Senior PGA Championship Par Scores

Thursday
At The Concession Golf Club
Bradenton, Fla.
Purse: $3 million
Yardage: 6,936; Par: 72
First Round
|Steve Allan
|34-32—66
|-6
|Brian Gay
|34-32—66
|-6
|Miguel Angel Jimenez
|31-35—66
|-6
|Bernhard Langer
|34-32—66
|-6
|Ben Crane
|32-35—67
|-5
|Retief Goosen
|34-33—67
|-5
|Thammanoon Sriroj
|35-32—67
|-5
|Greg Chalmers
|36-32—68
|-4
|Padraig Harrington
|36-32—68
|-4
|Jose Maria Olazabal
|36-32—68
|-4
|Stewart Cink
|33-36—69
|-3
|Ernie Els
|35-34—69
|-3
|Darren Fichardt
|38-31—69
|-3
|Mathew Goggin
|33-36—69
|-3
|Scott Hend
|32-37—69
|-3
|Justin Hicks
|35-34—69
|-3
|Keith Horne
|35-34—69
|-3
|Billy Mayfair
|33-36—69
|-3
|Greg Owen
|33-36—69
|-3
|Pat Perez
|35-34—69
|-3
|Tom Pernice
|35-34—69
|-3
|Brad Elder
|36-34—70
|-2
|Tim Herron
|36-34—70
|-2
|Robert Karlsson
|35-35—70
|-2
|Justin Leonard
|36-34—70
|-2
|Tag Ridings
|35-35—70
|-2
|Vijay Singh
|34-36—70
|-2
|Markus Brier
|36-35—71
|-1
|Matthew Cort
|36-35—71
|-1
|Matt Gogel
|33-38—71
|-1
|Thongchai Jaidee
|36-35—71
|-1
|Andrew Marshall
|33-38—71
|-1
|Cameron Percy
|36-35—71
|-1
|Kenny Perry
|37-34—71
|-1
|Tim Petrovic
|34-37—71
|-1
|Jeff Schmid
|35-36—71
|-1
|Omar Uresti
|36-35—71
|-1
|Mark Wilson
|37-34—71
|-1
|Doug Barron
|35-37—72
|E
|Notah Begay
|36-36—72
|E
|Jason Bohn
|37-35—72
|E
|K.J. Choi
|39-33—72
|E
|Chris DiMarco
|35-37—72
|E
|Joe Durant
|35-37—72
|E
|Harrison Frazar
|38-34—72
|E
|Andrew Johnson
|38-34—72
|E
|Soren Kjeldsen
|36-36—72
|E
|Shaun Micheel
|35-37—72
|E
|John Pillar
|36-36—72
|E
|Henrik Stenson
|38-34—72
|E
|Kevin Sutherland
|37-35—72
|E
|Ken Tanigawa
|35-37—72
|E
|Neil Thompson
|38-34—72
|E
|Y.E. Yang
|35-37—72
|E
|Stephen Ames
|39-34—73
|+1
|Billy Andrade
|36-37—73
|+1
|Stuart Appleby
|36-37—73
|+1
|Woody Austin
|35-38—73
|+1
|Peter Baker
|36-37—73
|+1
|Shane Bertsch
|38-35—73
|+1
|Mark Brown
|37-36—73
|+1
|Emanuele Canonica
|35-38—73
|+1
|Jason Caron
|39-34—73
|+1
|John Daly
|36-37—73
|+1
|Kyle Dobbs
|33-40—73
|+1
|Thomas Goegele
|34-39—73
|+1
|Paul Goydos
|38-35—73
|+1
|Zach Johnson
|39-34—73
|+1
|Brendan Jones
|33-40—73
|+1
|Michael Jonzon
|39-34—73
|+1
|Rob Labritz
|37-36—73
|+1
|Warren Pineo
|36-37—73
|+1
|Paul Stankowski
|36-37—73
|+1
|Mario Tiziani
|38-35—73
|+1
|Michael Wright
|37-36—73
|+1
|Alex Cejka
|36-38—74
|+2
|Darren Clarke
|37-37—74
|+2
|Jamie Donaldson
|35-39—74
|+2
|Ricardo Gonzalez
|38-36—74
|+2
|Steve Holmes
|37-37—74
|+2
|Jeff Martin
|36-38—74
|+2
|George McNeill
|35-39—74
|+2
|Alan Morin
|33-41—74
|+2
|Timothy O’Neal
|33-41—74
|+2
|Rory Sabbatini
|37-37—74
|+2
|Todd Sapere
|39-35—74
|+2
|Heath Slocum
|37-37—74
|+2
|Bob Sowards
|38-36—74
|+2
|Vaughn Taylor
|38-36—74
|+2
|David Toms
|40-34—74
|+2
|Boo Weekley
|37-37—74
|+2
|Mike Weir
|37-37—74
|+2
|Lionel Alexandre
|40-35—75
|+3
|Rohan Allwood
|39-36—75
|+3
|James Deiters
|39-36—75
|+3
|David Drysdale
|40-35—75
|+3
|James Kingston
|37-38—75
|+3
|Mikael Lundberg
|36-39—75
|+3
|Jeff Maggert
|39-36—75
|+3
|Katsumasa Miyamoto
|39-36—75
|+3
|Colin Montgomerie
|38-37—75
|+3
|Corey Pavin
|38-37—75
|+3
|Tracy Phillips
|40-35—75
|+3
|Vanslow Phillips
|36-39—75
|+3
|Brett Quigley
|37-38—75
|+3
|Mick Smith
|39-36—75
|+3
|Mike Stone
|38-37—75
|+3
|Steven Alker
|38-38—76
|+4
|Frank Bensel
|40-36—76
|+4
|Tim Cantwell
|37-39—76
|+4
|Steve Flesch
|37-39—76
|+4
|Alastair Forsyth
|38-38—76
|+4
|Stephen Gallacher
|36-40—76
|+4
|Mark Hensby
|35-41—76
|+4
|Brennan Little
|37-39—76
|+4
|Scott McCarron
|37-39—76
|+4
|Scott Parel
|36-40—76
|+4
|Chris Riley
|39-37—76
|+4
|Frank Esposito
|42-35—77
|+5
|Tommy Gainey
|42-35—77
|+5
|Jeff Gove
|39-38—77
|+5
|Richard Green
|41-36—77
|+5
|Simon Griffiths
|40-37—77
|+5
|Fredrik Jacobson
|38-39—77
|+5
|Lee Janzen
|40-37—77
|+5
|Grover Justice
|39-38—77
|+5
|Simon Khan
|36-41—77
|+5
|Ryan Malby
|39-38—77
|+5
|Dicky Pride
|39-38—77
|+5
|Paul Scaletta
|39-38—77
|+5
|Kirk Triplett
|38-39—77
|+5
|Charlie Wi
|42-35—77
|+5
|Michael Allen
|42-36—78
|+6
|Ryan Armour
|39-39—78
|+6
|Gregory Bisconti
|39-39—78
|+6
|Michael Campbell
|39-39—78
|+6
|Ken Duke
|40-38—78
|+6
|Johan Edfors
|37-41—78
|+6
|Craig Hocknull
|42-36—78
|+6
|David Roesch
|40-38—78
|+6
|Matt Schalk
|41-37—78
|+6
|Brian Smock
|42-36—78
|+6
|Brian Thornton
|39-39—78
|+6
|Bo Van Pelt
|39-39—78
|+6
|Steve Webster
|39-39—78
|+6
|Chad Campbell
|40-39—79
|+7
|Adilson Da Silva
|39-40—79
|+7
|J.J. Henry
|38-41—79
|+7
|Mike Small
|39-40—79
|+7
|Brett Wetterich
|40-39—79
|+7
|Brad Burns
|42-38—80
|+8
|Tom Walters
|41-39—80
|+8
|Angel Cabrera
|43-38—81
|+9
|Rod Perry
|43-38—81
|+9
|Scott Dunlap
|40-42—82
|+10
|Rocco Mediate
|WD
