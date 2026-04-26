The Chevron Championship Scores

Sunday
At Memorial Park Golf Course
Houston
Purse: $9 million
Yardage: 6,811; Par: 72
Final Round
|Nelly Korda, $1,350,000
|65-65-70-70—270
|Patty Tavatanakit, $669,859
|67-69-69-70—275
|Ruoning Yin, $669,859
|71-69-66-69—275
|Yan Liu, $393,221
|68-70-71-67—276
|Ina Yoon, $393,221
|69-68-71-68—276
|Hyo Joo Kim, $286,945
|70-74-68-69—281
|Hannah Green, $213,262
|73-71-70-68—282
|Ryann O’Toole, $213,262
|69-68-74-71—282
|Lottie Woad, $213,262
|73-72-67-70—282
|Charley Hull, $165,789
|72-70-69-72—283
|Angel Yin, $165,789
|77-69-68-69—283
|Carlota Ciganda, $119,311
|71-73-71-69—284
|You Min Hwang, $119,311
|72-69-73-70—284
|Minami Katsu, $119,311
|71-71-72-70—284
|Jennifer Kupcho, $119,311
|74-72-67-71—284
|Gaby Lopez, $119,311
|74-69-66-75—284
|Yealimi Noh, $119,311
|72-68-69-75—284
|Hae-Ran Ryu, $119,311
|72-70-74-68—284
|Rio Takeda, $119,311
|73-68-72-71—284
|Lexi Thompson, $119,311
|72-72-66-74—284
|Celine Boutier, $86,085
|71-74-71-69—285
|Hye Jin Choi, $86,085
|71-73-69-72—285
|Jin Hee Im, $86,085
|69-72-69-75—285
|Akie Iwai, $86,085
|73-72-66-74—285
|Maja Stark, $86,085
|69-70-75-71—285
|Miyu Yamashita, $86,085
|72-72-67-74—285
|Saki Baba, $66,992
|70-72-74-70—286
|Jenny Bae, $66,992
|75-70-71-70—286
|Allisen Corpuz, $66,992
|70-75-73-68—286
|Mary Liu, $66,992
|72-71-72-71—286
|Pauline Roussin, $66,992
|68-71-67-80—286
|Jasmine Suwannapura, $66,992
|72-67-74-73—286
|Chiara Tamburlini, $66,992
|73-69-71-73—286
|Megan Khang, $53,351
|72-67-73-75—287
|Nanna Koerstz Madsen, $53,351
|69-73-74-71—287
|Somi Lee, $53,351
|67-74-72-74—287
|Cassie Porter, $53,351
|70-72-71-74—287
|Erika Hara, $44,296
|73-69-72-74—288
|Sora Kamiya, $44,296
|69-71-73-75—288
|Farah O’Keefe, $0
|68-69-72-79—288
|Shannon Tan, $44,296
|72-73-71-72—288
|Jing Yan, $44,296
|71-73-70-74—288
|Yunseo Yang, $0
|69-71-72-76—288
|Yuri Yoshida, $44,296
|68-72-76-72—288
|Perrine Delacour, $36,887
|73-72-69-75—289
|Melanie Green, $36,887
|73-71-71-74—289
|Ingrid Lindblad, $36,887
|72-74-70-73—289
|Julia Lopez Ramirez, $36,887
|71-72-72-74—289
|Manon De Roey, $31,117
|77-69-71-73—290
|Ayaka Furue, $31,117
|74-72-69-75—290
|Brooke Henderson, $31,117
|74-71-72-73—290
|Minjee Lee, $31,117
|74-72-71-73—290
|Asterisk Talley, $0
|70-71-75-74—290
|Yana Wilson, $31,117
|76-70-71-73—290
|Lauren Coughlin, $26,781
|73-72-69-77—291
|Wei-Ling Hsu, $26,781
|72-73-73-73—291
|Nastasia Nadaud, $26,781
|69-75-75-72—291
|Jessica Porvasnik, $26,781
|72-74-74-71—291
|Peiyun Chien, $22,602
|71-73-76-72—292
|Auston Kim, $22,602
|71-72-71-78—292
|Paula Martin Sampedro, $0
|74-72-70-76—292
|Andrea Revuelta, $0
|76-70-72-74—292
|Mao Saigo, $22,602
|73-71-74-74—292
|Yuka Saso, $22,602
|74-67-72-79—292
|Linnea Strom, $22,602
|69-74-74-75—292
|Amy Yang, $22,602
|73-73-75-71—292
|Karis Davidson, $20,191
|71-72-74-76—293
|Weiwei Zhang, $20,191
|73-71-73-76—293
|Paula Reto, $19,558
|70-74-75-75—294
|Jenny Shin, $19,127
|74-71-75-75—295
|Suvichaya Vinijchaitham, $18,704
|71-74-73-78—296
|Albane Valenzuela, $18,282
|74-71-74-78—297
