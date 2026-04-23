Volvo China Open Par Scores

The Associated Press

April 23, 2026, 11:10 PM

Thursday

At Shanghai Enhance Anting Golf Club

Shanghai

Purse: $2.8 million

Yardage: 7,188; Par: 71

First Round

Alejandro Del Rey, Spain 29-32—61 -10
Yanhan Zhou, China 29-33—62 -9
Shaun Norris, South Africa 31-32—63 -8
Bernd Wiesberger, Austria 31-33—64 -7
Bowen Chai, China 31-34—65 -6
Kuangyu Chen, Australia 30-36—66 -5
Aaron Cockerill, Canada 32-34—66 -5
Andrew Johnston, England 33-33—66 -5
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 33-33—66 -5
Angel Ayora Fanegas, Spain 35-32—67 -4
Yue Liu, China 33-34—67 -4
Kota Kaneko, Japan 34-33—67 -4
Daniel Rodrigues, Portugal 32-35—67 -4
Davis Bryant, United States 31-36—67 -4
Zander Lombard, South Africa 32-35—67 -4
Quim Vidal, Spain 34-33—67 -4
Marcel Schneider, Germany 32-35—67 -4
Jacques Kruyswijk, South Africa 34-33—67 -4
Zihao Jin, China 32-36—68 -3
Gregorio De Leo, Italy 32-36—68 -3
Darius Van Driel, Netherlands 35-33—68 -3
Matthew Baldwin, England 34-34—68 -3
Senshou Cao, China 33-35—68 -3
Wenyi Ding, China 35-33—68 -3
David Law, Scotland 33-35—68 -3
Mikael Lindberg, Sweden 36-32—68 -3
Jan Schneider, Germany 34-34—68 -3
Jason Scrivener, Australia 33-35—68 -3
Tom Vaillant, France 34-34—68 -3
Bowen Xiao, China 36-32—68 -3
Daniel Hillier, New Zealand 32-36—68 -3
Rocco Repetto Taylor, Spain 34-34—68 -3
Zi-han She, China 34-34—68 -3
Oihan Guillamoundeguy, France 33-36—69 -2
Nathan Kimsey, England 35-34—69 -2
Ashun Wu, China 35-34—69 -2
Motin Yeung, Hong Kong 33-36—69 -2
Kazuma Kobori, New Zealand 34-35—69 -2
Kevin Na, United States 33-36—69 -2
Sampson-yunhe Zheng, China 33-36—69 -2
Rafa Cabrera Bello, Spain 36-33—69 -2
Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 33-36—69 -2
Angel Hidalgo, Spain 34-35—69 -2
Romain Langasque, France 35-34—69 -2
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 34-35—69 -2
Maximilian Steinlechner, Austria 34-35—69 -2
Zihao Chen, China 33-36—69 -2
Filippo Celli, Italy 34-36—70 -1
Antoine Rozner, France 36-34—70 -1
Cameron Adam, Scotland 34-36—70 -1
Joshua Berry, England 33-37—70 -1
Yang Kuang, China 34-36—70 -1
Sam Bairstow, England 35-35—70 -1
Albin Bergstrom, Sweden 34-36—70 -1
Rikuya Hoshino, Japan 35-35—70 -1
Isaac Lam, Hong Kong 34-36—70 -1
Alexander Levy, France 35-35—70 -1
Dylan Naidoo, South Africa 34-36—70 -1
Ryan Peake, Australia 32-38—70 -1
Anthony Quayle, Australia 34-36—70 -1
Shubhankar Sharma, India 35-35—70 -1
Charles Wang, China 35-35—70 -1
JungHyun Um, South Korea 34-36—70 -1
Manuel Elvira, Spain 35-35—70 -1
Thriston Lawrence, South Africa 36-35—71 E
Matteo Manassero, Italy 37-34—71 E
Adri Arnaus, Spain 35-36—71 E
Todd Clements, England 35-36—71 E
Scott Jamieson, Scotland 36-35—71 E
Yuto Katsuragawa, Japan 35-36—71 E
Yan-Wei Liu, China 34-37—71 E
Felix Mory, France 34-37—71 E
Bo Peng, China 35-36—71 E
Freddy Schott, Germany 36-35—71 E
Justin Sui, United States 36-35—71 E
Andy Sullivan, England 35-36—71 E
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 36-35—71 E
Euan Walker, Scotland 34-37—71 E
Johannes Veerman, United States 34-37—71 E
Daniel Young, Scotland 35-36—71 E
Ross Fisher, England 35-36—71 E
Haoyi Wang, China 32-39—71 E
Marcus Kinhult, Sweden 32-40—72 +1
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 36-36—72 +1
Benjamin Schmidt, England 33-39—72 +1
Zhengkai Bai, China 35-37—72 +1
Jens Dantorp, Sweden 38-34—72 +1
Tao Deng, China 34-38—72 +1
Ewen Ferguson, Scotland 35-37—72 +1
Lloyd Jefferson Go, Philippines 35-37—72 +1
Guido Migliozzi, Italy 34-38—72 +1
Yu Fang, China 37-35—72 +1
Frederic Lacroix, France 34-38—72 +1
Tobias Jonsson, Sweden 35-38—73 +2
Jack Senior, England 37-36—73 +2
Nacho Elvira, Spain 38-35—73 +2
Jicheng Fan, China 33-40—73 +2
Jin Han, China 36-37—73 +2
Junseo Lee, South Korea 39-34—73 +2
Oliver Lindell, Finland 34-39—73 +2
Enhua Liu, China 35-38—73 +2
Hugo Townsend, Sweden 36-37—73 +2
Zi Wang, China 36-37—73 +2
Jeff Winther, Denmark 40-33—73 +2
Di Wu, China 37-36—73 +2
Shunyat Hak, Hong Kong 35-38—73 +2
Xue-Wen Luo, China 37-37—74 +3
David Ravetto, France 35-39—74 +3
Shinichi Mizuno, Hong Kong 37-37—74 +3
Xirong Cheng, China 34-40—74 +3
Bo Jin, China 38-36—74 +3
Ryggs Johnston, United States 36-38—74 +3
Joakim Lagergren, Sweden 36-38—74 +3
Jui-Shen Lee, Chinese Taipei 35-39—74 +3
Stefano Mazzoli, Italy 39-35—74 +3
Connor McKinney, Australia 38-36—74 +3
Wang Ngai Shen, Hong Kong 38-36—74 +3
Sebastian Soderberg, Sweden 34-40—74 +3
Jake Vincent, United States 37-37—74 +3
Yuze Zhang, China 35-39—74 +3
Michael Hollick, South Africa 37-37—74 +3
Jeong-Weon Ko, France 35-39—74 +3
Richard Sterne, South Africa 36-38—74 +3
Ricardo Gouveia, Portugal 38-37—75 +4
Jeffrey Burton, United States 38-37—75 +4
Guxin Chen, China 37-38—75 +4
MJ Daffue, South Africa 38-37—75 +4
Quentin Debove, France 36-39—75 +4
David Micheluzzi, Australia 37-38—75 +4
Renato Paratore, Italy 39-36—75 +4
Richie Ramsay, Scotland 37-38—75 +4
Daniel Van Tonder, South Africa 36-39—75 +4
Joel Girrbach, Switzerland 35-40—75 +4
Zijie Huang, China 37-39—76 +5
Shawn Lu, United States 35-41—76 +5
Jorge Campillo, Spain 39-37—76 +5
Hongfu Wu, China 39-37—76 +5
Wo-cheng Ye, China 38-38—76 +5
Jordan Gumberg, United States 41-35—76 +5
Mengyang Li, China 39-37—76 +5
Han Xue, China 39-37—76 +5
Niklas Norgaard Moller, Denmark 37-39—76 +5
Kakeru Ozeki, Japan 38-39—77 +6
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 38-39—77 +6
Tu-Xuan Wu, China 39-38—77 +6
Felix Jordansson, Sweden 38-39—77 +6
Takumi Hayashi, Japan 38-40—78 +7
Haizhao Tang, China 38-40—78 +7
Malcolm Ting, Malaysia 38-40—78 +7
Yang Tong, China 40-38—78 +7
Lawrence Ting, Chinese Taipei 41-38—79 +8
Marcel Siem, Germany 44-35—79 +8
Yuvraj Sandhu, India 43-37—80 +9
Connor Syme, Scotland 37-44—81 +10
Xinjun Zhang, China 42-41—83 +12
Linqiang Li, China WD

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

