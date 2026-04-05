NBA Sunday FAVORITE LINE O/U UNDERDOG at BOSTON 9½ (220½) Toronto Phoenix 10 (240) at CHICAGO at MILWAUKEE 6½ (228½)…
NBA
Sunday
|FAVORITE
|LINE
|O/U
|UNDERDOG
|at BOSTON
|9½
|(220½)
|Toronto
|Phoenix
|10
|(240)
|at CHICAGO
|at MILWAUKEE
|6½
|(228½)
|Memphis
|at BROOKLYN
|3½
|(230½)
|Washington
|at CLEVELAND
|15½
|(238½)
|Indiana
|at OKLAHOMA CITY
|23½
|(239½)
|Utah
|Orlando
|4½
|(236½)
|at NEW ORLEANS
|Charlotte
|1½
|(227½)
|at MINNESOTA
|LA Lakers
|1½
|(232½)
|at DALLAS
|LA Clippers
|12½
|(228½)
|at SACRAMENTO
|Houston
|3½
|(226½)
|at GOLDEN STATE
COLLEGE BASKETBALL
Sunday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|Oklahoma
|3½
|at WEST VIRGINIA
MLB
Sunday
American League
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|Tampa Bay
|-111
|at MINNESOTA
|-108
|Toronto
|-164
|at CHICAGO WHITE SOX
|+138
|Houston
|-124
|at ATHLETICS
|+104
|Seattle
|-161
|at LA ANGELS
|+135
National League
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|LA Dodgers
|-181
|at WASHINGTON
|+150
|Philadelphia
|-171
|at COLORADO
|+143
|N.Y Mets
|-119
|at SAN FRANCISCO
|-101
|Atlanta
|-111
|at ARIZONA
|-108
Interleague
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|Chicago Cubs
|-134
|at CLEVELAND
|+114
|at PITTSBURGH
|-129
|Baltimore
|+109
|at BOSTON
|-157
|San Diego
|+132
|at N.Y YANKEES
|-301
|Miami
|+241
|at KANSAS CITY
|-121
|Milwaukee
|+102
|at TEXAS
|-124
|Cincinnati
|+104
|Chicago Cubs
|-129
|at CLEVELAND
|+109
|at DETROIT
|-140
|St. Louis
|+118
National Hockey League (NHL)
Sunday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|Minnesota
|-130
|at DETROIT
|+109
|at PITTSBURGH
|-242
|Florida
|+199
|at PHILADELPHIA
|-142
|Boston
|+119
|Carolina
|-126
|at OTTAWA
|+105
|Washington
|-115
|at N.Y RANGERS
|-104
|at MONTREAL
|-155
|New Jersey
|+129
|at COLORADO
|-223
|St. Louis
|+183
Copyright
© 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.