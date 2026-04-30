Turkish Airlines Open Par Scores

The Associated Press

April 30, 2026, 12:36 PM

Thursday

At National GC – Irmak and Tuna

Antalya, Turkey

Purse: $2.8 million

Yardage: 7,287; Par: 72

First Round

Mikael Lindberg, Sweden 31-35—66 -6
Alejandro Del Rey, Spain 36-31—67 -5
Ewen Ferguson, Scotland 35-32—67 -5
Daniel Van Tonder, South Africa 33-34—67 -5
Sam Bairstow, England 33-35—68 -4
Adam Blomme, Sweden 36-32—68 -4
Martin Couvra, France 35-33—68 -4
Jens Dantorp, Sweden 32-36—68 -4
Frederic Lacroix, France 34-34—68 -4
Fred Biondi, Brazil 34-35—69 -3
Lucas Bjerregaard, Denmark 33-36—69 -3
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 36-33—69 -3
Gregorio De Leo, Italy 34-35—69 -3
Marcus Kinhult, Sweden 34-35—69 -3
Matteo Manassero, Italy 34-35—69 -3
Francesco Molinari, Italy 35-34—69 -3
Rocco Repetto Taylor, Spain 36-33—69 -3
Yuvraj Sandhu, India 32-37—69 -3
Marcel Schneider, Germany 33-36—69 -3
Maximilian Steinlechner, Austria 32-37—69 -3
Ashun Wu, China 34-35—69 -3
Matthew Jordan, England 35-35—70 -2
Yuto Katsuragawa, Japan 37-33—70 -2
Kazuma Kobori, New Zealand 36-34—70 -2
Dylan Naidoo, South Africa 34-36—70 -2
Jacob Skov Olesen, Denmark 36-34—70 -2
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 36-34—70 -2
Eddie Pepperell, England 34-36—70 -2
JC Ritchie, South Africa 34-36—70 -2
Jayden Trey Schaper, South Africa 36-34—70 -2
Shubhankar Sharma, India 34-36—70 -2
Elvis Smylie, Australia 35-35—70 -2
Jesper Svensson, Sweden 35-35—70 -2
Hugo Townsend, Sweden 37-33—70 -2
Quim Vidal, Spain 36-34—70 -2
Yanhan Zhou, China 37-33—70 -2
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 36-35—71 -1
Angel Ayora Fanegas, Spain 36-35—71 -1
Davis Bryant, United States 35-36—71 -1
Jorge Campillo, Spain 36-35—71 -1
Todd Clements, England 36-35—71 -1
MJ Daffue, South Africa 35-36—71 -1
Wenyi Ding, China 37-34—71 -1
Grant Forrest, Scotland 34-37—71 -1
Andres Gallegos, Argentina 37-34—71 -1
Ricardo Gouveia, Portugal 37-34—71 -1
Angel Hidalgo, Spain 38-33—71 -1
Sadom Kaewkanjana, Thailand 36-35—71 -1
Jeong-Weon Ko, France 35-36—71 -1
Oliver Lindell, Finland 35-36—71 -1
Guido Migliozzi, Italy 34-37—71 -1
Edoardo Molinari, Italy 34-37—71 -1
David Puig, Spain 36-35—71 -1
Richie Ramsay, Scotland 34-37—71 -1
Brandon Robinson-Thompson, England 36-35—71 -1
Antoine Rozner, France 37-34—71 -1
Jack Senior, England 35-36—71 -1
Andy Sullivan, England 35-36—71 -1
Euan Walker, Scotland 36-35—71 -1
Bernd Wiesberger, Austria 37-34—71 -1
Robin Williams, South Africa 35-36—71 -1
Daniel Young, Scotland 34-37—71 -1
Marcus Armitage, England 37-35—72 E
Matthew Baldwin, England 38-34—72 E
Simon Forsstrom, Sweden 37-35—72 E
Dylan Frittelli, South Africa 37-35—72 E
Jordan Gumberg, United States 36-36—72 E
Daniel Hillier, New Zealand 35-37—72 E
Rikuya Hoshino, Japan 38-34—72 E
Kota Kaneko, Japan 35-37—72 E
Joakim Lagergren, Sweden 37-35—72 E
Thriston Lawrence, South Africa 36-36—72 E
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 35-37—72 E
David Micheluzzi, Australia 37-35—72 E
Daniel Rodrigues, Portugal 36-36—72 E
Jason Scrivener, Australia 34-38—72 E
Brandon Stone, South Africa 35-37—72 E
Tom Vaillant, France 37-35—72 E
Darius Van Driel, Netherlands 38-34—72 E
Johannes Veerman, United States 36-36—72 E
Jeff Winther, Denmark 35-37—72 E
Rafa Cabrera Bello, Spain 37-36—73 +1
Aaron Cockerill, Canada 35-38—73 +1
Manuel Elvira, Spain 35-38—73 +1
Nacho Elvira, Spain 38-35—73 +1
Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe 38-35—73 +1
Joel Girrbach, Switzerland 35-38—73 +1
Oihan Guillamoundeguy, France 36-37—73 +1
Andreas Halvorsen, Norway 37-36—73 +1
Michael Hollick, South Africa 34-39—73 +1
Tobias Jonsson, Sweden 36-37—73 +1
David Law, Scotland 36-37—73 +1
Tom McKibbin, Northern Ireland 40-33—73 +1
James Morrison, England 36-37—73 +1
Niklas Norgaard Moller, Denmark 34-39—73 +1
Sebastian Soderberg, Sweden 40-33—73 +1
Mike Toorop, Netherlands 35-38—73 +1
Leon Acikalin, Turkey 38-36—74 +2
Cameron Adam, Scotland 37-37—74 +2
Adri Arnaus, Spain 39-35—74 +2
Joshua Berry, England 38-36—74 +2
Jack Buchanan, Australia 39-35—74 +2
Filippo Celli, Italy 38-36—74 +2
Clement Charmasson, France 37-37—74 +2
Ugo Coussaud, France 37-37—74 +2
Quentin Debove, France 36-38—74 +2
Hennie Du Plessis, South Africa 37-37—74 +2
Julien Guerrier, France 37-37—74 +2
Romain Langasque, France 35-39—74 +2
Francesco Laporta, Italy 37-37—74 +2
Pablo Larrazabal, Spain 38-36—74 +2
Stefano Mazzoli, Italy 37-37—74 +2
Connor McKinney, Australia 38-36—74 +2
Felix Mory, France 38-36—74 +2
Tapio Pulkkanen, Finland 38-36—74 +2
Jovan Rebula, South Africa 37-37—74 +2
Clement Sordet, France 35-39—74 +2
Callum Tarren, England 38-36—74 +2
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 36-38—74 +2
Albin Bergstrom, Sweden 39-36—75 +3
Sean Crocker, United States 35-40—75 +3
Nathan Kimsey, England 38-37—75 +3
Jacques Kruyswijk, South Africa 38-37—75 +3
Hunter Logan, United States 35-40—75 +3
Yannik Paul, Germany 35-40—75 +3
Yurav Premlall, South Africa 36-39—75 +3
Matthew Southgate, England 38-37—75 +3
Paul Waring, England 36-39—75 +3
Taner Yamac, Turkey 37-38—75 +3
Fabrizio Zanotti, Paraguay 37-38—75 +3
Joe Dean, England 37-39—76 +4
Mutlu Guner, Turkey 39-37—76 +4
Zander Lombard, South Africa 37-39—76 +4
Renato Paratore, Italy 38-38—76 +4
Anthony Quayle, Australia 39-37—76 +4
Yordan Yanakiev, Bulgaria 40-36—76 +4
Jack Yule, England 39-37—76 +4
Ross Fisher, England 37-40—77 +5
Andrew Johnston, England 37-40—77 +5
Ryggs Johnston, United States 37-40—77 +5
Maximilian Kieffer, Germany 40-37—77 +5
Alexander Levy, France 38-39—77 +5
David Ravetto, France 36-41—77 +5
Freddy Schott, Germany 35-42—77 +5
Ibrahim Tarik Aslan, Turkey 39-39—78 +6
Dan Bradbury, England 39-39—78 +6
Ryan Peake, Australia 35-43—78 +6
Richard Sterne, South Africa 37-41—78 +6
Richard Teder, Estonia 39-39—78 +6
Ryan Van Velzen, South Africa 42-36—78 +6
Pavan Sagoo, England 40-39—79 +7
Connor Syme, Scotland 40-39—79 +7
Scott Jamieson, Scotland 41-39—80 +8
Alfredo Garcia-Heredia, Spain 40-41—81 +9
Max Kramer, Germany 42-43—85 +13
David Horsey, England WD

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved.

