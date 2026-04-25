Live Radio
Home » Sports » Sports Betting Line

The Associated Press

April 25, 2026, 11:41 AM

NBA

Saturday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
Detroit (215½) at ORLANDO
Oklahoma City (214½) at PHOENIX
New York (215) at ATLANTA
Denver (229½) at MINNESOTA

MLB

Saturday

American League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
Boston -119 at BALTIMORE -100
at TORONTO -146 Cleveland +122
at TAMPA BAY -138 Minnesota +116
at TEXAS -137 Athletics +116
at KANSAS CITY -151 LA Angels +127
N.Y Yankees -157 at HOUSTON +131

National League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
Miami -114 at SAN FRANCISCO -105
San Diego -119 at ARIZONA -101
at MILWAUKEE -140 Pittsburgh +118
at LA DODGERS -154 Chicago Cubs +129
at ATLANTA -127 Philadelphia +107

Interleague

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
Seattle -148 at ST. LOUIS +124
at CHICAGO WHITE SOX -142 Washington +119
Detroit -110 at CINCINNATI -109

National Hockey League (NHL)

Saturday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
Carolina -128 at OTTAWA +108
at MINNESOTA -141 Dallas +118
at PHILADELPHIA -120 Pittsburgh -100

Consensus odds provided by Sportradar

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up