Sports Betting Line

The Associated Press

April 30, 2026, 11:41 AM

NBA

Thursday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
New York (213½) at ATLANTA
Boston (212½) at PHILADELPHIA
Denver (224½) at MINNESOTA

MLB

Thursday

American League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at BALTIMORE -128 Houston +108
Kansas City -120 at ATHLETICS +101
at BALTIMORE -130 Houston +109
Toronto -136 at MINNESOTA +115

National League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at PHILADELPHIA -149 San Francisco +125
at PITTSBURGH -221 St. Louis +182
at CINCINNATI -165 Colorado +138
at N.Y METS -195 Washington +161
at MILWAUKEE -125 Arizona +105
at PHILADELPHIA -145 San Francisco +121

Interleague

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at ATLANTA -127 Detroit +107

National Hockey League (NHL)

Thursday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at MINNESOTA -124 Dallas +104
Edmonton -132 at ANAHEIM +110

Consensus odds provided by Sportradar

