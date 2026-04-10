Sports on TV for April 11 – 12

The Associated Press

April 10, 2026, 10:16 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Saturday, April 11

AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (MEN’S)

5:30 a.m. (Saturday)

FS1 — AFL: Western at Hawthorn

1 a.m. (Sunday)

FS2 — AFL: Richmond at Greater Western Sydney

AUTO RACING

3 p.m.

NBC — AMA Supercross Championship: Round 13, Nashville, Tenn.

4:30 p.m.

PRIME VIDEO — NASCAR Cup Series: Practice, Bristol Motor Speedway, Bristol, Tenn.

5:40 p.m.

PRIME VIDEO — NASCAR Cup Series: Qualifying, Bristol Motor Speedway, Bristol, Tenn.

7:30 p.m.

CW — NASCAR O’Reilly Auto Parts Series: Suburban Propane 300, Bristol Motor Speedway, Bristol, Tenn.

BASKETBALL (MEN’S)

9:30 p.m.

NBCSN — Nike Hoop Summit: U.S. vs. World, Portland, Ore.

BASKETBALL (WOMEN’S)

7 p.m.

NBCSN — Nike Hoop Summit: U.S. vs. World, Portland, Ore.

COLLEGE BASEBALL

Noon

ESPN2 — Florida at Georgia

2 p.m.

ACCN — Virginia Tech at Boston College

3 p.m.

ESPN2 — Texas at Texas A&M

5 p.m.

SECN — Arkansas at Alabama

8 p.m.

SECN — Kentucky at Auburn

COLLEGE BOWLING

6 p.m.

ESPNU — NCAA Tournament: Championship, Parma Heights, Ohio

COLLEGE HOCKEY (MEN’S)

5:30 p.m.

ESPN — NCAA Tournament: Wisconsin vs. Denver, Championship, Las Vegas

COLLEGE LACROSSE (MEN’S)

2:30 p.m.

CBSSN — Navy at Army

4 p.m.

ESPNU — Virginia at Syracuse

5 p.m.

ACCN — North Carolina at Notre Dame

6 p.m.

BTN — Rutgers at Maryland

COLLEGE LACROSSE (WOMEN’S)

Noon

ACCN — Duke at Clemson

CBSSN — Army at Navy

1 p.m.

ESPNU — Boston College at Virginia

COLLEGE SOFTBALL

11 a.m.

BTN — Ohio St. at Michigan

1 p.m.

SECN — Alabama at Auburn

3 p.m.

SECN — Florida at South Carolina

7 p.m.

ACCN — Clemson at Pittsburgh

8 p.m.

BTN — Minnesota at Washington

ESPN — Oklahoma at Texas

10 p.m.

ESPN — Florida St. at Stanford

COLLEGE VOLLEYBALL (MEN’S)

10 p.m.

BTN — Southern Cal at BYU

COLLEGE VOLLEYBALL (WOMEN’S)

2 p.m.

BTN — Iowa St. at Nebraska

4 p.m.

BTN — Villanova at Penn St.

GOLF

2 p.m.

CBS — PGA Tour: Masters Tournament, Third Round, Augusta National Golf Club, Augusta, Ga.

HORSE RACING

1 p.m.

FS2 — NYRA: America’s Day at the Races

4:30 p.m.

FS1 — NYRA: America’s Day at the Races

7 p.m.

FS2 — NYRA: America’s Day at the Races

LACROSSE (MEN’S)

9 p.m.

ESPNU — NLL: Colorado at Saskatchewan

MIXED MARTIAL ARTS

8 p.m.

CBS — UFC 327: Prelims, Miami

9 p.m.

CBS — UFC 327: Main Card, Miami

ESPN2 — PFL: Main Card, Chicago

MLB BASEBALL

1 p.m.

FS1 — Arizona at Philadelphia (1:05 p.m.)

4 p.m.

MLBN — L.A. Angels at Cincinnati (4:10 p.m.)

7 p.m.

FOX — Regional Coverage: Boston at St. Louis (7:15 p.m.) OR San Francisco at Baltimore (7:15 p.m.)

NHL HOCKEY

12:25 p.m.

ABC — Tampa Bay at Boston

3 p.m.

ABC — Washington at Pittsburgh

8 p.m.

ABC — Vegas at Colorado

SAILING

6:30 p.m.

CBSSN — SailGP: Event 04 – Day 1, Rio de Janeiro (Taped)

SOCCER (MEN’S)

7:25 a.m.

CBSSN — English League Championship: Ipswich Town at Norwich City

7:30 a.m.

USA — English Premier League: AFC Bournemouth at Arsenal

9 a.m.

ESPN2 — Bundesliga: Bayer Leverkusen at Borussia Dortmund

10 a.m.

NBCSN — English Premier League: Brighton & Hove Albion at Burnley

USA — English Premier League: Everton at Brentford

12:30 p.m.

NBC — English Premier League: Fulham at Liverpool

2:30 p.m.

FOX — MLS: L.A. Galaxy at Austin

4:30 p.m.

FOX — MLS: LAFC at Portland

SOCCER (WOMEN’S)

5:30 p.m.

TNT — International Friendly: U.S. vs. Japan, San Jose, Calif.

TRUTV — International Friendly: U.S. vs. Japan, San Jose, Calif.

TENNIS

7:30 a.m.

TENNIS CHANNEL — Monte Carlo-ATP Singles Semifinals

6 a.m. (Sunday)

TENNIS CHANNEL — Monte Carlo Doubles Final

UFL FOOTBALL

Noon

ESPN — Houston at DC

VOLLEYBALL (WOMEN’S)

6 p.m.

ESPN2 — League One Volleyball Playoffs: Austin vs. Atlanta, Semifinal, Louisville, Ky.

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Sunday, April 12

AUTO RACING

11:30 a.m.

FS1 — NHRA: Qualifying, In-N-Out Burger Pomona Dragstrip, Pomona, Calif. (Taped)

3 p.m.

FS1 — NASCAR Cup Series: Food City 500, Bristol Motor Speedway, Bristol, Tenn.

5:30 p.m.

CBSSN — FIM: Motocross World Championship – MX2, Riola Sardo, Italy (Taped)

6:30 p.m.

CBSSN — FIM: Motocross World Championship – MXGP, Riola Sardo, Italy (Taped)

FS1 — NHRA: Lucas Oil NHRA Winternationals, In-N-Out Burger Pomona Dragstrip, Pomona, Calif.

BOWLING

1 p.m.

CW — PBA Tour: New York Classic, Rochester, N.Y.

COLLEGE BASEBALL

Noon

BTN — Indiana at Maryland

SECN — Florida at Georgia

12:30 p.m.

ESPN2 — North Carolina at Clemson

1 p.m.

ACCN — Stanford at Louisville

3 p.m.

ESPNU — Radford at High Point

SECN — Kentucky at Auburn

3:30 p.m.

ESPN2 — Arizona at TCU

COLLEGE LACROSSE (WOMEN’S)

Noon

ESPNU — Michigan at Johns Hopkins

COLLEGE SOFTBALL

Noon

ESPN — Arizona at LSU

2 p.m.

ESPN — Oklahoma at Texas

3 p.m.

BTN — Ohio St. at Michigan

4 p.m.

ACCN — Virginia Tech at Virginia

5 p.m.

BTN — Purdue at Indiana

6 p.m.

ACCN — California at NC State

SECN — Tennessee at Kentucky

GOLF

2 p.m.

CBS — PGA Tour: Masters Tournament, Final Round, Augusta National Golf Club, Augusta, Ga.

HORSE RACING

1 p.m.

FS1 — NYRA: America’s Day at the Races

2 p.m.

FS2 — NYRA: America’s Day at the Races

LACROSSE (MEN’S)

9 p.m.

ESPN2 — MLR: California Legion at Chicago

MLB BASEBALL

1:30 p.m.

MLBN — San Francisco at Baltimore (1:35 p.m.)

4:30 p.m.

MLBN — Texas at L.A. Dodgers (joined in progress) (4:10 p.m.)

7 p.m.

NBC — Cleveland at Atlanta (7:20 p.m.)

PEACOCK — Cleveland at Atlanta (7:20 p.m.)

NBA BASKETBALL

6:10 p.m.

ESPN — Orlando at Boston

8:35 p.m.

ESPN — Denver at San Antonio

NHL HOCKEY

3 p.m.

TNT — Pittsburgh at Washington

TRUTV — Pittsburgh at Washington

6 p.m.

NHLN — Boston at Columbus

RUGBY (MEN’S)

9 p.m.

ESPN2 — MLR: California at Chicago

SAILING

2 p.m.

CBSSN — SailGP: Event 04 – Day 2, Rio de Janeiro

SOCCER (MEN’S)

9 a.m.

NBCSN — English Premier League: Aston Villa at Nottingham Forest

USA — English Premier League: Tottenham Hotspur at Sunderland

11:30 a.m.

USA — English Premier League: Manchester City at Chelsea

7 p.m.

FS2 — Canadian Premier League: Forge FC at Vancouver FC

SOCCER (WOMEN’S)

4 p.m.

ION — Teal Rising Cup: Corinthians vs. Club America, Third-Place Match, Kansas City, Mo.

7 p.m.

ION — Teal Rising Cup: Kansas City vs. Palmeiras, Championship, Kansas City, Mo.

TENNIS

6 a.m.

TENNIS CHANNEL — Monte Carlo Doubles Final

9 a.m.

TENNIS CHANNEL — Monte Carlo Singles Final

5 a.m. (Monday)

TENNIS CHANNEL — Barcelona-ATP, Munich-ATP, Stuttgart-WTA & Rouen-WTA Early Rounds

6 a.m. (Monday)

TENNIS CHANNEL — Barcelona-ATP, Munich-ATP, Stuttgart-WTA & Rouen-WTA Early Rounds

UFL FOOTBALL

Noon

ABC — Columbus at Arlington

3 p.m.

ABC — Birmingham at St. Louis

VOLLEYBALL (WOMEN’S)

2 p.m.

USA — League One Volleyball Playoffs: Salt Lake vs. Houston, Semifinal, Louisville, Ky.

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

