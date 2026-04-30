Riviera Maya Open at Mayakoba Scores

Thursday
At El Camaleon Golf Club
Playa del Carmen, Mexico
Purse: $2.5 million
Yardage: 6,583; Par: 72
First Round
|Brianna Do
|33-33—66
|Melanie Green
|36-30—66
|Carlota Ciganda
|34-33—67
|Erika Hara
|35-33—68
|Soo Bin Joo
|34-34—68
|Nelly Korda
|35-33—68
|Gaby Lopez
|37-31—68
|Kokona Sakurai
|36-32—68
|Suvichaya Vinijchaitham
|35-33—68
|Robyn Choi
|34-35—69
|Nataliya Guseva
|35-34—69
|Minami Katsu
|35-34—69
|Carolina Melgrati
|34-35—69
|Natasha Andrea Oon
|34-35—69
|Lizette Salas
|34-35—69
|Weiwei Zhang
|34-35—69
|Chella Choi
|37-33—70
|Sofia Garcia
|37-33—70
|Jin Hee Im
|35-35—70
|Danielle Kang
|35-35—70
|Mina Kreiter
|37-33—70
|Brooke Matthews
|34-36—70
|Katherine Perry-Hamski
|35-35—70
|Gabriela Ruffels
|36-34—70
|Sophia Schubert
|36-34—70
|Arpichaya Yubol
|37-33—70
|Laetitia Beck
|35-36—71
|Peiyun Chien
|34-37—71
|Olivia Cowan
|37-34—71
|Amanda Doherty
|35-36—71
|Jodi Ewart Shadoff
|37-34—71
|Laney Frye
|34-37—71
|Linn Grant
|35-36—71
|Dani Holmqvist
|36-35—71
|Maude-Aimee Leblanc
|36-35—71
|Maria Marin
|37-34—71
|Benedetta Moresco
|36-35—71
|Nastasia Nadaud
|37-34—71
|Yuna Nishimura
|36-35—71
|Jennifer Song
|38-33—71
|Jasmine Suwannapura
|36-35—71
|Carla Tejedo
|36-35—71
|Pajaree Anannarukarn
|37-35—72
|Celine Borge
|39-33—72
|Hailee Cooper
|37-35—72
|Isi Gabsa
|37-35—72
|Akie Iwai
|36-36—72
|Jiwon Jeon
|34-38—72
|Ana Jimenez
|36-36—72
|Aline Krauter
|35-37—72
|Lucy Li
|37-35—72
|Yu Liu
|36-36—72
|Emma McMyler
|37-35—72
|Azahara Munoz
|36-36—72
|Jessica Porvasnik
|36-36—72
|Paula Reto
|37-35—72
|Linnea Strom
|38-34—72
|Lauren Walsh
|36-36—72
|Yuri Yoshida
|38-34—72
|Michelle Zhang
|35-37—72
|Mariel Galdiano
|37-36—73
|You Min Hwang
|38-35—73
|Juniper Jang
|36-37—73
|Haeji Kang
|39-34—73
|Alejandra Llaneza
|35-38—73
|Bianca Pagdanganan
|40-33—73
|Chiara Tamburlini
|36-37—73
|Bailey Tardy
|37-36—73
|Madison Young
|38-35—73
|Yahui Zhang
|37-36—73
|Ana Belac
|38-36—74
|Camille Boyd
|40-34—74
|Celine Herbin
|37-37—74
|Leah John
|37-37—74
|MinJi Kang
|39-35—74
|Gina Kim
|39-35—74
|Frida Kinhult
|36-38—74
|Dongeun Lee
|40-34—74
|Jeong Eun Lee5
|34-40—74
|Jeongeun Lee6
|35-39—74
|Morgane Metraux
|38-36—74
|Hira Naveed
|40-34—74
|Alexa Pano
|37-37—74
|Alana Uriell
|38-36—74
|Adela Cernousek
|39-36—75
|Anne Chen
|39-36—75
|Daniela Darquea
|37-38—75
|Maria Fassi
|38-37—75
|Chisato Iwai
|37-38—75
|Sarah Kemp
|39-36—75
|Carolina Lopez-Chacarra Coto
|39-36—75
|Stephanie Meadow
|38-37—75
|Yuka Saso
|39-36—75
|Riley Smyth
|38-37—75
|Gigi Stoll
|38-37—75
|Dewi Weber
|36-39—75
|Savannah Grewal
|40-36—76
|Christina Kim
|38-38—76
|Caley McGinty
|37-39—76
|Hinako Shibuno
|39-37—76
|Clarisa Temelo
|38-38—76
|Albane Valenzuela
|40-36—76
|Xiaowen Yin
|36-40—76
|Jaravee Boonchant
|41-36—77
|Isabella Fierro
|38-39—77
|Jing Yan
|42-35—77
|Heather Young
|39-38—77
|Sung Hyun Park
|37-41—78
|Tiffany Chan
|41-38—79
|Lauren Hartlage
|39-40—79
|Min Lee
|41-38—79
|Polly Mack
|43-36—79
|Maria Balcazar
|41-39—80
|Ssu-Chia Cheng
|44-36—80
|Andrea Ostos Mendoza
|38-42—80
|Kate Smith-Stroh
|40-40—80
|Su-Hyun Oh
|43-38—81
|Matilda Castren
|39-43—82
|Natalie Gulbis
|43-39—82
|Briana Chacon
|43-40—83
|Carolina Rotzinger
|43-40—83
|Alena Sharp
|41-42—83
|Maria Torres
|46-38—84
|Perrine Delacour
|WD
|Amelia Lewis
|WD
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.