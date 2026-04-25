UFL Glance

The Associated Press

April 25, 2026, 10:33 PM

All Times EDT

UFL CONFERENCE

W L T Pct PF PA
DC 4 1 0 .800 172 99
Orlando 4 1 0 .800 104 77
Arlington 3 1 0 .750 109 83
St. Louis 3 2 0 .600 112 116
Louisville 1 3 0 .250 73 85
Columbus 1 3 0 .250 93 109
Houston 1 3 0 .250 68 125
Birmingham 1 4 0 .200 93 130

Friday, April 24

DC 45, Birmingham 28

Saturday, April 25

St. Louis 25, Orlando 17

Sunday, April 26

Columbus at Houston, 12 p.m.

Louisville at Arlington, 3 p.m.

Thursday, April 30

St. Louis at Louisville, 8 p.m.

Friday, May 1

Houston at Columbus, 8 p.m.

Saturday, May 2

Arlington at DC, 12 p.m.

