NBA
Saturday
|FAVORITE
|LINE
|O/U
|UNDERDOG
|Detroit
|2½
|(215½)
|at ORLANDO
|Oklahoma City
|9½
|(214½)
|at PHOENIX
|New York
|2½
|(215)
|at ATLANTA
|Denver
|1½
|(229½)
|at MINNESOTA
MLB
Saturday
American League
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|Boston
|-119
|at BALTIMORE
|-100
|at TORONTO
|-146
|Cleveland
|+122
|at TAMPA BAY
|-138
|Minnesota
|+116
|at TEXAS
|-137
|Athletics
|+116
|at KANSAS CITY
|-151
|LA Angels
|+127
|N.Y Yankees
|-157
|at HOUSTON
|+131
National League
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|Miami
|-114
|at SAN FRANCISCO
|-105
|San Diego
|-119
|at ARIZONA
|-101
|at MILWAUKEE
|-140
|Pittsburgh
|+118
|at LA DODGERS
|-154
|Chicago Cubs
|+129
|at ATLANTA
|-127
|Philadelphia
|+107
Interleague
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|Seattle
|-148
|at ST. LOUIS
|+124
|at CHICAGO WHITE SOX
|-142
|Washington
|+119
|Detroit
|-110
|at CINCINNATI
|-109
National Hockey League (NHL)
Saturday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|Carolina
|-128
|at OTTAWA
|+108
|at MINNESOTA
|-141
|Dallas
|+118
|at PHILADELPHIA
|-120
|Pittsburgh
|-100
Consensus odds provided by Sportradar
