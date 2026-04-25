Sports on TV for Sunday, April 26

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Sunday, April 26
AUTO RACING
7:30 a.m.
FS1 — FIM MotoGP: Spain Grand Prix, Ángel Nieto, Spain
Noon
FS1 — NHRA: Qualifying, zMax Dragway, Concord, N.C. (Taped)
NBC — AMA Supercross Championship: Round 15, Philadelphia
3 p.m.
FOX — NASCAR Cup Series: Jack Link’s 500, Talladega Superspeedway, Talladega, Ala.
7 p.m.
FS1 — NHRA: NHRA 4-Wide Nationals, zMax Dragway, Concord, N.C. (Taped)
BASKETBALL AFRICA LEAGUE
10 a.m.
NBATV — Al Ahly Egypt vs. ASC Ville de Dakar
1 p.m.
NBATV — FUS de Rabat Morocco vs. Maktown Flyers Nigeria
BOWLING
4 p.m.
CW — PBA Tour: Tournament of Champions, Fairlawn, Ohio
COLLEGE BASEBALL
1 p.m.
ESPN2 — Texas at Vanderbilt
2 p.m.
ACCN — Clemson at Louisville
3 p.m.
SECN — Kentucky at South Carolina
4 p.m.
ESPNU — Murray St. at S. Illinois
COLLEGE GOLF (MEN’S)
8 a.m.
SECN — Southeastern Tournament: Championship, St. Simons Island, Ga.
COLLEGE GOLF (WOMEN’S)
3:30 p.m.
BTN — Big Ten Tournament: Championship, Glendale, Calif.
COLLEGE LACROSSE (WOMEN’S)
Noon
ACCN — Atlantic Coast Tournament: Stanford vs. North Carolina, Championship, Charlotte, N.C.
BTN — Big Ten Tournament: Maryland vs. Northwestern, Championship, Ann Arbor, Mich.
COLLEGE SOFTBALL
1 p.m.
SECN — Mississippi at Auburn
4 p.m.
ESPN2 — Alabama at Tennessee
5 p.m.
ACCN — Clemson at Duke
COLLEGE WATER POLO (WOMEN’S)
9 p.m.
ESPNU — NCAA Tournament: TBD, Championship, La Jolla, Calif.
GOLF
8 a.m.
GOLF — Ladies European Tour: 2026 Investec South African Women’s Open, Final Round, Royal Cape Golf Club, Cape Town, South Africa
1 p.m.
GOLF — PGA Tour: Zurich Classic of New Orleans, Final Round, TPC Louisiana, Avondale, La.
2 p.m.
NBC — LPGA Tour: The Chevron Championship, Final Round, Memorial Park Golf Course, Houston
3 p.m.
CBS — PGA Tour: Zurich Classic of New Orleans, Final Round, TPC Louisiana, Avondale, La.
GOLF — PGA Tour Champions: Mitsubishi Electric Classic, Final Round, TPC Sugarloaf, Duluth, Ga.
7 p.m.
GOLF — 2026 PGA Professional Championship: First Round, Bandon Dunes Golf Resort, Bandon, Ore.
HORSE RACING
3:30 a.m.
FS2 — FWD Champions Day: From Sha Tin Racecourse, Hong Kong
1 p.m.
FS1 — NYRA: America’s Day at the Races
MLB BASEBALL
1:30 p.m.
MLBN — Boston at Baltimore (1:35 p.m.) OR Philadelphia at Atlanta (1:35 p.m.)
4:30 p.m.
MLBN — Chicago Cubs at L.A. Dodgers (joined in progress) (4:10 p.m.)
7 p.m.
NBCSN — L.A. Angels at Kansas City (7:20 p.m.)
PEACOCK — L.A. Angels at Kansas City (7:20 p.m.)
NBA BASKETBALL
1:10 p.m.
ESPN — Eastern Conference First Round: Cleveland at Toronto, Game 4
3:30 p.m.
ESPN — Western Conference First Round: San Antonio at Portland, Game 4
7 p.m.
NBC — Eastern Conference First Round: Boston at Philadelphia, Game 4
PEACOCK — Eastern Conference First Round: Boston at Philadelphia, Game 4
9:30 p.m.
NBC — Western Conference First Round: L.A. Lakers at Houston, Game 4
PEACOCK — Western Conference First Round: L.A. Lakers at Houston, Game 4
NHL HOCKEY
2 p.m.
TNT — Eastern Conference First Round: Buffalo at Boston, Game 4
TRUTV — Eastern Conference First Round: Buffalo at Boston, Game 4
4:30 p.m.
TNT — Western Conference First Round: Colorado at Los Angeles, Game 4
TRUTV — Western Conference First Round: Colorado at Los Angeles, Game 4
7 p.m.
ESPN — Eastern First Round Playoff: Tampa Bay at Montreal, Game 4
9:30 p.m.
ESPN — Western First Round Playoff: Edmonton at Anaheim, Game 4
RODEO
1 p.m.
CBS — PBR: Monster Energy Team Challenge, Tacoma, Wash. (Taped)
SOCCER (MEN’S)
9:30 a.m.
ESPN2 — English FA Cup: Chelsea vs. Leeds United, Semifinal, London
1 p.m.
FS2 — Canadian Premier League: Vancouver FC at Atletico Ottawa
6 p.m.
FS2 — Canadian Premier League: Forge FC at Pacific FC
SOCCER (WOMEN’S)
10:30 a.m.
CBSSN — UEFA Champions League: OL Lyonnes at Arsenal, Semifinal – Leg 1
6 p.m.
ESPN2 — NWSL: Portland at Angel City
TENNIS
5 a.m.
TENNIS CHANNEL — Madrid-ATP/WTA – Live; ATP/WTA 3rd Round
6 a.m.
TENNIS CHANNEL — Madrid-ATP/WTA – Live; ATP/WTA 3rd Round
5 a.m. (Monday)
TENNIS CHANNEL — Madrid-ATP/WTA – Live; ATP 3rd Round; WTA Round of 16
6 a.m. (Monday)
TENNIS CHANNEL — Madrid-ATP/WTA – Live; ATP 3rd Round; WTA Round of 16
UFL FOOTBALL
Noon
ABC — Columbus at Houston
3 p.m.
ABC — Louisville at Dallas
VOLLEYBALL (WOMEN’S)
3 p.m.
CBSSN — Major League Volleyball: Indy at Atlanta
