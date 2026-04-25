World Tour Mutua Madrid Open Results

The Associated Press

April 25, 2026, 5:13 PM

Saturday

At Caja Magica

Madrid

Purse: €8,235,540

Surface: Red clay

MADRID (AP) _ Results Saturday from Mutua Madrid Open at Caja Magica (seedings in parentheses):

Men’s Singles

Round of 64

Alejandro Davidovich Fokina (20), Spain, def. Pablo Carreno Busta, Spain, 6-3, 6-3.

Karen Khachanov (13), Russia, def. Adam Walton, Australia, 6-2, 6-3.

Francisco Cerundolo (16), Argentina, def. Yannick Hanfmann, Germany, 6-1, 7-5.

Jakub Mensik (23), Czechia, def. Martin Damm Jr, United States, 6-3, 6-4.

Casper Ruud (12), Norway, def. Jaume Munar, Spain, 6-0, 6-1.

Luciano Darderi (18), Italy, def. Juan Manuel Cerundolo, Argentina, 6-1, 6-3.

Alexander Blockx, Belgium, def. Brandon Nakashima (28), United States, 3-6, 6-3, 6-4.

Felix Auger-Aliassime (3), Canada, def. Vilius Gaubas, Lithuania, 6-3, 6-4.

Terence Atmane, France, def. Ugo Humbert (30), France, 7-6 (3), 7-6 (5).

Alexander Zverev (2), Germany, def. Mariano Navone, Argentina, 6-1, 3-6, 6-3.

Adolfo Daniel Vallejo, Paraguay, def. Learner Tien (17), United States, 6-4, 6-3.

Flavio Cobolli (10), Italy, def. Camilo Ugo Carabelli, Argentina, 6-7 (7), 6-1, 6-4.

Nicolai Budkov Kjaer, Norway, def. Denis Shapovalov (31), Canada, 6-2, 6-1.

Daniel Merida, Spain, def. Corentin Moutet (26), France, 6-3, 6-4.

Daniil Medvedev (7), Russia, def. Fabian Marozsan, Hungary, 6-2, 6-7 (3), 6-4.

Stefanos Tsitsipas, Greece, def. Alexander Bublik (8), Kazakhstan, 6-2, 7-5.

Women’s Singles

Round of 32

Anna Bondar, Hungary, def. Laura Samson, Czechia, 7-6 (3), 6-1.

Belinda Bencic (11), Switzerland, def. Diana Shnaider (18), Russia, 6-2, 7-6 (6).

Mirra Andreeva (9), Russia, def. Dalma Galfi, Hungary, 6-3, 6-2.

Leylah Fernandez (24), Canada, def. Iva Jovic (15), United States, 3-6, 6-3, 6-2.

Ann Li (31), United States, def. Iga Swiatek (4), Poland, 7-6 (4), 2-6, 3-0, ret.

Hailey Baptiste (30), United States, def. Jasmine Paolini (8), Italy, 7-5, 6-3.

Aryna Sabalenka (1), Belarus, def. Jaqueline Cristian (29), Romania, 6-1, 6-4.

Naomi Osaka (14), Japan, def. Anhelina Kalinina, Ukraine, 6-1, 6-3.

Women’s Doubles

Round of 32

Miriam Skoch, Czechia, and Maria Kozyreva, Russia, def. Miyu (1994) Kato, Japan, and Liudmila Samsonova, Russia, walkover.

Nicole Melichar-Martinez, United States, and Cristina Bucsa (6), Spain, def. Eri Hozumi, Japan, and Fang-Hsien Wu, Taiwan, 6-2, 6-4.

Hsieh Su-wei, Taiwan, and Sofia Kenin (7), United States, def. Olivia Nicholls, Britain, and Tereza Mihalikova, Slovakia, 6-2, 6-3.

Ulrikke Eikeri, Norway, and Quinn Gleason, United States, def. Asia Muhammad, United States, and Anna Danilina (5), Kazakhstan, 6-2, 6-1.

Marie Bouzkova and Linda Noskova, Czechia, def. Jelena Ostapenko, Latvia, and Erin Routliffe (4), New Zealand, 6-7 (2), 7-5, 10-6.

Venus Williams, United States, and Katie Boulter, Britain, def. Xu Yifan and Xinyu Jiang, China, 4-6, 6-3, 10-7.

Vera Zvonareva, Russia, and Laura Siegemund, Germany, def. Victoria Mboko, Canada, and Iva Jovic, United States, 6-2, 6-4.

Women’s Doubles

Round of 16

Taylor Townsend, United States, and Katerina Siniakova (2), Czechia, def. Zeynep Sonmez, Turkiye, and Alexandra Eala, Philippines, 6-1, 7-5.

Diana Shnaider and Mirra Andreeva, Russia, def. Zhang Shuai, China, and Elise Mertens (3), Belgium, 7-5, 6-3.

