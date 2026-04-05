The Associated Press

April 5, 2026, 11:41 AM

NBA

Sunday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
at BOSTON (220½) Toronto
Phoenix 10 (240) at CHICAGO
at MILWAUKEE (228½) Memphis
at BROOKLYN (230½) Washington
at CLEVELAND 15½ (238½) Indiana
at OKLAHOMA CITY 23½ (239½) Utah
Orlando (236½) at NEW ORLEANS
Charlotte (227½) at MINNESOTA
LA Lakers (232½) at DALLAS
LA Clippers 12½ (228½) at SACRAMENTO
Houston (226½) at GOLDEN STATE

COLLEGE BASKETBALL

Sunday

FAVORITE LINE UNDERDOG
Oklahoma at WEST VIRGINIA

MLB

Sunday

American League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
Tampa Bay -111 at MINNESOTA -108
Toronto -164 at CHICAGO WHITE SOX +138
Houston -124 at ATHLETICS +104
Seattle -161 at LA ANGELS +135

National League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
LA Dodgers -181 at WASHINGTON +150
Philadelphia -171 at COLORADO +143
N.Y Mets -119 at SAN FRANCISCO -101
Atlanta -111 at ARIZONA -108

Interleague

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
Chicago Cubs -134 at CLEVELAND +114
at PITTSBURGH -129 Baltimore +109
at BOSTON -157 San Diego +132
at N.Y YANKEES -301 Miami +241
at KANSAS CITY -121 Milwaukee +102
at TEXAS -124 Cincinnati +104
Chicago Cubs -129 at CLEVELAND +109
at DETROIT -140 St. Louis +118

National Hockey League (NHL)

Sunday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
Minnesota -130 at DETROIT +109
at PITTSBURGH -242 Florida +199
at PHILADELPHIA -142 Boston +119
Carolina -126 at OTTAWA +105
Washington -115 at N.Y RANGERS -104
at MONTREAL -155 New Jersey +129
at COLORADO -223 St. Louis +183

