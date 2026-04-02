Sports on TV for Friday, April 3

The Associated Press

April 2, 2026, 10:15 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Friday, April 3

AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (MEN’S)

4 a.m.

FS1 — AFL: Fremantle at Adelaide

AUTO RACING

11 a.m.

FS2 — NASCAR CRAFTSMAN Truck Series: Practice, Rockingham Speedway, Rockingham, N.C.

12:05 p.m.

FS2 — NASCAR CRAFTSMAN Truck Series: Qualifying, Rockingham Speedway, Rockingham, N.C.

4:30 p.m.

FS1 — NASCAR CRAFTSMAN Truck Series: Black’s Tire 200, Rockingham Speedway, Rockingham, N.C.

BASKETBALL AFRICA LEAGUE

10 a.m.

NBATV — Nairobi City Thunder vs. Al Ahly Ly

1 p.m.

NBATV — Petro de Luanda vs. DAR City

COLLEGE BASEBALL

5:30 p.m.

SECN — LSU at Tennessee

6 p.m.

ACCN — Louisville at Duke

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

3:30 p.m.

CBSSN — Reese’s College All-Star Game: East vs. West, Indianapolis

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

7 p.m.

ESPN — NCAA Tournament: South Carolina vs. UConn, Final Four, Phoenix

ESPN2 — NCAA Tournament: South Carolina vs. UConn, Final Four, Phoenix (Courtside at the Women’s Final Four)

9:30 p.m.

ESPN — NCAA Tournament: Texas vs. UCLA, Final Four, Phoenix

ESPN2 — NCAA Tournament: Texas vs. UCLA, Final Four, Phoenix (Courtside at the Women’s Final Four)

COLLEGE GYMNASTICS (MEN’S)

8 p.m.

BTN — Big Ten Tournament: Team and All-Around Championships, Lincoln, Neb.

COLLEGE LACROSSE (WOMEN’S)

4 p.m.

ACCN — North Carolina at Virginia

COLLEGE SOFTBALL

6 p.m.

BTN — Rutgers at Nebraska

7 p.m.

FS1 — BYU at Texas Tech

8:30 p.m.

SECN — Texas at Alabama

GOLF

1:30 p.m.

GOLF — Augusta National Women’s Amateur: Third Round, Augusta National Golf Club, Augusta, Ga.

4 p.m.

GOLF — PGA Tour: Valero Texas Open, Second Round, TPC San Antonio – The Oaks Course, San Antonio

7 p.m.

GOLF — LPGA Tour: Aramco Championship, Second Round, Shadow Creek, Las Vegas

HIGH SCHOOL BASKETBALL (BOY’S)

2 p.m.

ESPN2 — Chipotle Nationals: TBD, Semifinal, Fishers, Ind.

4 p.m.

ESPN2 — Chipotle Nationals: TBD, Semifinal, Fishers, Ind.

HIGH SCHOOL BASKETBALL (GIRL’S)

10 a.m.

ESPN2 — Chipotle Nationals: TBD vs. St. James Academy (Va.), Semifinal, Fishers, Ind.

Noon

ESPN2 — Chipotle Nationals: TBD vs. Westtown (Pa.), Semifinal, Fishers, Ind.

HORSE RACING

1 p.m.

FS2 — NYRA: America’s Day at the Races

MLB BASEBALL

1:30 p.m.

MLBN — Miami at N.Y. Yankees (1:35 p.m.)

4:30 p.m.

MLBN — Cincinnati at Texas (joined in progress) (4:05 p.m.)

7:40 p.m.

APPLE TV — Milwaukee at Kansas City

9:30 p.m.

MLBN — Seattle at L.A. Angels (9:38 p.m.)

9:40 p.m.

APPLE TV — Atlanta at Arizona

NBA BASKETBALL

7:30 p.m.

NBATV — Chicago at New York

NBA G-LEAGUE BASKETBALL

7 p.m.

ESPNU — Eastern Conference Playoffs: Motor City at Osceola, Semifinal

NHL HOCKEY

7 p.m.

NHLN — Philadelphia at N.Y. Islanders

RUGBY (MEN’S)

4:55 a.m. (Friday)

FS2 — NRL: Melbourne at Penrith

SOCCER (WOMEN’S)

6:30 a.m. (Saturday)

CBSSN — Serie A: Juventus at Fiorentina

TENNIS

4 a.m.

TENNIS CHANNEL — Bucharest-ATP & Marrakech – ATP Quarterfinals

6 a.m.

TENNIS CHANNEL — Bucharest-ATP & Marrakech – ATP Quarterfinals

11 a.m.

TENNIS CHANNEL — Charleston-WTA Quarterfinals

6 p.m.

TENNIS CHANNEL — Charleston-WTA Quarterfinal 4

6 a.m. (Saturday)

TENNIS CHANNEL — Bucharest-ATP & Marrakech-ATP Semifinals

UFL FOOTBALL

8 p.m.

FOX — DC at Columbus

WNBA BASKETBALL

3:30 p.m.

ESPN — WNBA Expansion Draft

4:30 p.m.

ESPNEWS — WNBA Expansion Draft

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

