The Chevron Championship Par Scores

The Associated Press

April 23, 2026, 8:36 PM

Thursday

At Memorial Park Golf Course

Houston

Purse: $9 million

Yardage: 6,811; Par: 72

First Round

Nelly Korda 31-34—65 -7
Somi Lee 34-33—67 -5
Patty Tavatanakit 33-34—67 -5
Yan Liu 34-34—68 -4
Farah O’Keefe 35-33—68 -4
Pauline Roussin 33-35—68 -4
Yuri Yoshida 34-34—68 -4
Jin Hee Im 35-34—69 -3
Sora Kamiya 33-36—69 -3
Nanna Koerstz Madsen 34-35—69 -3
Nastasia Nadaud 36-33—69 -3
Ryann O’Toole 35-34—69 -3
Mimi Rhodes 32-37—69 -3
Maja Stark 33-36—69 -3
Linnea Strom 33-36—69 -3
Yunseo Yang 35-34—69 -3
Ina Yoon 37-32—69 -3
Saki Baba 37-33—70 -2
Allisen Corpuz 35-35—70 -2
Linn Grant 37-33—70 -2
Hyo Joo Kim 33-37—70 -2
Cassie Porter 34-36—70 -2
Paula Reto 35-35—70 -2
Asterisk Talley 33-37—70 -2
Celine Boutier 35-36—71 -1
Peiyun Chien 36-35—71 -1
Hye Jin Choi 37-34—71 -1
Carlota Ciganda 36-35—71 -1
Karis Davidson 35-36—71 -1
Minami Katsu 35-36—71 -1
Auston Kim 36-35—71 -1
Yu Liu 35-36—71 -1
Julia Lopez Ramirez 33-38—71 -1
Kiara Romero 33-38—71 -1
Suvichaya Vinijchaitham 34-37—71 -1
Jing Yan 35-36—71 -1
Ruoning Yin 36-35—71 -1
Lindy Duncan 36-36—72 E
Nataliya Guseva 36-36—72 E
Wei-Ling Hsu 37-35—72 E
Charley Hull 35-37—72 E
You Min Hwang 37-35—72 E
Ariya Jutanugarn 35-37—72 E
Megan Khang 36-36—72 E
Lydia Ko 36-36—72 E
Lucy Li 36-36—72 E
Ingrid Lindblad 37-35—72 E
Mary Liu 33-39—72 E
Ruixin Liu 36-36—72 E
Yuna Nishimura 36-36—72 E
Yealimi Noh 36-36—72 E
Pornanong Phatlum 34-38—72 E
Jessica Porvasnik 35-37—72 E
Hae-Ran Ryu 34-38—72 E
Jasmine Suwannapura 35-37—72 E
Shannon Tan 35-37—72 E
Lexi Thompson 35-37—72 E
Miyu Yamashita 35-37—72 E
Robyn Choi 36-37—73 +1
Lauren Coughlin 35-38—73 +1
Perrine Delacour 33-40—73 +1
Laney Frye 35-38—73 +1
Melanie Green 36-37—73 +1
Hannah Green 35-38—73 +1
Erika Hara 33-40—73 +1
Akie Iwai 34-39—73 +1
Gurleen Kaur 37-36—73 +1
Sei Young Kim 33-40—73 +1
Stephanie Kyriacou 34-39—73 +1
Andrea Lee 37-36—73 +1
Shauna Liu 36-37—73 +1
Alexa Pano 36-37—73 +1
Mao Saigo 33-40—73 +1
Rio Takeda 35-38—73 +1
Chiara Tamburlini 33-40—73 +1
Lottie Woad 35-38—73 +1
Amy Yang 37-36—73 +1
Weiwei Zhang 37-36—73 +1
Rose Zhang 37-36—73 +1
Aditi Ashok 38-36—74 +2
In Gee Chun 37-37—74 +2
Gemma Dryburgh 37-37—74 +2
Ayaka Furue 36-38—74 +2
Nasa Hataoka 37-37—74 +2
Brooke Henderson 37-37—74 +2
Esther Henseleit 38-36—74 +2
Jung Min Hong 35-39—74 +2
Jin Young Ko 35-39—74 +2
Jennifer Kupcho 37-37—74 +2
Minjee Lee 36-38—74 +2
Mi Hyang Lee 37-37—74 +2
Gaby Lopez 37-37—74 +2
Paula Martin Sampedro 38-36—74 +2
Yuka Saso 36-38—74 +2
Jenny Shin 35-39—74 +2
Jeeno Thitikul 39-35—74 +2
Albane Valenzuela 35-39—74 +2
Pajaree Anannarukarn 37-38—75 +3
Jenny Bae 35-40—75 +3
Jodi Ewart Shadoff 36-39—75 +3
Moriya Jutanugarn 34-41—75 +3
Grace Kim 36-39—75 +3
Brooke Matthews 35-40—75 +3
Sophia Schubert 38-37—75 +3
Chanettee Wannasaen 37-38—75 +3
Austin Ernst 38-38—76 +4
Frida Kinhult 38-38—76 +4
Leona Maguire 36-40—76 +4
Andrea Revuelta 39-37—76 +4
Madelene Sagstrom 37-39—76 +4
Shuri Sakuma 35-41—76 +4
Lilia Vu 37-39—76 +4
Miranda Wang 38-38—76 +4
Yana Wilson 37-39—76 +4
Na Rin An 38-39—77 +5
Manon De Roey 38-39—77 +5
Megha Ganne 39-38—77 +5
Chisato Iwai 39-38—77 +5
Bailey Tardy 40-37—77 +5
Yani Tseng 37-40—77 +5
Angel Yin 37-40—77 +5
A Lim Kim 39-39—78 +6
Ilhee Lee 39-39—78 +6
Alison Lee 37-41—78 +6
Brittany Lincicome 40-38—78 +6
Anna Nordqvist 38-40—78 +6
Gabriela Ruffels 39-39—78 +6
Stacy Lewis 39-40—79 +7
Carla Tejedo 41-38—79 +7
Ashleigh Buhai 41-39—80 +8
Dewi Weber 41-39—80 +8
Benedetta Moresco 40-41—81 +9

