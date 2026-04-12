UFL Glance

United Football League
Week 1
Friday, March 27
Birmingham 15, Louisville 13
Saturday, March 28
St. Louis 16, DC 10
Dallas 15, Houston 13
Sunday, March 29
Orlando 23, Columbus 16
Week 2
Friday, April 3
DC 44, Columbus 26
Saturday, April 4
Orlando 19, Louisville 9
Sunday, April 5
Houston 22, Birmingham 20
Tuesday, April 7
Dallas 31, St. Louis 15
Week 3
Friday, April 10
Orlando 29, Louisville 27
Saturday, April 11
DC 45, Houston 7
Sunday, April 12
Dallas 28, Columbus 23
St. Louis 34, Birmingham 30
Thursday, April 16
Louisville at Houston, 8 p.m.
Friday, April 17
Dallas at Columbus, 8 p.m.
Saturday, April 18
St. Louis at DC, 12:30 p.m.
Orlando at Birmingham, 4 p.m.
