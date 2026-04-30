Turkish Airlines Open Par Scores

Thursday
At National GC – Irmak and Tuna
Antalya, Turkey
Purse: $2.8 million
Yardage: 7,287; Par: 72
First Round
|Mikael Lindberg, Sweden
|31-35—66
|-6
|Alejandro Del Rey, Spain
|36-31—67
|-5
|Ewen Ferguson, Scotland
|35-32—67
|-5
|Daniel Van Tonder, South Africa
|33-34—67
|-5
|Sam Bairstow, England
|33-35—68
|-4
|Adam Blomme, Sweden
|36-32—68
|-4
|Martin Couvra, France
|35-33—68
|-4
|Jens Dantorp, Sweden
|32-36—68
|-4
|Frederic Lacroix, France
|34-34—68
|-4
|Fred Biondi, Brazil
|34-35—69
|-3
|Lucas Bjerregaard, Denmark
|33-36—69
|-3
|Ivan Cantero Gutierrez, Spain
|36-33—69
|-3
|Gregorio De Leo, Italy
|34-35—69
|-3
|Marcus Kinhult, Sweden
|34-35—69
|-3
|Matteo Manassero, Italy
|34-35—69
|-3
|Francesco Molinari, Italy
|35-34—69
|-3
|Rocco Repetto Taylor, Spain
|36-33—69
|-3
|Yuvraj Sandhu, India
|32-37—69
|-3
|Marcel Schneider, Germany
|33-36—69
|-3
|Maximilian Steinlechner, Austria
|32-37—69
|-3
|Ashun Wu, China
|34-35—69
|-3
|Matthew Jordan, England
|35-35—70
|-2
|Yuto Katsuragawa, Japan
|37-33—70
|-2
|Kazuma Kobori, New Zealand
|36-34—70
|-2
|Dylan Naidoo, South Africa
|34-36—70
|-2
|Jacob Skov Olesen, Denmark
|36-34—70
|-2
|Adrian Otaegui, United Arab Emirates
|36-34—70
|-2
|Eddie Pepperell, England
|34-36—70
|-2
|JC Ritchie, South Africa
|34-36—70
|-2
|Jayden Trey Schaper, South Africa
|36-34—70
|-2
|Shubhankar Sharma, India
|34-36—70
|-2
|Elvis Smylie, Australia
|35-35—70
|-2
|Jesper Svensson, Sweden
|35-35—70
|-2
|Hugo Townsend, Sweden
|37-33—70
|-2
|Quim Vidal, Spain
|36-34—70
|-2
|Yanhan Zhou, China
|37-33—70
|-2
|Kiradech Aphibarnrat, Thailand
|36-35—71
|-1
|Angel Ayora Fanegas, Spain
|36-35—71
|-1
|Davis Bryant, United States
|35-36—71
|-1
|Jorge Campillo, Spain
|36-35—71
|-1
|Todd Clements, England
|36-35—71
|-1
|MJ Daffue, South Africa
|35-36—71
|-1
|Wenyi Ding, China
|37-34—71
|-1
|Grant Forrest, Scotland
|34-37—71
|-1
|Andres Gallegos, Argentina
|37-34—71
|-1
|Ricardo Gouveia, Portugal
|37-34—71
|-1
|Angel Hidalgo, Spain
|38-33—71
|-1
|Sadom Kaewkanjana, Thailand
|36-35—71
|-1
|Jeong-Weon Ko, France
|35-36—71
|-1
|Oliver Lindell, Finland
|35-36—71
|-1
|Guido Migliozzi, Italy
|34-37—71
|-1
|Edoardo Molinari, Italy
|34-37—71
|-1
|David Puig, Spain
|36-35—71
|-1
|Richie Ramsay, Scotland
|34-37—71
|-1
|Brandon Robinson-Thompson, England
|36-35—71
|-1
|Antoine Rozner, France
|37-34—71
|-1
|Jack Senior, England
|35-36—71
|-1
|Andy Sullivan, England
|35-36—71
|-1
|Euan Walker, Scotland
|36-35—71
|-1
|Bernd Wiesberger, Austria
|37-34—71
|-1
|Robin Williams, South Africa
|35-36—71
|-1
|Daniel Young, Scotland
|34-37—71
|-1
|Marcus Armitage, England
|37-35—72
|E
|Matthew Baldwin, England
|38-34—72
|E
|Simon Forsstrom, Sweden
|37-35—72
|E
|Dylan Frittelli, South Africa
|37-35—72
|E
|Jordan Gumberg, United States
|36-36—72
|E
|Daniel Hillier, New Zealand
|35-37—72
|E
|Rikuya Hoshino, Japan
|38-34—72
|E
|Kota Kaneko, Japan
|35-37—72
|E
|Joakim Lagergren, Sweden
|37-35—72
|E
|Thriston Lawrence, South Africa
|36-36—72
|E
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain
|35-37—72
|E
|David Micheluzzi, Australia
|37-35—72
|E
|Daniel Rodrigues, Portugal
|36-36—72
|E
|Jason Scrivener, Australia
|34-38—72
|E
|Brandon Stone, South Africa
|35-37—72
|E
|Tom Vaillant, France
|37-35—72
|E
|Darius Van Driel, Netherlands
|38-34—72
|E
|Johannes Veerman, United States
|36-36—72
|E
|Jeff Winther, Denmark
|35-37—72
|E
|Rafa Cabrera Bello, Spain
|37-36—73
|+1
|Aaron Cockerill, Canada
|35-38—73
|+1
|Manuel Elvira, Spain
|35-38—73
|+1
|Nacho Elvira, Spain
|38-35—73
|+1
|Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe
|38-35—73
|+1
|Joel Girrbach, Switzerland
|35-38—73
|+1
|Oihan Guillamoundeguy, France
|36-37—73
|+1
|Andreas Halvorsen, Norway
|37-36—73
|+1
|Michael Hollick, South Africa
|34-39—73
|+1
|Tobias Jonsson, Sweden
|36-37—73
|+1
|David Law, Scotland
|36-37—73
|+1
|Tom McKibbin, Northern Ireland
|40-33—73
|+1
|James Morrison, England
|36-37—73
|+1
|Niklas Norgaard Moller, Denmark
|34-39—73
|+1
|Sebastian Soderberg, Sweden
|40-33—73
|+1
|Mike Toorop, Netherlands
|35-38—73
|+1
|Leon Acikalin, Turkey
|38-36—74
|+2
|Cameron Adam, Scotland
|37-37—74
|+2
|Adri Arnaus, Spain
|39-35—74
|+2
|Joshua Berry, England
|38-36—74
|+2
|Jack Buchanan, Australia
|39-35—74
|+2
|Filippo Celli, Italy
|38-36—74
|+2
|Clement Charmasson, France
|37-37—74
|+2
|Ugo Coussaud, France
|37-37—74
|+2
|Quentin Debove, France
|36-38—74
|+2
|Hennie Du Plessis, South Africa
|37-37—74
|+2
|Julien Guerrier, France
|37-37—74
|+2
|Romain Langasque, France
|35-39—74
|+2
|Francesco Laporta, Italy
|37-37—74
|+2
|Pablo Larrazabal, Spain
|38-36—74
|+2
|Stefano Mazzoli, Italy
|37-37—74
|+2
|Connor McKinney, Australia
|38-36—74
|+2
|Felix Mory, France
|38-36—74
|+2
|Tapio Pulkkanen, Finland
|38-36—74
|+2
|Jovan Rebula, South Africa
|37-37—74
|+2
|Clement Sordet, France
|35-39—74
|+2
|Callum Tarren, England
|38-36—74
|+2
|Nicolai Von Dellingshausen, Germany
|36-38—74
|+2
|Albin Bergstrom, Sweden
|39-36—75
|+3
|Sean Crocker, United States
|35-40—75
|+3
|Nathan Kimsey, England
|38-37—75
|+3
|Jacques Kruyswijk, South Africa
|38-37—75
|+3
|Hunter Logan, United States
|35-40—75
|+3
|Yannik Paul, Germany
|35-40—75
|+3
|Yurav Premlall, South Africa
|36-39—75
|+3
|Matthew Southgate, England
|38-37—75
|+3
|Paul Waring, England
|36-39—75
|+3
|Taner Yamac, Turkey
|37-38—75
|+3
|Fabrizio Zanotti, Paraguay
|37-38—75
|+3
|Joe Dean, England
|37-39—76
|+4
|Mutlu Guner, Turkey
|39-37—76
|+4
|Zander Lombard, South Africa
|37-39—76
|+4
|Renato Paratore, Italy
|38-38—76
|+4
|Anthony Quayle, Australia
|39-37—76
|+4
|Yordan Yanakiev, Bulgaria
|40-36—76
|+4
|Jack Yule, England
|39-37—76
|+4
|Ross Fisher, England
|37-40—77
|+5
|Andrew Johnston, England
|37-40—77
|+5
|Ryggs Johnston, United States
|37-40—77
|+5
|Maximilian Kieffer, Germany
|40-37—77
|+5
|Alexander Levy, France
|38-39—77
|+5
|David Ravetto, France
|36-41—77
|+5
|Freddy Schott, Germany
|35-42—77
|+5
|Ibrahim Tarik Aslan, Turkey
|39-39—78
|+6
|Dan Bradbury, England
|39-39—78
|+6
|Ryan Peake, Australia
|35-43—78
|+6
|Richard Sterne, South Africa
|37-41—78
|+6
|Richard Teder, Estonia
|39-39—78
|+6
|Ryan Van Velzen, South Africa
|42-36—78
|+6
|Pavan Sagoo, England
|40-39—79
|+7
|Connor Syme, Scotland
|40-39—79
|+7
|Scott Jamieson, Scotland
|41-39—80
|+8
|Alfredo Garcia-Heredia, Spain
|40-41—81
|+9
|Max Kramer, Germany
|42-43—85
|+13
|David Horsey, England
|WD
