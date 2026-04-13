Sports on TV for Tuesday, April 14

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Tuesday, April 14
COLLEGE BASEBALL
7 p.m.
BTN — Creighton at Nebraska
COLLEGE GOLF
7 p.m.
GOLF — Western Intercollegiate: Second Round, Pasatiempo Golf Club, Santa Cruz, Calif.
COLLEGE SOFTBALL
6 p.m.
ACCN — South Carolina at Clemson
LACROSSE (MEN’S)
7 p.m.
ESPNU — 2026 Premier Lacrosse League Draft: Rounds 1 – 4
MLB BASEBALL
6:30 p.m.
TBS — Chicago Cubs at Philadelphia (6:40 p.m.)
TRUTV — Chicago Cubs at Philadelphia (6:40 p.m.)
9:30 p.m.
MLBN — Texas at Athletics (9:40 p.m.)
NBA BASKETBALL
7:30 p.m.
PRIME VIDEO — Eastern Conference Play-In Tournament: Miami at Charlotte
10 p.m.
PRIME VIDEO — Western Conference Play-In Tournament: Portland at Phoenix
NHL HOCKEY
7 p.m.
ESPN — Washington at Columbus
9:30 p.m.
ESPN — Pittsburgh at St. Louis
SOCCER (MEN’S)
1:45 p.m.
FS2 — Saudi Pro League: Al Shabab at Al Qadsiah
7 p.m.
CBSSN — U.S. Open Cup: Austin FC at Louisville City FC, Round of 32
9 p.m.
FS1 — CONCACAF Champions League: LAFC at Cruz Azul, Quarterfinal – Leg 2
9:30 p.m.
CBSSN — U.S. Open Cup: Omaha at Colorado, Round of 32
11:30 p.m.
FS1 — CONCACAF Champions League: Nashville SC at CF América, Quarterfinal – Leg 2
SOCCER (WOMEN’S)
2 p.m.
CBSSN — 2027 FIFA World Cup Qualifier Group Stage: England vs. Spain, League A – Group 3, London
4:50 p.m.
FS2 — CONMEBOL Nations League: Peru vs. Paraguay, First Round, Cusco, Peru
6:55 p.m.
FS1 — CONMEBOL Nations League: Venezuela vs. Argentina, First Round, Barquisimeto, Venezuela
8:50 p.m.
FS2 — CONMEBOL Nations League: Colombia vs. Chile, First Round, Cali, Colombia
10 p.m.
TNT — International Friendly: U.S. vs. Japan, Seattle
TRUTV — International Friendly: U.S. vs. Japan, Seattle
TENNIS
5 a.m.
TENNIS CHANNEL — Barcelona-ATP, Munich-ATP, Stuttgart-WTA & Rouen-WTA Early Rounds
6 a.m.
TENNIS CHANNEL — Barcelona-ATP, Munich-ATP, Stuttgart-WTA & Rouen-WTA Early Rounds
5 a.m. (Wednesday)
TENNIS CHANNEL — Barcelona-ATP, Munich-ATP, Stuttgart-WTA & Rouen-WTA Early Rounds
6 a.m. (Wednesday)
TENNIS CHANNEL — Barcelona-ATP, Munich-ATP, Stuttgart-WTA & Rouen-WTA Early Rounds
