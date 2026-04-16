Senior PGA Championship Par Scores

The Associated Press

April 16, 2026, 8:21 PM

Thursday

At The Concession Golf Club

Bradenton, Fla.

Purse: $3 million

Yardage: 6,936; Par: 72

First Round

Steve Allan 34-32—66 -6
Brian Gay 34-32—66 -6
Miguel Angel Jimenez 31-35—66 -6
Bernhard Langer 34-32—66 -6
Ben Crane 32-35—67 -5
Retief Goosen 34-33—67 -5
Thammanoon Sriroj 35-32—67 -5
Greg Chalmers 36-32—68 -4
Padraig Harrington 36-32—68 -4
Jose Maria Olazabal 36-32—68 -4
Stewart Cink 33-36—69 -3
Ernie Els 35-34—69 -3
Darren Fichardt 38-31—69 -3
Mathew Goggin 33-36—69 -3
Scott Hend 32-37—69 -3
Justin Hicks 35-34—69 -3
Keith Horne 35-34—69 -3
Billy Mayfair 33-36—69 -3
Greg Owen 33-36—69 -3
Pat Perez 35-34—69 -3
Tom Pernice 35-34—69 -3
Brad Elder 36-34—70 -2
Tim Herron 36-34—70 -2
Robert Karlsson 35-35—70 -2
Justin Leonard 36-34—70 -2
Tag Ridings 35-35—70 -2
Vijay Singh 34-36—70 -2
Markus Brier 36-35—71 -1
Matthew Cort 36-35—71 -1
Matt Gogel 33-38—71 -1
Thongchai Jaidee 36-35—71 -1
Andrew Marshall 33-38—71 -1
Cameron Percy 36-35—71 -1
Kenny Perry 37-34—71 -1
Tim Petrovic 34-37—71 -1
Jeff Schmid 35-36—71 -1
Omar Uresti 36-35—71 -1
Mark Wilson 37-34—71 -1
Doug Barron 35-37—72 E
Notah Begay 36-36—72 E
Jason Bohn 37-35—72 E
K.J. Choi 39-33—72 E
Chris DiMarco 35-37—72 E
Joe Durant 35-37—72 E
Harrison Frazar 38-34—72 E
Andrew Johnson 38-34—72 E
Soren Kjeldsen 36-36—72 E
Shaun Micheel 35-37—72 E
John Pillar 36-36—72 E
Henrik Stenson 38-34—72 E
Kevin Sutherland 37-35—72 E
Ken Tanigawa 35-37—72 E
Neil Thompson 38-34—72 E
Y.E. Yang 35-37—72 E
Stephen Ames 39-34—73 +1
Billy Andrade 36-37—73 +1
Stuart Appleby 36-37—73 +1
Woody Austin 35-38—73 +1
Peter Baker 36-37—73 +1
Shane Bertsch 38-35—73 +1
Mark Brown 37-36—73 +1
Emanuele Canonica 35-38—73 +1
Jason Caron 39-34—73 +1
John Daly 36-37—73 +1
Kyle Dobbs 33-40—73 +1
Thomas Goegele 34-39—73 +1
Paul Goydos 38-35—73 +1
Zach Johnson 39-34—73 +1
Brendan Jones 33-40—73 +1
Michael Jonzon 39-34—73 +1
Rob Labritz 37-36—73 +1
Warren Pineo 36-37—73 +1
Paul Stankowski 36-37—73 +1
Mario Tiziani 38-35—73 +1
Michael Wright 37-36—73 +1
Alex Cejka 36-38—74 +2
Darren Clarke 37-37—74 +2
Jamie Donaldson 35-39—74 +2
Ricardo Gonzalez 38-36—74 +2
Steve Holmes 37-37—74 +2
Jeff Martin 36-38—74 +2
George McNeill 35-39—74 +2
Alan Morin 33-41—74 +2
Timothy O’Neal 33-41—74 +2
Rory Sabbatini 37-37—74 +2
Todd Sapere 39-35—74 +2
Heath Slocum 37-37—74 +2
Bob Sowards 38-36—74 +2
Vaughn Taylor 38-36—74 +2
David Toms 40-34—74 +2
Boo Weekley 37-37—74 +2
Mike Weir 37-37—74 +2
Lionel Alexandre 40-35—75 +3
Rohan Allwood 39-36—75 +3
James Deiters 39-36—75 +3
David Drysdale 40-35—75 +3
James Kingston 37-38—75 +3
Mikael Lundberg 36-39—75 +3
Jeff Maggert 39-36—75 +3
Katsumasa Miyamoto 39-36—75 +3
Colin Montgomerie 38-37—75 +3
Corey Pavin 38-37—75 +3
Tracy Phillips 40-35—75 +3
Vanslow Phillips 36-39—75 +3
Brett Quigley 37-38—75 +3
Mick Smith 39-36—75 +3
Mike Stone 38-37—75 +3
Steven Alker 38-38—76 +4
Frank Bensel 40-36—76 +4
Tim Cantwell 37-39—76 +4
Steve Flesch 37-39—76 +4
Alastair Forsyth 38-38—76 +4
Stephen Gallacher 36-40—76 +4
Mark Hensby 35-41—76 +4
Brennan Little 37-39—76 +4
Scott McCarron 37-39—76 +4
Scott Parel 36-40—76 +4
Chris Riley 39-37—76 +4
Frank Esposito 42-35—77 +5
Tommy Gainey 42-35—77 +5
Jeff Gove 39-38—77 +5
Richard Green 41-36—77 +5
Simon Griffiths 40-37—77 +5
Fredrik Jacobson 38-39—77 +5
Lee Janzen 40-37—77 +5
Grover Justice 39-38—77 +5
Simon Khan 36-41—77 +5
Ryan Malby 39-38—77 +5
Dicky Pride 39-38—77 +5
Paul Scaletta 39-38—77 +5
Kirk Triplett 38-39—77 +5
Charlie Wi 42-35—77 +5
Michael Allen 42-36—78 +6
Ryan Armour 39-39—78 +6
Gregory Bisconti 39-39—78 +6
Michael Campbell 39-39—78 +6
Ken Duke 40-38—78 +6
Johan Edfors 37-41—78 +6
Craig Hocknull 42-36—78 +6
David Roesch 40-38—78 +6
Matt Schalk 41-37—78 +6
Brian Smock 42-36—78 +6
Brian Thornton 39-39—78 +6
Bo Van Pelt 39-39—78 +6
Steve Webster 39-39—78 +6
Chad Campbell 40-39—79 +7
Adilson Da Silva 39-40—79 +7
J.J. Henry 38-41—79 +7
Mike Small 39-40—79 +7
Brett Wetterich 40-39—79 +7
Brad Burns 42-38—80 +8
Tom Walters 41-39—80 +8
Angel Cabrera 43-38—81 +9
Rod Perry 43-38—81 +9
Scott Dunlap 40-42—82 +10
Rocco Mediate WD

