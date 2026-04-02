Sports on TV for Friday, April 3

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Friday, April 3
AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (MEN’S)
4 a.m.
FS1 — AFL: Fremantle at Adelaide
AUTO RACING
11 a.m.
FS2 — NASCAR CRAFTSMAN Truck Series: Practice, Rockingham Speedway, Rockingham, N.C.
12:05 p.m.
FS2 — NASCAR CRAFTSMAN Truck Series: Qualifying, Rockingham Speedway, Rockingham, N.C.
4:30 p.m.
FS1 — NASCAR CRAFTSMAN Truck Series: Black’s Tire 200, Rockingham Speedway, Rockingham, N.C.
BASKETBALL AFRICA LEAGUE
10 a.m.
NBATV — Nairobi City Thunder vs. Al Ahly Ly
1 p.m.
NBATV — Petro de Luanda vs. DAR City
COLLEGE BASEBALL
5:30 p.m.
SECN — LSU at Tennessee
6 p.m.
ACCN — Louisville at Duke
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
3:30 p.m.
CBSSN — Reese’s College All-Star Game: East vs. West, Indianapolis
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
7 p.m.
ESPN — NCAA Tournament: South Carolina vs. UConn, Final Four, Phoenix
ESPN2 — NCAA Tournament: South Carolina vs. UConn, Final Four, Phoenix (Courtside at the Women’s Final Four)
9:30 p.m.
ESPN — NCAA Tournament: Texas vs. UCLA, Final Four, Phoenix
ESPN2 — NCAA Tournament: Texas vs. UCLA, Final Four, Phoenix (Courtside at the Women’s Final Four)
COLLEGE GYMNASTICS (MEN’S)
8 p.m.
BTN — Big Ten Tournament: Team and All-Around Championships, Lincoln, Neb.
COLLEGE LACROSSE (WOMEN’S)
4 p.m.
ACCN — North Carolina at Virginia
COLLEGE SOFTBALL
6 p.m.
BTN — Rutgers at Nebraska
7 p.m.
FS1 — BYU at Texas Tech
8:30 p.m.
SECN — Texas at Alabama
GOLF
1:30 p.m.
GOLF — Augusta National Women’s Amateur: Third Round, Augusta National Golf Club, Augusta, Ga.
4 p.m.
GOLF — PGA Tour: Valero Texas Open, Second Round, TPC San Antonio – The Oaks Course, San Antonio
7 p.m.
GOLF — LPGA Tour: Aramco Championship, Second Round, Shadow Creek, Las Vegas
HIGH SCHOOL BASKETBALL (BOY’S)
2 p.m.
ESPN2 — Chipotle Nationals: TBD, Semifinal, Fishers, Ind.
4 p.m.
ESPN2 — Chipotle Nationals: TBD, Semifinal, Fishers, Ind.
HIGH SCHOOL BASKETBALL (GIRL’S)
10 a.m.
ESPN2 — Chipotle Nationals: TBD vs. St. James Academy (Va.), Semifinal, Fishers, Ind.
Noon
ESPN2 — Chipotle Nationals: TBD vs. Westtown (Pa.), Semifinal, Fishers, Ind.
HORSE RACING
1 p.m.
FS2 — NYRA: America’s Day at the Races
MLB BASEBALL
1:30 p.m.
MLBN — Miami at N.Y. Yankees (1:35 p.m.)
4:30 p.m.
MLBN — Cincinnati at Texas (joined in progress) (4:05 p.m.)
7:40 p.m.
APPLE TV — Milwaukee at Kansas City
9:30 p.m.
MLBN — Seattle at L.A. Angels (9:38 p.m.)
9:40 p.m.
APPLE TV — Atlanta at Arizona
NBA BASKETBALL
7:30 p.m.
NBATV — Chicago at New York
NBA G-LEAGUE BASKETBALL
7 p.m.
ESPNU — Eastern Conference Playoffs: Motor City at Osceola, Semifinal
NHL HOCKEY
7 p.m.
NHLN — Philadelphia at N.Y. Islanders
RUGBY (MEN’S)
4:55 a.m. (Friday)
FS2 — NRL: Melbourne at Penrith
SOCCER (WOMEN’S)
6:30 a.m. (Saturday)
CBSSN — Serie A: Juventus at Fiorentina
TENNIS
4 a.m.
TENNIS CHANNEL — Bucharest-ATP & Marrakech – ATP Quarterfinals
6 a.m.
TENNIS CHANNEL — Bucharest-ATP & Marrakech – ATP Quarterfinals
11 a.m.
TENNIS CHANNEL — Charleston-WTA Quarterfinals
6 p.m.
TENNIS CHANNEL — Charleston-WTA Quarterfinal 4
6 a.m. (Saturday)
TENNIS CHANNEL — Bucharest-ATP & Marrakech-ATP Semifinals
UFL FOOTBALL
8 p.m.
FOX — DC at Columbus
WNBA BASKETBALL
3:30 p.m.
ESPN — WNBA Expansion Draft
4:30 p.m.
ESPNEWS — WNBA Expansion Draft
