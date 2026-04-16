Sports Betting Line

The Associated Press

April 16, 2026, 11:41 AM

MLB

Thursday

American League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
Kansas City -120 at DETROIT +100
at N.Y YANKEES -293 LA Angels +235
Tampa Bay -128 at CHICAGO WHITE SOX +108
Texas -119 at ATHLETICS -101
at CLEVELAND -127 Baltimore +107

National League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at PITTSBURGH -162 Washington +137
at CINCINNATI -130 San Francisco +109

Interleague

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at MILWAUKEE -126 Toronto +106
at HOUSTON -172 Colorado +144
Seattle -120 at SAN DIEGO +101

National Hockey League (NHL)

Thursday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
St. Louis -126 at UTAH +105
Anaheim OFF at NASHVILLE OFF
at WINNIPEG -161 San Jose +135
Los Angeles -143 at CALGARY +120
at EDMONTON -325 Vancouver +259
at COLORADO -185 Seattle +153

Consensus odds provided by Sportradar

