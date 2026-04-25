Sports on TV for Sunday, April 26

The Associated Press

April 25, 2026, 10:15 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Sunday, April 26

AUTO RACING

7:30 a.m.

FS1 — FIM MotoGP: Spain Grand Prix, Ángel Nieto, Spain

Noon

FS1 — NHRA: Qualifying, zMax Dragway, Concord, N.C. (Taped)

NBC — AMA Supercross Championship: Round 15, Philadelphia

3 p.m.

FOX — NASCAR Cup Series: Jack Link’s 500, Talladega Superspeedway, Talladega, Ala.

7 p.m.

FS1 — NHRA: NHRA 4-Wide Nationals, zMax Dragway, Concord, N.C. (Taped)

BASKETBALL AFRICA LEAGUE

10 a.m.

NBATV — Al Ahly Egypt vs. ASC Ville de Dakar

1 p.m.

NBATV — FUS de Rabat Morocco vs. Maktown Flyers Nigeria

BOWLING

4 p.m.

CW — PBA Tour: Tournament of Champions, Fairlawn, Ohio

COLLEGE BASEBALL

1 p.m.

ESPN2 — Texas at Vanderbilt

2 p.m.

ACCN — Clemson at Louisville

3 p.m.

SECN — Kentucky at South Carolina

4 p.m.

ESPNU — Murray St. at S. Illinois

COLLEGE GOLF (MEN’S)

8 a.m.

SECN — Southeastern Tournament: Championship, St. Simons Island, Ga.

COLLEGE GOLF (WOMEN’S)

3:30 p.m.

BTN — Big Ten Tournament: Championship, Glendale, Calif.

COLLEGE LACROSSE (WOMEN’S)

Noon

ACCN — Atlantic Coast Tournament: Stanford vs. North Carolina, Championship, Charlotte, N.C.

BTN — Big Ten Tournament: Maryland vs. Northwestern, Championship, Ann Arbor, Mich.

COLLEGE SOFTBALL

1 p.m.

SECN — Mississippi at Auburn

4 p.m.

ESPN2 — Alabama at Tennessee

5 p.m.

ACCN — Clemson at Duke

COLLEGE WATER POLO (WOMEN’S)

9 p.m.

ESPNU — NCAA Tournament: TBD, Championship, La Jolla, Calif.

GOLF

8 a.m.

GOLF — Ladies European Tour: 2026 Investec South African Women’s Open, Final Round, Royal Cape Golf Club, Cape Town, South Africa

1 p.m.

GOLF — PGA Tour: Zurich Classic of New Orleans, Final Round, TPC Louisiana, Avondale, La.

2 p.m.

NBC — LPGA Tour: The Chevron Championship, Final Round, Memorial Park Golf Course, Houston

3 p.m.

CBS — PGA Tour: Zurich Classic of New Orleans, Final Round, TPC Louisiana, Avondale, La.

GOLF — PGA Tour Champions: Mitsubishi Electric Classic, Final Round, TPC Sugarloaf, Duluth, Ga.

7 p.m.

GOLF — 2026 PGA Professional Championship: First Round, Bandon Dunes Golf Resort, Bandon, Ore.

HORSE RACING

3:30 a.m.

FS2 — FWD Champions Day: From Sha Tin Racecourse, Hong Kong

1 p.m.

FS1 — NYRA: America’s Day at the Races

MLB BASEBALL

1:30 p.m.

MLBN — Boston at Baltimore (1:35 p.m.) OR Philadelphia at Atlanta (1:35 p.m.)

4:30 p.m.

MLBN — Chicago Cubs at L.A. Dodgers (joined in progress) (4:10 p.m.)

7 p.m.

NBCSN — L.A. Angels at Kansas City (7:20 p.m.)

PEACOCK — L.A. Angels at Kansas City (7:20 p.m.)

NBA BASKETBALL

1:10 p.m.

ESPN — Eastern Conference First Round: Cleveland at Toronto, Game 4

3:30 p.m.

ESPN — Western Conference First Round: San Antonio at Portland, Game 4

7 p.m.

NBC — Eastern Conference First Round: Boston at Philadelphia, Game 4

PEACOCK — Eastern Conference First Round: Boston at Philadelphia, Game 4

9:30 p.m.

NBC — Western Conference First Round: L.A. Lakers at Houston, Game 4

PEACOCK — Western Conference First Round: L.A. Lakers at Houston, Game 4

NHL HOCKEY

2 p.m.

TNT — Eastern Conference First Round: Buffalo at Boston, Game 4

TRUTV — Eastern Conference First Round: Buffalo at Boston, Game 4

4:30 p.m.

TNT — Western Conference First Round: Colorado at Los Angeles, Game 4

TRUTV — Western Conference First Round: Colorado at Los Angeles, Game 4

7 p.m.

ESPN — Eastern First Round Playoff: Tampa Bay at Montreal, Game 4

9:30 p.m.

ESPN — Western First Round Playoff: Edmonton at Anaheim, Game 4

RODEO

1 p.m.

CBS — PBR: Monster Energy Team Challenge, Tacoma, Wash. (Taped)

SOCCER (MEN’S)

9:30 a.m.

ESPN2 — English FA Cup: Chelsea vs. Leeds United, Semifinal, London

1 p.m.

FS2 — Canadian Premier League: Vancouver FC at Atletico Ottawa

6 p.m.

FS2 — Canadian Premier League: Forge FC at Pacific FC

SOCCER (WOMEN’S)

10:30 a.m.

CBSSN — UEFA Champions League: OL Lyonnes at Arsenal, Semifinal – Leg 1

6 p.m.

ESPN2 — NWSL: Portland at Angel City

TENNIS

5 a.m.

TENNIS CHANNEL — Madrid-ATP/WTA – Live; ATP/WTA 3rd Round

6 a.m.

TENNIS CHANNEL — Madrid-ATP/WTA – Live; ATP/WTA 3rd Round

5 a.m. (Monday)

TENNIS CHANNEL — Madrid-ATP/WTA – Live; ATP 3rd Round; WTA Round of 16

6 a.m. (Monday)

TENNIS CHANNEL — Madrid-ATP/WTA – Live; ATP 3rd Round; WTA Round of 16

UFL FOOTBALL

Noon

ABC — Columbus at Houston

3 p.m.

ABC — Louisville at Dallas

VOLLEYBALL (WOMEN’S)

3 p.m.

CBSSN — Major League Volleyball: Indy at Atlanta

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

