World Tour Mutua Madrid Open Results

Tuesday
At Caja Magica
Madrid
Purse: €8,235,540
Surface: Red clay
MADRID (AP) _ Results Tuesday from Mutua Madrid Open at Caja Magica (seedings in parentheses):
Men’s Singles
Qualification
Elmer Moller, Denmark, def. Pablo Llamas Ruiz, Spain, 7-6 (4), 6-3.
Martin Damm Jr (24), United States, def. Cristian Garin (2), Chile, 2-6, 6-4, 7-6 (5).
Vilius Gaubas (22), Lithuania, def. Rei Sakamoto, Japan, 7-6 (5), 6-7 (5), 7-6 (4).
Titouan Droguet (17), France, def. Yibing Wu (11), China, 6-0, 7-6 (5).
Daniel Merida (13), Spain, def. Marco Trungelliti (1), Argentina, 7-6 (4), 6-3.
Jaime Faria, Portugal, def. Lloyd Harris, South Africa, 4-6, 6-3, ret.
Benjamin Bonzi (15), France, def. Diego Dedura-Palomero, Germany, 6-2, 6-1.
Dusan Lajovic, Serbia, def. Chris Rodesch, Luxembourg, 6-4, 6-4.
Nicolai Budkov Kjaer, Norway, def. Moez Echargui, Tunisia, 6-1, 6-0.
Adolfo Daniel Vallejo (8), Paraguay, def. Henrique Rocha, Portugal, 6-1, 4-6, 6-2.
Nikoloz Basilashvili (20), Georgia, def. Patrick Kypson (7), United States, 6-7 (2), 7-6 (3), 6-4.
Dino Prizmic (4), Croatia, def. Zsombor Piros, Hungary, 6-3, 6-2.
Women’s Singles
Qualification
Simona Waltert (7), Switzerland, def. Dominika Salkova (24), Czechia, 6-0, 6-2.
Leolia Jeanjean, France, def. Rebeka Masarova, Switzerland, 6-3, 3-6, 6-3.
Alina Charaeva, Russia, def. Nikola Bartunkova (10), Czechia, 6-7 (6), 6-2, 7-6 (6).
Elvina Kalieva, United States, def. Anna Blinkova (6), Russia, 6-2, 3-6, 7-5.
Tyra Caterina Grant, Italy, def. Panna Udvardy (4), Hungary, 0-6, 6-3, 6-2.
Anastasia Pavlyuchenkova (20), Russia, def. Yuliia Starodubtseva (1), Ukraine, 6-4, 0-6, 6-4.
Katie Volynets (5), United States, def. Tamara Korpatsch (14), Germany, 7-5, 5-7, 6-2.
Daria Snigur (13), Ukraine, def. Hanne Vandewinkel (11), Belgium, 7-6 (4), 6-4.
Dalma Galfi (8), Hungary, def. Darja Vidmanova (19), Czechia, 7-5, 6-3.
Anhelina Kalinina (16), Ukraine, def. Sloane Stephens, United States, 2-6, 7-6 (5), 6-2.
Alycia Parks (9), United States, def. Ksenia Efremova, France, 6-1, 7-6 (4).
Women’s Singles
Round of 128
Laura Samson, Czechia, def. Tatjana Maria, Germany, 6-4, 6-2.
Petra Marcinko, Croatia, def. Victoria Jimenez Kasintseva, Andorra, 6-0, 7-5.
Jessica Bouzas Maneiro, Spain, def. Beatriz Haddad Maia, Brazil, 6-1, 6-1.
Laura Siegemund, Germany, def. Irina-Camelia Begu, Romania, 6-4, 6-0.
Anna Bondar, Hungary, def. Viktorija Golubic, Switzerland, 6-2, 6-3.
Julia Grabher, Austria, def. Paula Badosa, Spain, 7-6 (3), 4-6, 6-0.
Magda Linette, Poland, def. Robin Montgomery, United States, 6-4, 6-3.
Kaitlin Quevedo, Spain, def. Venus Williams, United States, 6-2, 6-4.
Camila Osorio, Colombia, def. Anastasia Zakharova, Russia, 6-0, 6-3.
Peyton Stearns, United States, def. Lois Boisson, France, 6-1, 6-3.
