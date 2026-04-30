Riviera Maya Open at Mayakoba Scores

The Associated Press

April 30, 2026, 8:02 PM

Thursday

At El Camaleon Golf Club

Playa del Carmen, Mexico

Purse: $2.5 million

Yardage: 6,583; Par: 72

First Round

Brianna Do 33-33—66
Melanie Green 36-30—66
Carlota Ciganda 34-33—67
Erika Hara 35-33—68
Soo Bin Joo 34-34—68
Nelly Korda 35-33—68
Gaby Lopez 37-31—68
Kokona Sakurai 36-32—68
Suvichaya Vinijchaitham 35-33—68
Robyn Choi 34-35—69
Nataliya Guseva 35-34—69
Minami Katsu 35-34—69
Carolina Melgrati 34-35—69
Natasha Andrea Oon 34-35—69
Lizette Salas 34-35—69
Weiwei Zhang 34-35—69
Chella Choi 37-33—70
Sofia Garcia 37-33—70
Jin Hee Im 35-35—70
Danielle Kang 35-35—70
Mina Kreiter 37-33—70
Brooke Matthews 34-36—70
Katherine Perry-Hamski 35-35—70
Gabriela Ruffels 36-34—70
Sophia Schubert 36-34—70
Arpichaya Yubol 37-33—70
Laetitia Beck 35-36—71
Peiyun Chien 34-37—71
Olivia Cowan 37-34—71
Amanda Doherty 35-36—71
Jodi Ewart Shadoff 37-34—71
Laney Frye 34-37—71
Linn Grant 35-36—71
Dani Holmqvist 36-35—71
Maude-Aimee Leblanc 36-35—71
Maria Marin 37-34—71
Benedetta Moresco 36-35—71
Nastasia Nadaud 37-34—71
Yuna Nishimura 36-35—71
Jennifer Song 38-33—71
Jasmine Suwannapura 36-35—71
Carla Tejedo 36-35—71
Pajaree Anannarukarn 37-35—72
Celine Borge 39-33—72
Hailee Cooper 37-35—72
Isi Gabsa 37-35—72
Akie Iwai 36-36—72
Jiwon Jeon 34-38—72
Ana Jimenez 36-36—72
Aline Krauter 35-37—72
Lucy Li 37-35—72
Yu Liu 36-36—72
Emma McMyler 37-35—72
Azahara Munoz 36-36—72
Jessica Porvasnik 36-36—72
Paula Reto 37-35—72
Linnea Strom 38-34—72
Lauren Walsh 36-36—72
Yuri Yoshida 38-34—72
Michelle Zhang 35-37—72
Mariel Galdiano 37-36—73
You Min Hwang 38-35—73
Juniper Jang 36-37—73
Haeji Kang 39-34—73
Alejandra Llaneza 35-38—73
Bianca Pagdanganan 40-33—73
Chiara Tamburlini 36-37—73
Bailey Tardy 37-36—73
Madison Young 38-35—73
Yahui Zhang 37-36—73
Ana Belac 38-36—74
Camille Boyd 40-34—74
Celine Herbin 37-37—74
Leah John 37-37—74
MinJi Kang 39-35—74
Gina Kim 39-35—74
Frida Kinhult 36-38—74
Dongeun Lee 40-34—74
Jeong Eun Lee5 34-40—74
Jeongeun Lee6 35-39—74
Morgane Metraux 38-36—74
Hira Naveed 40-34—74
Alexa Pano 37-37—74
Alana Uriell 38-36—74
Adela Cernousek 39-36—75
Anne Chen 39-36—75
Daniela Darquea 37-38—75
Maria Fassi 38-37—75
Chisato Iwai 37-38—75
Sarah Kemp 39-36—75
Carolina Lopez-Chacarra Coto 39-36—75
Stephanie Meadow 38-37—75
Yuka Saso 39-36—75
Riley Smyth 38-37—75
Gigi Stoll 38-37—75
Dewi Weber 36-39—75
Savannah Grewal 40-36—76
Christina Kim 38-38—76
Caley McGinty 37-39—76
Hinako Shibuno 39-37—76
Clarisa Temelo 38-38—76
Albane Valenzuela 40-36—76
Xiaowen Yin 36-40—76
Jaravee Boonchant 41-36—77
Isabella Fierro 38-39—77
Jing Yan 42-35—77
Heather Young 39-38—77
Sung Hyun Park 37-41—78
Tiffany Chan 41-38—79
Lauren Hartlage 39-40—79
Min Lee 41-38—79
Polly Mack 43-36—79
Maria Balcazar 41-39—80
Ssu-Chia Cheng 44-36—80
Andrea Ostos Mendoza 38-42—80
Kate Smith-Stroh 40-40—80
Su-Hyun Oh 43-38—81
Matilda Castren 39-43—82
Natalie Gulbis 43-39—82
Briana Chacon 43-40—83
Carolina Rotzinger 43-40—83
Alena Sharp 41-42—83
Maria Torres 46-38—84
Perrine Delacour WD
Amelia Lewis WD

