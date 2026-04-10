Sports on TV for April 11 – 12

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Saturday, April 11
AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (MEN’S)
5:30 a.m. (Saturday)
FS1 — AFL: Western at Hawthorn
1 a.m. (Sunday)
FS2 — AFL: Richmond at Greater Western Sydney
AUTO RACING
3 p.m.
NBC — AMA Supercross Championship: Round 13, Nashville, Tenn.
4:30 p.m.
PRIME VIDEO — NASCAR Cup Series: Practice, Bristol Motor Speedway, Bristol, Tenn.
5:40 p.m.
PRIME VIDEO — NASCAR Cup Series: Qualifying, Bristol Motor Speedway, Bristol, Tenn.
7:30 p.m.
CW — NASCAR O’Reilly Auto Parts Series: Suburban Propane 300, Bristol Motor Speedway, Bristol, Tenn.
BASKETBALL (MEN’S)
9:30 p.m.
NBCSN — Nike Hoop Summit: U.S. vs. World, Portland, Ore.
BASKETBALL (WOMEN’S)
7 p.m.
NBCSN — Nike Hoop Summit: U.S. vs. World, Portland, Ore.
COLLEGE BASEBALL
Noon
ESPN2 — Florida at Georgia
2 p.m.
ACCN — Virginia Tech at Boston College
3 p.m.
ESPN2 — Texas at Texas A&M
5 p.m.
SECN — Arkansas at Alabama
8 p.m.
SECN — Kentucky at Auburn
COLLEGE BOWLING
6 p.m.
ESPNU — NCAA Tournament: Championship, Parma Heights, Ohio
COLLEGE HOCKEY (MEN’S)
5:30 p.m.
ESPN — NCAA Tournament: Wisconsin vs. Denver, Championship, Las Vegas
COLLEGE LACROSSE (MEN’S)
2:30 p.m.
CBSSN — Navy at Army
4 p.m.
ESPNU — Virginia at Syracuse
5 p.m.
ACCN — North Carolina at Notre Dame
6 p.m.
BTN — Rutgers at Maryland
COLLEGE LACROSSE (WOMEN’S)
Noon
ACCN — Duke at Clemson
CBSSN — Army at Navy
1 p.m.
ESPNU — Boston College at Virginia
COLLEGE SOFTBALL
11 a.m.
BTN — Ohio St. at Michigan
1 p.m.
SECN — Alabama at Auburn
3 p.m.
SECN — Florida at South Carolina
7 p.m.
ACCN — Clemson at Pittsburgh
8 p.m.
BTN — Minnesota at Washington
ESPN — Oklahoma at Texas
10 p.m.
ESPN — Florida St. at Stanford
COLLEGE VOLLEYBALL (MEN’S)
10 p.m.
BTN — Southern Cal at BYU
COLLEGE VOLLEYBALL (WOMEN’S)
2 p.m.
BTN — Iowa St. at Nebraska
4 p.m.
BTN — Villanova at Penn St.
GOLF
2 p.m.
CBS — PGA Tour: Masters Tournament, Third Round, Augusta National Golf Club, Augusta, Ga.
HORSE RACING
1 p.m.
FS2 — NYRA: America’s Day at the Races
4:30 p.m.
FS1 — NYRA: America’s Day at the Races
7 p.m.
FS2 — NYRA: America’s Day at the Races
LACROSSE (MEN’S)
9 p.m.
ESPNU — NLL: Colorado at Saskatchewan
MIXED MARTIAL ARTS
8 p.m.
CBS — UFC 327: Prelims, Miami
9 p.m.
CBS — UFC 327: Main Card, Miami
ESPN2 — PFL: Main Card, Chicago
MLB BASEBALL
1 p.m.
FS1 — Arizona at Philadelphia (1:05 p.m.)
4 p.m.
MLBN — L.A. Angels at Cincinnati (4:10 p.m.)
7 p.m.
FOX — Regional Coverage: Boston at St. Louis (7:15 p.m.) OR San Francisco at Baltimore (7:15 p.m.)
NHL HOCKEY
12:25 p.m.
ABC — Tampa Bay at Boston
3 p.m.
ABC — Washington at Pittsburgh
8 p.m.
ABC — Vegas at Colorado
SAILING
6:30 p.m.
CBSSN — SailGP: Event 04 – Day 1, Rio de Janeiro (Taped)
SOCCER (MEN’S)
7:25 a.m.
CBSSN — English League Championship: Ipswich Town at Norwich City
7:30 a.m.
USA — English Premier League: AFC Bournemouth at Arsenal
9 a.m.
ESPN2 — Bundesliga: Bayer Leverkusen at Borussia Dortmund
10 a.m.
NBCSN — English Premier League: Brighton & Hove Albion at Burnley
USA — English Premier League: Everton at Brentford
12:30 p.m.
NBC — English Premier League: Fulham at Liverpool
2:30 p.m.
FOX — MLS: L.A. Galaxy at Austin
4:30 p.m.
FOX — MLS: LAFC at Portland
SOCCER (WOMEN’S)
5:30 p.m.
TNT — International Friendly: U.S. vs. Japan, San Jose, Calif.
TRUTV — International Friendly: U.S. vs. Japan, San Jose, Calif.
TENNIS
7:30 a.m.
TENNIS CHANNEL — Monte Carlo-ATP Singles Semifinals
6 a.m. (Sunday)
TENNIS CHANNEL — Monte Carlo Doubles Final
UFL FOOTBALL
Noon
ESPN — Houston at DC
VOLLEYBALL (WOMEN’S)
6 p.m.
ESPN2 — League One Volleyball Playoffs: Austin vs. Atlanta, Semifinal, Louisville, Ky.
Sunday, April 12
AUTO RACING
11:30 a.m.
FS1 — NHRA: Qualifying, In-N-Out Burger Pomona Dragstrip, Pomona, Calif. (Taped)
3 p.m.
FS1 — NASCAR Cup Series: Food City 500, Bristol Motor Speedway, Bristol, Tenn.
5:30 p.m.
CBSSN — FIM: Motocross World Championship – MX2, Riola Sardo, Italy (Taped)
6:30 p.m.
CBSSN — FIM: Motocross World Championship – MXGP, Riola Sardo, Italy (Taped)
FS1 — NHRA: Lucas Oil NHRA Winternationals, In-N-Out Burger Pomona Dragstrip, Pomona, Calif.
BOWLING
1 p.m.
CW — PBA Tour: New York Classic, Rochester, N.Y.
COLLEGE BASEBALL
Noon
BTN — Indiana at Maryland
SECN — Florida at Georgia
12:30 p.m.
ESPN2 — North Carolina at Clemson
1 p.m.
ACCN — Stanford at Louisville
3 p.m.
ESPNU — Radford at High Point
SECN — Kentucky at Auburn
3:30 p.m.
ESPN2 — Arizona at TCU
COLLEGE LACROSSE (WOMEN’S)
Noon
ESPNU — Michigan at Johns Hopkins
COLLEGE SOFTBALL
Noon
ESPN — Arizona at LSU
2 p.m.
ESPN — Oklahoma at Texas
3 p.m.
BTN — Ohio St. at Michigan
4 p.m.
ACCN — Virginia Tech at Virginia
5 p.m.
BTN — Purdue at Indiana
6 p.m.
ACCN — California at NC State
SECN — Tennessee at Kentucky
GOLF
2 p.m.
CBS — PGA Tour: Masters Tournament, Final Round, Augusta National Golf Club, Augusta, Ga.
HORSE RACING
1 p.m.
FS1 — NYRA: America’s Day at the Races
2 p.m.
FS2 — NYRA: America’s Day at the Races
LACROSSE (MEN’S)
9 p.m.
ESPN2 — MLR: California Legion at Chicago
MLB BASEBALL
1:30 p.m.
MLBN — San Francisco at Baltimore (1:35 p.m.)
4:30 p.m.
MLBN — Texas at L.A. Dodgers (joined in progress) (4:10 p.m.)
7 p.m.
NBC — Cleveland at Atlanta (7:20 p.m.)
PEACOCK — Cleveland at Atlanta (7:20 p.m.)
NBA BASKETBALL
6:10 p.m.
ESPN — Orlando at Boston
8:35 p.m.
ESPN — Denver at San Antonio
NHL HOCKEY
3 p.m.
TNT — Pittsburgh at Washington
TRUTV — Pittsburgh at Washington
6 p.m.
NHLN — Boston at Columbus
RUGBY (MEN’S)
9 p.m.
ESPN2 — MLR: California at Chicago
SAILING
2 p.m.
CBSSN — SailGP: Event 04 – Day 2, Rio de Janeiro
SOCCER (MEN’S)
9 a.m.
NBCSN — English Premier League: Aston Villa at Nottingham Forest
USA — English Premier League: Tottenham Hotspur at Sunderland
11:30 a.m.
USA — English Premier League: Manchester City at Chelsea
7 p.m.
FS2 — Canadian Premier League: Forge FC at Vancouver FC
SOCCER (WOMEN’S)
4 p.m.
ION — Teal Rising Cup: Corinthians vs. Club America, Third-Place Match, Kansas City, Mo.
7 p.m.
ION — Teal Rising Cup: Kansas City vs. Palmeiras, Championship, Kansas City, Mo.
TENNIS
6 a.m.
TENNIS CHANNEL — Monte Carlo Doubles Final
9 a.m.
TENNIS CHANNEL — Monte Carlo Singles Final
5 a.m. (Monday)
TENNIS CHANNEL — Barcelona-ATP, Munich-ATP, Stuttgart-WTA & Rouen-WTA Early Rounds
6 a.m. (Monday)
TENNIS CHANNEL — Barcelona-ATP, Munich-ATP, Stuttgart-WTA & Rouen-WTA Early Rounds
UFL FOOTBALL
Noon
ABC — Columbus at Arlington
3 p.m.
ABC — Birmingham at St. Louis
VOLLEYBALL (WOMEN’S)
2 p.m.
USA — League One Volleyball Playoffs: Salt Lake vs. Houston, Semifinal, Louisville, Ky.
