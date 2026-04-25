The Chevron Championship Scores

The Associated Press

April 25, 2026, 6:09 PM

Saturday

At Memorial Park Golf Course

Houston

Purse: $9 million

Yardage: 6,811; Par: 72

Third Round

Nelly Korda 65-65-70—200
Patty Tavatanakit 67-69-69—205
Pauline Roussin 68-71-67—206
Ruoning Yin 71-69-66—206
Ina Yoon 69-68-71—208
Yan Liu 68-70-71—209
Gaby Lopez 74-69-66—209
Yealimi Noh 72-68-69—209
Farah O’Keefe 68-69-72—209
Jin Hee Im 69-72-69—210
Lexi Thompson 72-72-66—210
Charley Hull 72-70-69—211
Akie Iwai 73-72-66—211
Ryann O’Toole 69-68-74—211
Miyu Yamashita 72-72-67—211
Megan Khang 72-67-73—212
Hyo Joo Kim 70-74-68—212
Lottie Woad 73-72-67—212
Yunseo Yang 69-71-72—212
Hye Jin Choi 71-73-69—213
Sora Kamiya 69-71-73—213
Jennifer Kupcho 74-72-67—213
Somi Lee 67-74-72—213
Cassie Porter 70-72-71—213
Yuka Saso 74-67-72—213
Jasmine Suwannapura 72-67-74—213
Rio Takeda 73-68-72—213
Chiara Tamburlini 73-69-71—213
Lauren Coughlin 73-72-69—214
Perrine Delacour 73-72-69—214
Hannah Green 73-71-70—214
Erika Hara 73-69-72—214
You Min Hwang 72-69-73—214
Minami Katsu 71-71-72—214
Auston Kim 71-72-71—214
Maja Stark 69-70-75—214
Jing Yan 71-73-70—214
Angel Yin 77-69-68—214
Carlota Ciganda 71-73-71—215
Ayaka Furue 74-72-69—215
Melanie Green 73-71-71—215
Mary Liu 72-71-72—215
Julia Lopez Ramirez 71-72-72—215
Saki Baba 70-72-74—216
Jenny Bae 75-70-71—216
Celine Boutier 71-74-71—216
Nanna Koerstz Madsen 69-73-74—216
Ingrid Lindblad 72-74-70—216
Paula Martin Sampedro 74-72-70—216
Hae-Ran Ryu 72-70-74—216
Asterisk Talley 70-71-75—216
Shannon Tan 72-73-71—216
Yuri Yoshida 68-72-76—216
Karis Davidson 71-72-74—217
Manon De Roey 77-69-71—217
Brooke Henderson 74-71-72—217
Minjee Lee 74-72-71—217
Linnea Strom 69-74-74—217
Yana Wilson 76-70-71—217
Weiwei Zhang 73-71-73—217
Allisen Corpuz 70-75-73—218
Wei-Ling Hsu 72-73-73—218
Andrea Revuelta 76-70-72—218
Mao Saigo 73-71-74—218
Suvichaya Vinijchaitham 71-74-73—218
Nastasia Nadaud 69-75-75—219
Paula Reto 70-74-75—219
Albane Valenzuela 74-71-74—219
Peiyun Chien 71-73-76—220
Jessica Porvasnik 72-74-74—220
Jenny Shin 74-71-75—220
Amy Yang 73-73-75—221

