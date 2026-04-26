Volvo China Open Scores

Sunday
At Shanghai Enhance Anting Golf Club
Shanghai
Purse: $2.8 million
Yardage: 7,188; Par: 71
Final Round
|Bernd Wiesberger, Austria (585), $400,172
|64-66-68-67—265
|Adrian Otaegui, United Arab Emirates (389), $258,935
|66-69-62-71—268
|Mikael Lindberg, Sweden (219), $148,299
|68-70-65-67—270
|Shaun Norris, South Africa (175), $117,698
|63-67-71-70—271
|Freddy Schott, Germany (148), $99,808
|71-68-69-64—272
|Nathan Kimsey, England (113), $76,503
|69-69-67-68—273
|Tom Vaillant, France (113), $76,503
|68-65-73-67—273
|Alejandro Del Rey, Spain (71), $48,491
|61-71-70-72—274
|Anthony Quayle, Australia (71), $48,491
|70-64-73-67—274
|Antoine Rozner, France (71), $48,491
|70-68-65-71—274
|Darius Van Driel, Netherlands (71), $48,491
|68-65-72-69—274
|Ashun Wu, China (71), $48,491
|69-67-70-68—274
|Kiradech Aphibarnrat, Thailand (53), $36,172
|72-66-71-66—275
|Bo Peng, China (53), $36,172
|71-66-68-70—275
|Guido Migliozzi, Italy (0), $36,172
|72-66-66-71—275
|Gregorio De Leo, Italy (47), $31,778
|68-67-71-70—276
|Oihan Guillamoundeguy, France (47), $31,778
|69-68-70-69—276
|Daniel Rodrigues, Portugal (47), $31,778
|67-67-72-70—276
|Davis Bryant, United States (40), $27,070
|67-72-66-72—277
|Angel Hidalgo, Spain (40), $27,070
|69-69-68-71—277
|Kota Kaneko, Japan (40), $27,070
|67-67-73-70—277
|Quim Vidal, Spain (40), $27,070
|67-69-71-70—277
|Daniel Young, Scotland (40), $27,070
|71-68-68-70—277
|Zihao Jin, China (0), $27,070
|68-66-71-72—277
|Rafa Cabrera Bello, Spain (33), $22,009
|69-69-71-69—278
|Wenyi Ding, China (33), $22,009
|68-71-70-69—278
|Andrew Johnston, England (33), $22,009
|66-69-73-70—278
|Marcus Kinhult, Sweden (33), $22,009
|72-67-67-72—278
|Dylan Naidoo, South Africa (33), $22,009
|70-70-68-70—278
|Maximilian Steinlechner, Austria (33), $22,009
|69-71-71-67—278
|Jeff Winther, Denmark (33), $22,009
|73-66-70-69—278
|Kuangyu Chen, Australia (0), $22,009
|66-67-73-72—278
|Angel Ayora Fanegas, Spain (27), $17,466
|67-68-70-74—279
|Jacques Kruyswijk, South Africa (27), $17,466
|67-73-71-68—279
|Oliver Lindell, Finland (27), $17,466
|73-66-70-70—279
|Zander Lombard, South Africa (27), $17,466
|67-72-74-66—279
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain (27), $17,466
|69-69-73-68—279
|David Law, Scotland (23), $14,830
|68-67-73-72—280
|Alexander Levy, France (23), $14,830
|70-69-67-74—280
|Bowen Chai, China (0), $14,830
|65-66-79-70—280
|Yang Kuang, China (0), $14,830
|70-67-74-69—280
|Sampson-yunhe Zheng, China (0), $14,830
|69-70-71-70—280
|Sam Bairstow, England (21), $13,182
|70-66-71-74—281
|Rikuya Hoshino, Japan (21), $13,182
|70-69-72-70—281
|Aaron Cockerill, Canada (19), $11,770
|66-74-71-71—282
|Ross Fisher, England (19), $11,770
|71-69-70-72—282
|Yuto Katsuragawa, Japan (19), $11,770
|71-69-69-73—282
|David Ravetto, France (19), $11,770
|74-66-71-71—282
|Matthew Baldwin, England (16), $10,122
|68-72-72-71—283
|Joshua Berry, England (16), $10,122
|70-69-75-69—283
|Marcel Schneider, Germany (16), $10,122
|67-73-75-68—283
|Sebastian Garcia Rodriguez, Spain (13), $8,239
|69-69-75-71—284
|Romain Langasque, France (13), $8,239
|69-70-70-75—284
|Hugo Townsend, Sweden (13), $8,239
|73-64-73-74—284
|Yanhan Zhou, China (13), $8,239
|62-69-78-75—284
|Senshou Cao, China (0), $8,239
|68-70-72-74—284
|Xue-Wen Luo, China (0), $8,239
|74-65-75-70—284
|Cameron Adam, Scotland (11), $7,180
|70-70-71-74—285
|Kazuma Kobori, New Zealand (11), $7,180
|69-70-71-75—285
|Isaac Lam, Hong Kong (0), $6,591
|70-70-69-78—287
|Kevin Na, United States (0), $6,591
|69-69-74-75—287
|Motin Yeung, Hong Kong (0), $6,591
|69-69-74-75—287
|Joakim Lagergren, Sweden (9), $6,003
|74-66-73-75—288
|Yue Liu, China (0), $6,003
|67-72-72-77—288
|Lloyd Jefferson Go, Philippines (0), $5,649
|72-67-74-77—290
|Bowen Xiao, China (0), $5,414
|68-71-73-79—291
