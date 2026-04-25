The Chevron Championship Scores

Saturday
At Memorial Park Golf Course
Houston
Purse: $9 million
Yardage: 6,811; Par: 72
Third Round
|Nelly Korda
|65-65-70—200
|Patty Tavatanakit
|67-69-69—205
|Pauline Roussin
|68-71-67—206
|Ruoning Yin
|71-69-66—206
|Ina Yoon
|69-68-71—208
|Yan Liu
|68-70-71—209
|Gaby Lopez
|74-69-66—209
|Yealimi Noh
|72-68-69—209
|Farah O’Keefe
|68-69-72—209
|Jin Hee Im
|69-72-69—210
|Lexi Thompson
|72-72-66—210
|Charley Hull
|72-70-69—211
|Akie Iwai
|73-72-66—211
|Ryann O’Toole
|69-68-74—211
|Miyu Yamashita
|72-72-67—211
|Megan Khang
|72-67-73—212
|Hyo Joo Kim
|70-74-68—212
|Lottie Woad
|73-72-67—212
|Yunseo Yang
|69-71-72—212
|Hye Jin Choi
|71-73-69—213
|Sora Kamiya
|69-71-73—213
|Jennifer Kupcho
|74-72-67—213
|Somi Lee
|67-74-72—213
|Cassie Porter
|70-72-71—213
|Yuka Saso
|74-67-72—213
|Jasmine Suwannapura
|72-67-74—213
|Rio Takeda
|73-68-72—213
|Chiara Tamburlini
|73-69-71—213
|Lauren Coughlin
|73-72-69—214
|Perrine Delacour
|73-72-69—214
|Hannah Green
|73-71-70—214
|Erika Hara
|73-69-72—214
|You Min Hwang
|72-69-73—214
|Minami Katsu
|71-71-72—214
|Auston Kim
|71-72-71—214
|Maja Stark
|69-70-75—214
|Jing Yan
|71-73-70—214
|Angel Yin
|77-69-68—214
|Carlota Ciganda
|71-73-71—215
|Ayaka Furue
|74-72-69—215
|Melanie Green
|73-71-71—215
|Mary Liu
|72-71-72—215
|Julia Lopez Ramirez
|71-72-72—215
|Saki Baba
|70-72-74—216
|Jenny Bae
|75-70-71—216
|Celine Boutier
|71-74-71—216
|Nanna Koerstz Madsen
|69-73-74—216
|Ingrid Lindblad
|72-74-70—216
|Paula Martin Sampedro
|74-72-70—216
|Hae-Ran Ryu
|72-70-74—216
|Asterisk Talley
|70-71-75—216
|Shannon Tan
|72-73-71—216
|Yuri Yoshida
|68-72-76—216
|Karis Davidson
|71-72-74—217
|Manon De Roey
|77-69-71—217
|Brooke Henderson
|74-71-72—217
|Minjee Lee
|74-72-71—217
|Linnea Strom
|69-74-74—217
|Yana Wilson
|76-70-71—217
|Weiwei Zhang
|73-71-73—217
|Allisen Corpuz
|70-75-73—218
|Wei-Ling Hsu
|72-73-73—218
|Andrea Revuelta
|76-70-72—218
|Mao Saigo
|73-71-74—218
|Suvichaya Vinijchaitham
|71-74-73—218
|Nastasia Nadaud
|69-75-75—219
|Paula Reto
|70-74-75—219
|Albane Valenzuela
|74-71-74—219
|Peiyun Chien
|71-73-76—220
|Jessica Porvasnik
|72-74-74—220
|Jenny Shin
|74-71-75—220
|Amy Yang
|73-73-75—221
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.