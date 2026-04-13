Live Radio
Home » Sports » Sports on TV for…

Sports on TV for Tuesday, April 14

The Associated Press

April 13, 2026, 10:14 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Tuesday, April 14

COLLEGE BASEBALL

7 p.m.

BTN — Creighton at Nebraska

COLLEGE GOLF

7 p.m.

GOLF — Western Intercollegiate: Second Round, Pasatiempo Golf Club, Santa Cruz, Calif.

COLLEGE SOFTBALL

6 p.m.

ACCN — South Carolina at Clemson

LACROSSE (MEN’S)

7 p.m.

ESPNU — 2026 Premier Lacrosse League Draft: Rounds 1 – 4

MLB BASEBALL

6:30 p.m.

TBS — Chicago Cubs at Philadelphia (6:40 p.m.)

TRUTV — Chicago Cubs at Philadelphia (6:40 p.m.)

9:30 p.m.

MLBN — Texas at Athletics (9:40 p.m.)

NBA BASKETBALL

7:30 p.m.

PRIME VIDEO — Eastern Conference Play-In Tournament: Miami at Charlotte

10 p.m.

PRIME VIDEO — Western Conference Play-In Tournament: Portland at Phoenix

NHL HOCKEY

7 p.m.

ESPN — Washington at Columbus

9:30 p.m.

ESPN — Pittsburgh at St. Louis

SOCCER (MEN’S)

1:45 p.m.

FS2 — Saudi Pro League: Al Shabab at Al Qadsiah

7 p.m.

CBSSN — U.S. Open Cup: Austin FC at Louisville City FC, Round of 32

9 p.m.

FS1 — CONCACAF Champions League: LAFC at Cruz Azul, Quarterfinal – Leg 2

9:30 p.m.

CBSSN — U.S. Open Cup: Omaha at Colorado, Round of 32

11:30 p.m.

FS1 — CONCACAF Champions League: Nashville SC at CF América, Quarterfinal – Leg 2

SOCCER (WOMEN’S)

2 p.m.

CBSSN — 2027 FIFA World Cup Qualifier Group Stage: England vs. Spain, League A – Group 3, London

4:50 p.m.

FS2 — CONMEBOL Nations League: Peru vs. Paraguay, First Round, Cusco, Peru

6:55 p.m.

FS1 — CONMEBOL Nations League: Venezuela vs. Argentina, First Round, Barquisimeto, Venezuela

8:50 p.m.

FS2 — CONMEBOL Nations League: Colombia vs. Chile, First Round, Cali, Colombia

10 p.m.

TNT — International Friendly: U.S. vs. Japan, Seattle

TRUTV — International Friendly: U.S. vs. Japan, Seattle

TENNIS

5 a.m.

TENNIS CHANNEL — Barcelona-ATP, Munich-ATP, Stuttgart-WTA & Rouen-WTA Early Rounds

6 a.m.

TENNIS CHANNEL — Barcelona-ATP, Munich-ATP, Stuttgart-WTA & Rouen-WTA Early Rounds

5 a.m. (Wednesday)

TENNIS CHANNEL — Barcelona-ATP, Munich-ATP, Stuttgart-WTA & Rouen-WTA Early Rounds

6 a.m. (Wednesday)

TENNIS CHANNEL — Barcelona-ATP, Munich-ATP, Stuttgart-WTA & Rouen-WTA Early Rounds

_____

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up