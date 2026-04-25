World Tour Mutua Madrid Open Results

Saturday
At Caja Magica
Madrid
Purse: €8,235,540
Surface: Red clay
MADRID (AP) _ Results Saturday from Mutua Madrid Open at Caja Magica (seedings in parentheses):
Men’s Singles
Round of 64
Alejandro Davidovich Fokina (20), Spain, def. Pablo Carreno Busta, Spain, 6-3, 6-3.
Karen Khachanov (13), Russia, def. Adam Walton, Australia, 6-2, 6-3.
Francisco Cerundolo (16), Argentina, def. Yannick Hanfmann, Germany, 6-1, 7-5.
Jakub Mensik (23), Czechia, def. Martin Damm Jr, United States, 6-3, 6-4.
Casper Ruud (12), Norway, def. Jaume Munar, Spain, 6-0, 6-1.
Luciano Darderi (18), Italy, def. Juan Manuel Cerundolo, Argentina, 6-1, 6-3.
Alexander Blockx, Belgium, def. Brandon Nakashima (28), United States, 3-6, 6-3, 6-4.
Felix Auger-Aliassime (3), Canada, def. Vilius Gaubas, Lithuania, 6-3, 6-4.
Terence Atmane, France, def. Ugo Humbert (30), France, 7-6 (3), 7-6 (5).
Alexander Zverev (2), Germany, def. Mariano Navone, Argentina, 6-1, 3-6, 6-3.
Adolfo Daniel Vallejo, Paraguay, def. Learner Tien (17), United States, 6-4, 6-3.
Flavio Cobolli (10), Italy, def. Camilo Ugo Carabelli, Argentina, 6-7 (7), 6-1, 6-4.
Nicolai Budkov Kjaer, Norway, def. Denis Shapovalov (31), Canada, 6-2, 6-1.
Daniel Merida, Spain, def. Corentin Moutet (26), France, 6-3, 6-4.
Daniil Medvedev (7), Russia, def. Fabian Marozsan, Hungary, 6-2, 6-7 (3), 6-4.
Stefanos Tsitsipas, Greece, def. Alexander Bublik (8), Kazakhstan, 6-2, 7-5.
Women’s Singles
Round of 32
Anna Bondar, Hungary, def. Laura Samson, Czechia, 7-6 (3), 6-1.
Belinda Bencic (11), Switzerland, def. Diana Shnaider (18), Russia, 6-2, 7-6 (6).
Mirra Andreeva (9), Russia, def. Dalma Galfi, Hungary, 6-3, 6-2.
Leylah Fernandez (24), Canada, def. Iva Jovic (15), United States, 3-6, 6-3, 6-2.
Ann Li (31), United States, def. Iga Swiatek (4), Poland, 7-6 (4), 2-6, 3-0, ret.
Hailey Baptiste (30), United States, def. Jasmine Paolini (8), Italy, 7-5, 6-3.
Aryna Sabalenka (1), Belarus, def. Jaqueline Cristian (29), Romania, 6-1, 6-4.
Naomi Osaka (14), Japan, def. Anhelina Kalinina, Ukraine, 6-1, 6-3.
Women’s Doubles
Round of 32
Miriam Skoch, Czechia, and Maria Kozyreva, Russia, def. Miyu (1994) Kato, Japan, and Liudmila Samsonova, Russia, walkover.
Nicole Melichar-Martinez, United States, and Cristina Bucsa (6), Spain, def. Eri Hozumi, Japan, and Fang-Hsien Wu, Taiwan, 6-2, 6-4.
Hsieh Su-wei, Taiwan, and Sofia Kenin (7), United States, def. Olivia Nicholls, Britain, and Tereza Mihalikova, Slovakia, 6-2, 6-3.
Ulrikke Eikeri, Norway, and Quinn Gleason, United States, def. Asia Muhammad, United States, and Anna Danilina (5), Kazakhstan, 6-2, 6-1.
Marie Bouzkova and Linda Noskova, Czechia, def. Jelena Ostapenko, Latvia, and Erin Routliffe (4), New Zealand, 6-7 (2), 7-5, 10-6.
Venus Williams, United States, and Katie Boulter, Britain, def. Xu Yifan and Xinyu Jiang, China, 4-6, 6-3, 10-7.
Vera Zvonareva, Russia, and Laura Siegemund, Germany, def. Victoria Mboko, Canada, and Iva Jovic, United States, 6-2, 6-4.
Women’s Doubles
Round of 16
Taylor Townsend, United States, and Katerina Siniakova (2), Czechia, def. Zeynep Sonmez, Turkiye, and Alexandra Eala, Philippines, 6-1, 7-5.
Diana Shnaider and Mirra Andreeva, Russia, def. Zhang Shuai, China, and Elise Mertens (3), Belgium, 7-5, 6-3.
