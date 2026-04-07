Sports on TV for Wednesday, April 8

The Associated Press

April 7, 2026, 10:16 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Wednesday, April 8

COLLEGE BASEBALL

5 p.m.

ACCN — Michigan St. at Notre Dame

COLLEGE LACROSSE (WOMEN’S)

7 p.m.

ESPNU — Penn at Princeton

COLLEGE SOFTBALL

6 p.m.

BTN — Iowa St. at Iowa

SECN — Morehead St. at Kentucky

7 p.m.

ESPN2 — South Florida at Florida

8 p.m.

ACCN — Queens (NC) at North Carolina

GOLF

2 p.m.

ESPN — 2026 Masters Par 3 Contest: From Augusta National Golf Club, Augusta, Ga.

MLB BASEBALL

1:30 p.m.

MLBN — Milwaukee at Boston (1:35 p.m.)

4:30 p.m.

MLBN — Atlanta at L.A. Angels (joined in progress) (4:07 p.m.)

7:05 p.m.

PRIME VIDEO — Athletics at N.Y. Yankees

7:30 p.m.

FS1 — Detroit at Minnesota (7:40 p.m.)

NBA BASKETBALL

7:10 p.m.

ESPN — Atlanta at Cleveland

9:35 p.m.

ESPN — Portland at San Antonio

NBA G-LEAGUE BASKETBALL

7:30 p.m.

ESPNEWS — NBA G-League Finals: Stockton at Greensboro, Game 1

NHL HOCKEY

7 p.m.

TNT — Buffalo at N.Y. Rangers

TRUTV — Buffalo at N.Y. Rangers

10 p.m.

TNT — Edmonton at San Jose

TRUTV — Edmonton at San Jose

RUGBY (MEN’S)

5:45 a.m. (Thursday)

FS2 — NRL: Penrith at Canterbury-Bankstown

SOCCER (MEN’S)

1:45 p.m.

FS2 — Saudi Pro League: Al Kholood at Al Hilal

8:55 p.m.

FS2 — CONCACAF Champions Cup: Seattle at Tigres de la UANL, Quarterfinal – Leg 1

11 p.m.

FS1 — CONCACAF Champions Cup: L.A. Galaxy at Toluca, Quarterfinal – Leg 1

TENNIS

5 a.m.

TENNIS CHANNEL — Monte Carlo-ATP & Linz-WTA Early Rounds

6 a.m.

TENNIS CHANNEL — Monte Carlo-ATP & Linz-WTA Early Rounds

5 a.m. (Thursday)

TENNIS CHANNEL — Monte Carlo-ATP & Linz-WTA Early Rounds

6 a.m. (Thursday)

TENNIS CHANNEL — Monte Carlo-ATP & Linz-WTA Early Rounds

