -14
E.Cole/H.Lebioda 60-70—130 -14
K.Reitan/K.Ventura 63-67—130 -14
M.McCarty/M.Meissner 61-69—130 -14
N.Dunlap/G.Sargent 60-70—130 -14
Z.Bauchou/S.Stevens 60-70—130 -14
A.Hadwin/A.Svensson 63-68—131 -13
B.Garnett/L.Hodges 63-68—131 -13
S.Power/M.Schmid 63-68—131 -13
T.Crowe/B.Martin 61-70—131 -13
A.Rai/S.Theegala 62-70—132 -12
A.Ewart/C.Jarvis 64-69—133 -11
C.Bezuidenhout/E.Van Rooyen 65-68—133 -11
D.Brown/J.Parry 66-67—133 -11
D.Chatfield/A.Dumont De Chassart 64-69—133 -11
M.Couvra/M.Pavon 64-69—133 -11
M.Penge/M.Wallace 64-69—133 -11
M.Thorbjornsen/K.Vilips 67-66—133 -11
N.Hardy/D.Riley 63-70—133 -11
T.Kanaya/W.Mouw 62-71—133 -11
W.Clark/T.Moore 65-68—133 -11
B.Brown/L.Clanton 66-68—134 -10
B.Griffin/A.Novak 65-69—134 -10
C.Phillips/C.Young 64-70—134 -10
J.Lower/C.Ramey 66-68—134 -10
K.Mitchell/B.Snedeker 63-71—134 -10
L.Griffin/B.Kohles 63-71—134 -10
M.McGreevy/K.Roy 64-70—134 -10
R.Gerard/S.Yellamaraju 65-69—134 -10
R.Hoey/D.Lipsky 63-71—134 -10
R.Neergaard-Petersen/J.Olesen 63-71—134 -10

Missed Cut

B.Koepka/S.Lowry 66-69—135 -9
C.Blanchet/J.VanDerLaan 67-68—135 -9
G.Sigg/V.Whaley 63-72—135 -9
H.Higgs/J.Paul 66-69—135 -9
R.Campos/A.Tosti 67-68—135 -9
T.Finau/M.Greyserman 67-68—135 -9
T.Montgomery/S.Piercy 66-69—135 -9
T.Mullinax/D.Skinns 63-72—135 -9
Z.Blair/P.Fishburn 63-72—135 -9
A.Cook/J.Dufner 67-69—136 -8
A.Putnam/A.Smotherman 66-70—136 -8
B.Hossler/S.Ryder 63-73—136 -8
C.Davis/G.Ogilvy 66-70—136 -8
L.List/H.Norlander 64-72—136 -8
M.Brennan/J.Keefer 61-75—136 -8
M.Hughes/T.Pendrith 62-74—136 -8
R.Brehm/M.Hubbard 65-71—136 -8
R.Knox/P.Malnati 65-71—136 -8
Z.Dou/D.Wu 64-72—136 -8
H.Li/J.Smith 67-70—137 -7
M.Rozo/C.Villegas 66-71—137 -7
P.Nyholm/J.Svensson 61-76—137 -7
S.Jaeger/J.Suber 61-76—137 -7
T.Duncan/A.Schenk 67-70—137 -7
W.Gordon/P.Peterson 65-72—137 -7
C.Lamprecht/N.Shipley 67-71—138 -6
J.Dahmen/K.Streelman 64-75—139 -5
J.Hahn/K.Stanley 64-76—140 -4
T.Kim/K.Yu 66-74—140 -4
K.Hirata/K.Nakajima 68-73—141 -3
T.Merritt/R.Streb 66-75—141 -3
C.Champ/B.Silverman 64-78—142 -2
C.Hoffman/N.Watney 67-75—142 -2
C.Kim/R.Palmer 67-75—142 -2
G.Higgo/M.Kuchar 65-77—142 -2
J.Stanger/D.Walker 66-76—142 -2
C.Kirk/P.Kizzire 72-71—143 -1
J.Byrd/C.Reavie 63-80—143 -1
F.Capan/N.Goodwin 67-78—145 +1

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved.

