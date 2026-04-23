The Chevron Championship Par Scores

Thursday
At Memorial Park Golf Course
Houston
Purse: $9 million
Yardage: 6,811; Par: 72
First Round
|Nelly Korda
|31-34—65
|-7
|Somi Lee
|34-33—67
|-5
|Patty Tavatanakit
|33-34—67
|-5
|Yan Liu
|34-34—68
|-4
|Farah O’Keefe
|35-33—68
|-4
|Pauline Roussin
|33-35—68
|-4
|Yuri Yoshida
|34-34—68
|-4
|Jin Hee Im
|35-34—69
|-3
|Sora Kamiya
|33-36—69
|-3
|Nanna Koerstz Madsen
|34-35—69
|-3
|Nastasia Nadaud
|36-33—69
|-3
|Ryann O’Toole
|35-34—69
|-3
|Mimi Rhodes
|32-37—69
|-3
|Maja Stark
|33-36—69
|-3
|Linnea Strom
|33-36—69
|-3
|Yunseo Yang
|35-34—69
|-3
|Ina Yoon
|37-32—69
|-3
|Saki Baba
|37-33—70
|-2
|Allisen Corpuz
|35-35—70
|-2
|Linn Grant
|37-33—70
|-2
|Hyo Joo Kim
|33-37—70
|-2
|Cassie Porter
|34-36—70
|-2
|Paula Reto
|35-35—70
|-2
|Asterisk Talley
|33-37—70
|-2
|Celine Boutier
|35-36—71
|-1
|Peiyun Chien
|36-35—71
|-1
|Hye Jin Choi
|37-34—71
|-1
|Carlota Ciganda
|36-35—71
|-1
|Karis Davidson
|35-36—71
|-1
|Minami Katsu
|35-36—71
|-1
|Auston Kim
|36-35—71
|-1
|Yu Liu
|35-36—71
|-1
|Julia Lopez Ramirez
|33-38—71
|-1
|Kiara Romero
|33-38—71
|-1
|Suvichaya Vinijchaitham
|34-37—71
|-1
|Jing Yan
|35-36—71
|-1
|Ruoning Yin
|36-35—71
|-1
|Lindy Duncan
|36-36—72
|E
|Nataliya Guseva
|36-36—72
|E
|Wei-Ling Hsu
|37-35—72
|E
|Charley Hull
|35-37—72
|E
|You Min Hwang
|37-35—72
|E
|Ariya Jutanugarn
|35-37—72
|E
|Megan Khang
|36-36—72
|E
|Lydia Ko
|36-36—72
|E
|Lucy Li
|36-36—72
|E
|Ingrid Lindblad
|37-35—72
|E
|Mary Liu
|33-39—72
|E
|Ruixin Liu
|36-36—72
|E
|Yuna Nishimura
|36-36—72
|E
|Yealimi Noh
|36-36—72
|E
|Pornanong Phatlum
|34-38—72
|E
|Jessica Porvasnik
|35-37—72
|E
|Hae-Ran Ryu
|34-38—72
|E
|Jasmine Suwannapura
|35-37—72
|E
|Shannon Tan
|35-37—72
|E
|Lexi Thompson
|35-37—72
|E
|Miyu Yamashita
|35-37—72
|E
|Robyn Choi
|36-37—73
|+1
|Lauren Coughlin
|35-38—73
|+1
|Perrine Delacour
|33-40—73
|+1
|Laney Frye
|35-38—73
|+1
|Melanie Green
|36-37—73
|+1
|Hannah Green
|35-38—73
|+1
|Erika Hara
|33-40—73
|+1
|Akie Iwai
|34-39—73
|+1
|Gurleen Kaur
|37-36—73
|+1
|Sei Young Kim
|33-40—73
|+1
|Stephanie Kyriacou
|34-39—73
|+1
|Andrea Lee
|37-36—73
|+1
|Shauna Liu
|36-37—73
|+1
|Alexa Pano
|36-37—73
|+1
|Mao Saigo
|33-40—73
|+1
|Rio Takeda
|35-38—73
|+1
|Chiara Tamburlini
|33-40—73
|+1
|Lottie Woad
|35-38—73
|+1
|Amy Yang
|37-36—73
|+1
|Weiwei Zhang
|37-36—73
|+1
|Rose Zhang
|37-36—73
|+1
|Aditi Ashok
|38-36—74
|+2
|In Gee Chun
|37-37—74
|+2
|Gemma Dryburgh
|37-37—74
|+2
|Ayaka Furue
|36-38—74
|+2
|Nasa Hataoka
|37-37—74
|+2
|Brooke Henderson
|37-37—74
|+2
|Esther Henseleit
|38-36—74
|+2
|Jung Min Hong
|35-39—74
|+2
|Jin Young Ko
|35-39—74
|+2
|Jennifer Kupcho
|37-37—74
|+2
|Minjee Lee
|36-38—74
|+2
|Mi Hyang Lee
|37-37—74
|+2
|Gaby Lopez
|37-37—74
|+2
|Paula Martin Sampedro
|38-36—74
|+2
|Yuka Saso
|36-38—74
|+2
|Jenny Shin
|35-39—74
|+2
|Jeeno Thitikul
|39-35—74
|+2
|Albane Valenzuela
|35-39—74
|+2
|Pajaree Anannarukarn
|37-38—75
|+3
|Jenny Bae
|35-40—75
|+3
|Jodi Ewart Shadoff
|36-39—75
|+3
|Moriya Jutanugarn
|34-41—75
|+3
|Grace Kim
|36-39—75
|+3
|Brooke Matthews
|35-40—75
|+3
|Sophia Schubert
|38-37—75
|+3
|Chanettee Wannasaen
|37-38—75
|+3
|Austin Ernst
|38-38—76
|+4
|Frida Kinhult
|38-38—76
|+4
|Leona Maguire
|36-40—76
|+4
|Andrea Revuelta
|39-37—76
|+4
|Madelene Sagstrom
|37-39—76
|+4
|Shuri Sakuma
|35-41—76
|+4
|Lilia Vu
|37-39—76
|+4
|Miranda Wang
|38-38—76
|+4
|Yana Wilson
|37-39—76
|+4
|Na Rin An
|38-39—77
|+5
|Manon De Roey
|38-39—77
|+5
|Megha Ganne
|39-38—77
|+5
|Chisato Iwai
|39-38—77
|+5
|Bailey Tardy
|40-37—77
|+5
|Yani Tseng
|37-40—77
|+5
|Angel Yin
|37-40—77
|+5
|A Lim Kim
|39-39—78
|+6
|Ilhee Lee
|39-39—78
|+6
|Alison Lee
|37-41—78
|+6
|Brittany Lincicome
|40-38—78
|+6
|Anna Nordqvist
|38-40—78
|+6
|Gabriela Ruffels
|39-39—78
|+6
|Stacy Lewis
|39-40—79
|+7
|Carla Tejedo
|41-38—79
|+7
|Ashleigh Buhai
|41-39—80
|+8
|Dewi Weber
|41-39—80
|+8
|Benedetta Moresco
|40-41—81
|+9
