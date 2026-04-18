Live Radio
Senior PGA Championship Par Scores

The Associated Press

April 18, 2026, 6:43 PM

Saturday

At The Concession Golf Club

Bradenton, Fla.

Purse: $3 million

Yardage: 6,936; Par: 72

Third Round

Keith Horne 69-70-66—205 -11
Steve Allan 66-72-68—206 -10
Stewart Cink 69-67-70—206 -10
Scott Hend 69-65-72—206 -10
Thammanoon Sriroj 67-73-66—206 -10
Ben Crane 67-69-71—207 -9
Brian Gay 66-68-74—208 -8
Miguel Angel Jimenez 66-74-68—208 -8
Greg Owen 69-71-68—208 -8
Vijay Singh 70-71-67—208 -8
Jason Caron 73-69-67—209 -7
James Kingston 75-66-68—209 -7
Soren Kjeldsen 72-66-71—209 -7
Harrison Frazar 72-73-65—210 -6
Padraig Harrington 68-72-70—210 -6
Justin Hicks 69-69-72—210 -6
Cameron Percy 71-71-68—210 -6
Greg Chalmers 68-70-73—211 -5
Zach Johnson 73-67-71—211 -5
Pat Perez 69-70-72—211 -5
Vaughn Taylor 74-67-70—211 -5
Steven Alker 76-68-68—212 -4
Thomas Goegele 73-68-71—212 -4
Michael Jonzon 73-70-69—212 -4
Justin Leonard 70-71-71—212 -4
George McNeill 74-68-70—212 -4
Notah Begay 72-71-70—213 -3
Ernie Els 69-71-73—213 -3
Retief Goosen 67-69-77—213 -3
Bernhard Langer 66-76-72—214 -2
Tag Ridings 70-75-69—214 -2
Henrik Stenson 72-70-72—214 -2
Mark Wilson 71-72-71—214 -2
Darren Fichardt 69-73-73—215 -1
Tommy Gainey 77-68-70—215 -1
Thongchai Jaidee 71-73-71—215 -1
Andrew Marshall 71-71-73—215 -1
Colin Montgomerie 75-71-69—215 -1
Kevin Sutherland 72-71-72—215 -1
David Toms 74-70-71—215 -1
Y.E. Yang 72-70-73—215 -1
Stuart Appleby 73-70-73—216 E
Doug Barron 72-71-73—216 E
Matthew Cort 71-73-72—216 E
Andrew Johnson 72-70-74—216 E
Billy Mayfair 69-73-74—216 E
Timothy O’Neal 74-71-71—216 E
Omar Uresti 71-73-72—216 E
Mike Weir 74-70-72—216 E
Tim Petrovic 71-72-74—217 +1
Dicky Pride 77-69-71—217 +1
Peter Baker 73-73-72—218 +2
Matt Gogel 71-73-74—218 +2
Mathew Goggin 69-72-77—218 +2
Tim Herron 70-75-73—218 +2
Rob Labritz 73-69-76—218 +2
Billy Andrade 73-71-75—219 +3
Shane Bertsch 73-72-74—219 +3
Alastair Forsyth 76-70-73—219 +3
Katsumasa Miyamoto 75-71-73—219 +3
Kenny Perry 71-73-75—219 +3
Mario Tiziani 73-72-74—219 +3
Michael Wright 73-73-73—219 +3
Steve Holmes 74-72-74—220 +4
Alan Morin 74-69-77—220 +4
Tracy Phillips 75-71-74—220 +4
David Drysdale 75-71-75—221 +5
Richard Green 77-69-75—221 +5
Jeff Martin 74-71-76—221 +5
Jose Maria Olazabal 68-75-78—221 +5
Tom Pernice 69-74-78—221 +5
Jeff Schmid 71-75-75—221 +5
John Pillar 72-74-77—223 +7
Mick Smith 75-71-77—223 +7
Bob Sowards 74-71-78—223 +7

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up