The Chevron Championship Scores

The Associated Press

April 26, 2026, 7:43 PM

Sunday

At Memorial Park Golf Course

Houston

Purse: $9 million

Yardage: 6,811; Par: 72

Final Round

Nelly Korda, $1,350,000 65-65-70-70—270
Patty Tavatanakit, $669,859 67-69-69-70—275
Ruoning Yin, $669,859 71-69-66-69—275
Yan Liu, $393,221 68-70-71-67—276
Ina Yoon, $393,221 69-68-71-68—276
Hyo Joo Kim, $286,945 70-74-68-69—281
Hannah Green, $213,262 73-71-70-68—282
Ryann O’Toole, $213,262 69-68-74-71—282
Lottie Woad, $213,262 73-72-67-70—282
Charley Hull, $165,789 72-70-69-72—283
Angel Yin, $165,789 77-69-68-69—283
Carlota Ciganda, $119,311 71-73-71-69—284
You Min Hwang, $119,311 72-69-73-70—284
Minami Katsu, $119,311 71-71-72-70—284
Jennifer Kupcho, $119,311 74-72-67-71—284
Gaby Lopez, $119,311 74-69-66-75—284
Yealimi Noh, $119,311 72-68-69-75—284
Hae-Ran Ryu, $119,311 72-70-74-68—284
Rio Takeda, $119,311 73-68-72-71—284
Lexi Thompson, $119,311 72-72-66-74—284
Celine Boutier, $86,085 71-74-71-69—285
Hye Jin Choi, $86,085 71-73-69-72—285
Jin Hee Im, $86,085 69-72-69-75—285
Akie Iwai, $86,085 73-72-66-74—285
Maja Stark, $86,085 69-70-75-71—285
Miyu Yamashita, $86,085 72-72-67-74—285
Saki Baba, $66,992 70-72-74-70—286
Jenny Bae, $66,992 75-70-71-70—286
Allisen Corpuz, $66,992 70-75-73-68—286
Mary Liu, $66,992 72-71-72-71—286
Pauline Roussin, $66,992 68-71-67-80—286
Jasmine Suwannapura, $66,992 72-67-74-73—286
Chiara Tamburlini, $66,992 73-69-71-73—286
Megan Khang, $53,351 72-67-73-75—287
Nanna Koerstz Madsen, $53,351 69-73-74-71—287
Somi Lee, $53,351 67-74-72-74—287
Cassie Porter, $53,351 70-72-71-74—287
Erika Hara, $44,296 73-69-72-74—288
Sora Kamiya, $44,296 69-71-73-75—288
Farah O’Keefe, $0 68-69-72-79—288
Shannon Tan, $44,296 72-73-71-72—288
Jing Yan, $44,296 71-73-70-74—288
Yunseo Yang, $0 69-71-72-76—288
Yuri Yoshida, $44,296 68-72-76-72—288
Perrine Delacour, $36,887 73-72-69-75—289
Melanie Green, $36,887 73-71-71-74—289
Ingrid Lindblad, $36,887 72-74-70-73—289
Julia Lopez Ramirez, $36,887 71-72-72-74—289
Manon De Roey, $31,117 77-69-71-73—290
Ayaka Furue, $31,117 74-72-69-75—290
Brooke Henderson, $31,117 74-71-72-73—290
Minjee Lee, $31,117 74-72-71-73—290
Asterisk Talley, $0 70-71-75-74—290
Yana Wilson, $31,117 76-70-71-73—290
Lauren Coughlin, $26,781 73-72-69-77—291
Wei-Ling Hsu, $26,781 72-73-73-73—291
Nastasia Nadaud, $26,781 69-75-75-72—291
Jessica Porvasnik, $26,781 72-74-74-71—291
Peiyun Chien, $22,602 71-73-76-72—292
Auston Kim, $22,602 71-72-71-78—292
Paula Martin Sampedro, $0 74-72-70-76—292
Andrea Revuelta, $0 76-70-72-74—292
Mao Saigo, $22,602 73-71-74-74—292
Yuka Saso, $22,602 74-67-72-79—292
Linnea Strom, $22,602 69-74-74-75—292
Amy Yang, $22,602 73-73-75-71—292
Karis Davidson, $20,191 71-72-74-76—293
Weiwei Zhang, $20,191 73-71-73-76—293
Paula Reto, $19,558 70-74-75-75—294
Jenny Shin, $19,127 74-71-75-75—295
Suvichaya Vinijchaitham, $18,704 71-74-73-78—296
Albane Valenzuela, $18,282 74-71-74-78—297

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved.

