Volvo China Open Par Scores

Thursday
At Shanghai Enhance Anting Golf Club
Shanghai
Purse: $2.8 million
Yardage: 7,188; Par: 71
First Round
|Alejandro Del Rey, Spain
|29-32—61
|-10
|Yanhan Zhou, China
|29-33—62
|-9
|Shaun Norris, South Africa
|31-32—63
|-8
|Bernd Wiesberger, Austria
|31-33—64
|-7
|Bowen Chai, China
|31-34—65
|-6
|Kuangyu Chen, Australia
|30-36—66
|-5
|Aaron Cockerill, Canada
|32-34—66
|-5
|Andrew Johnston, England
|33-33—66
|-5
|Adrian Otaegui, United Arab Emirates
|33-33—66
|-5
|Angel Ayora Fanegas, Spain
|35-32—67
|-4
|Yue Liu, China
|33-34—67
|-4
|Kota Kaneko, Japan
|34-33—67
|-4
|Daniel Rodrigues, Portugal
|32-35—67
|-4
|Davis Bryant, United States
|31-36—67
|-4
|Zander Lombard, South Africa
|32-35—67
|-4
|Quim Vidal, Spain
|34-33—67
|-4
|Marcel Schneider, Germany
|32-35—67
|-4
|Jacques Kruyswijk, South Africa
|34-33—67
|-4
|Zihao Jin, China
|32-36—68
|-3
|Gregorio De Leo, Italy
|32-36—68
|-3
|Darius Van Driel, Netherlands
|35-33—68
|-3
|Matthew Baldwin, England
|34-34—68
|-3
|Senshou Cao, China
|33-35—68
|-3
|Wenyi Ding, China
|35-33—68
|-3
|David Law, Scotland
|33-35—68
|-3
|Mikael Lindberg, Sweden
|36-32—68
|-3
|Jan Schneider, Germany
|34-34—68
|-3
|Jason Scrivener, Australia
|33-35—68
|-3
|Tom Vaillant, France
|34-34—68
|-3
|Bowen Xiao, China
|36-32—68
|-3
|Daniel Hillier, New Zealand
|32-36—68
|-3
|Rocco Repetto Taylor, Spain
|34-34—68
|-3
|Zi-han She, China
|34-34—68
|-3
|Oihan Guillamoundeguy, France
|33-36—69
|-2
|Nathan Kimsey, England
|35-34—69
|-2
|Ashun Wu, China
|35-34—69
|-2
|Motin Yeung, Hong Kong
|33-36—69
|-2
|Kazuma Kobori, New Zealand
|34-35—69
|-2
|Kevin Na, United States
|33-36—69
|-2
|Sampson-yunhe Zheng, China
|33-36—69
|-2
|Rafa Cabrera Bello, Spain
|36-33—69
|-2
|Sebastian Garcia Rodriguez, Spain
|33-36—69
|-2
|Angel Hidalgo, Spain
|34-35—69
|-2
|Romain Langasque, France
|35-34—69
|-2
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain
|34-35—69
|-2
|Maximilian Steinlechner, Austria
|34-35—69
|-2
|Zihao Chen, China
|33-36—69
|-2
|Filippo Celli, Italy
|34-36—70
|-1
|Antoine Rozner, France
|36-34—70
|-1
|Cameron Adam, Scotland
|34-36—70
|-1
|Joshua Berry, England
|33-37—70
|-1
|Yang Kuang, China
|34-36—70
|-1
|Sam Bairstow, England
|35-35—70
|-1
|Albin Bergstrom, Sweden
|34-36—70
|-1
|Rikuya Hoshino, Japan
|35-35—70
|-1
|Isaac Lam, Hong Kong
|34-36—70
|-1
|Alexander Levy, France
|35-35—70
|-1
|Dylan Naidoo, South Africa
|34-36—70
|-1
|Ryan Peake, Australia
|32-38—70
|-1
|Anthony Quayle, Australia
|34-36—70
|-1
|Shubhankar Sharma, India
|35-35—70
|-1
|Charles Wang, China
|35-35—70
|-1
|JungHyun Um, South Korea
|34-36—70
|-1
|Manuel Elvira, Spain
|35-35—70
|-1
|Thriston Lawrence, South Africa
|36-35—71
|E
|Matteo Manassero, Italy
|37-34—71
|E
|Adri Arnaus, Spain
|35-36—71
|E
|Todd Clements, England
|35-36—71
|E
|Scott Jamieson, Scotland
|36-35—71
|E
|Yuto Katsuragawa, Japan
|35-36—71
|E
|Yan-Wei Liu, China
|34-37—71
|E
|Felix Mory, France
|34-37—71
|E
|Bo Peng, China
|35-36—71
|E
|Freddy Schott, Germany
|36-35—71
|E
|Justin Sui, United States
|36-35—71
|E
|Andy Sullivan, England
|35-36—71
|E
|Nicolai Von Dellingshausen, Germany
|36-35—71
|E
|Euan Walker, Scotland
|34-37—71
|E
|Johannes Veerman, United States
|34-37—71
|E
|Daniel Young, Scotland
|35-36—71
|E
|Ross Fisher, England
|35-36—71
|E
|Haoyi Wang, China
|32-39—71
|E
|Marcus Kinhult, Sweden
|32-40—72
|+1
|Kiradech Aphibarnrat, Thailand
|36-36—72
|+1
|Benjamin Schmidt, England
|33-39—72
|+1
|Zhengkai Bai, China
|35-37—72
|+1
|Jens Dantorp, Sweden
|38-34—72
|+1
|Tao Deng, China
|34-38—72
|+1
|Ewen Ferguson, Scotland
|35-37—72
|+1
|Lloyd Jefferson Go, Philippines
|35-37—72
|+1
|Guido Migliozzi, Italy
|34-38—72
|+1
|Yu Fang, China
|37-35—72
|+1
|Frederic Lacroix, France
|34-38—72
|+1
|Tobias Jonsson, Sweden
|35-38—73
|+2
|Jack Senior, England
|37-36—73
|+2
|Nacho Elvira, Spain
|38-35—73
|+2
|Jicheng Fan, China
|33-40—73
|+2
|Jin Han, China
|36-37—73
|+2
|Junseo Lee, South Korea
|39-34—73
|+2
|Oliver Lindell, Finland
|34-39—73
|+2
|Enhua Liu, China
|35-38—73
|+2
|Hugo Townsend, Sweden
|36-37—73
|+2
|Zi Wang, China
|36-37—73
|+2
|Jeff Winther, Denmark
|40-33—73
|+2
|Di Wu, China
|37-36—73
|+2
|Shunyat Hak, Hong Kong
|35-38—73
|+2
|Xue-Wen Luo, China
|37-37—74
|+3
|David Ravetto, France
|35-39—74
|+3
|Shinichi Mizuno, Hong Kong
|37-37—74
|+3
|Xirong Cheng, China
|34-40—74
|+3
|Bo Jin, China
|38-36—74
|+3
|Ryggs Johnston, United States
|36-38—74
|+3
|Joakim Lagergren, Sweden
|36-38—74
|+3
|Jui-Shen Lee, Chinese Taipei
|35-39—74
|+3
|Stefano Mazzoli, Italy
|39-35—74
|+3
|Connor McKinney, Australia
|38-36—74
|+3
|Wang Ngai Shen, Hong Kong
|38-36—74
|+3
|Sebastian Soderberg, Sweden
|34-40—74
|+3
|Jake Vincent, United States
|37-37—74
|+3
|Yuze Zhang, China
|35-39—74
|+3
|Michael Hollick, South Africa
|37-37—74
|+3
|Jeong-Weon Ko, France
|35-39—74
|+3
|Richard Sterne, South Africa
|36-38—74
|+3
|Ricardo Gouveia, Portugal
|38-37—75
|+4
|Jeffrey Burton, United States
|38-37—75
|+4
|Guxin Chen, China
|37-38—75
|+4
|MJ Daffue, South Africa
|38-37—75
|+4
|Quentin Debove, France
|36-39—75
|+4
|David Micheluzzi, Australia
|37-38—75
|+4
|Renato Paratore, Italy
|39-36—75
|+4
|Richie Ramsay, Scotland
|37-38—75
|+4
|Daniel Van Tonder, South Africa
|36-39—75
|+4
|Joel Girrbach, Switzerland
|35-40—75
|+4
|Zijie Huang, China
|37-39—76
|+5
|Shawn Lu, United States
|35-41—76
|+5
|Jorge Campillo, Spain
|39-37—76
|+5
|Hongfu Wu, China
|39-37—76
|+5
|Wo-cheng Ye, China
|38-38—76
|+5
|Jordan Gumberg, United States
|41-35—76
|+5
|Mengyang Li, China
|39-37—76
|+5
|Han Xue, China
|39-37—76
|+5
|Niklas Norgaard Moller, Denmark
|37-39—76
|+5
|Kakeru Ozeki, Japan
|38-39—77
|+6
|Ivan Cantero Gutierrez, Spain
|38-39—77
|+6
|Tu-Xuan Wu, China
|39-38—77
|+6
|Felix Jordansson, Sweden
|38-39—77
|+6
|Takumi Hayashi, Japan
|38-40—78
|+7
|Haizhao Tang, China
|38-40—78
|+7
|Malcolm Ting, Malaysia
|38-40—78
|+7
|Yang Tong, China
|40-38—78
|+7
|Lawrence Ting, Chinese Taipei
|41-38—79
|+8
|Marcel Siem, Germany
|44-35—79
|+8
|Yuvraj Sandhu, India
|43-37—80
|+9
|Connor Syme, Scotland
|37-44—81
|+10
|Xinjun Zhang, China
|42-41—83
|+12
|Linqiang Li, China
|WD
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.