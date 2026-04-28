World Tour Mutua Madrid Open Results

Tuesday
At Caja Magica
Madrid
Purse: €8,235,540
Surface: Red clay
MADRID (AP) _ Results Tuesday from Mutua Madrid Open at Caja Magica (seedings in parentheses):
Men’s Singles
Round of 16
Jannik Sinner (1), Italy, def. Cameron Norrie (19), Britain, 6-2, 7-5.
Arthur Fils (21), France, def. Tomas Martin Etcheverry (25), Argentina, 6-3, 6-4.
Jiri Lehecka (11), Czechia, def. Lorenzo Musetti (6), Italy, 6-3, 6-3.
Rafael Jodar, Spain, def. Vit Kopriva, Czechia, 7-5, 6-0.
Casper Ruud (12), Norway, def. Stefanos Tsitsipas, Greece, 6-7 (4), 7-6 (2), 7-6 (3).
Alexander Blockx, Belgium, def. Francisco Cerundolo (16), Argentina, 7-6 (8), 6-2.
Flavio Cobolli (10), Italy, def. Daniil Medvedev (7), Russia, 6-3, 5-7, 6-4.
Alexander Zverev (2), Germany, def. Jakub Mensik (23), Czechia, 6-4, 6-7 (4), 6-3.
Women’s Singles
Quarterfinals
Mirra Andreeva (9), Russia, def. Leylah Fernandez (24), Canada, 7-6 (1), 6-3.
Hailey Baptiste (30), United States, def. Aryna Sabalenka (1), Belarus, 2-6, 6-2, 7-6 (6).
Men’s Doubles
Round of 16
Mate Pavic, Croatia, and Marcelo Arevalo (5), El Salvador, def. Marc Polmans, Australia, and Alexander Bublik, Kazakhstan, 6-4, 6-4.
Harri Heliovaara, Finland, and Henry Patten (3), Britain, def. Albano Olivetti and Theo Arribage, France, 2-6, 7-6 (8), 10-8.
Romain Arneodo and Valentin Vacherot, Monaco, def. Michael Venus, New Zealand, and Yuki Bhambri, India, 7-6 (3), 3-6, 10-2.
Women’s Doubles
Quarterfinals
Vera Zvonareva, Russia, and Laura Siegemund, Germany, def. Aldila Sutjiadi and Janice Tjen, Indonesia, 5-7, 7-5, 10-8.
Taylor Townsend, United States, and Katerina Siniakova (2), Czechia, def. Ulrikke Eikeri, Norway, and Quinn Gleason, United States, 7-6 (4), 6-1.
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.