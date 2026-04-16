RBC Heritage Scores

Thursday
At Harbour Town Golf Links
Hilton Head, S.C.
Purse: $20 million
Yardage: 7,243; Par: 71
First Round
|Ludvig Aberg
|33-30—63
|Harris English
|34-30—64
|Viktor Hovland
|32-32—64
|Michael Brennan
|32-33—65
|Matt Fitzpatrick
|33-32—65
|Rickie Fowler
|32-33—65
|Ryan Fox
|32-33—65
|Andrew Novak
|34-31—65
|Gary Woodland
|33-32—65
|Daniel Berger
|33-33—66
|Sungjae Im
|31-35—66
|Si Woo Kim
|34-32—66
|Robert MacIntyre
|33-33—66
|Sepp Straka
|33-33—66
|Keegan Bradley
|34-33—67
|Corey Conners
|35-32—67
|Joe Highsmith
|35-32—67
|Collin Morikawa
|34-33—67
|Aldrich Potgieter
|33-34—67
|Brian Campbell
|34-34—68
|Bud Cauley
|34-34—68
|Wyndham Clark
|36-32—68
|Russell Henley
|33-35—68
|William Mouw
|34-34—68
|Scottie Scheffler
|35-33—68
|Sami Valimaki
|36-32—68
|Patrick Cantlay
|33-36—69
|Pierceson Coody
|34-35—69
|Steven Fisk
|36-33—69
|Lucas Glover
|34-35—69
|Ben Griffin
|37-32—69
|John Keefer
|34-35—69
|Michael Kim
|38-31—69
|Kurt Kitayama
|33-36—69
|Matthew McCarty
|36-33—69
|Patrick Rodgers
|36-33—69
|Xander Schauffele
|32-37—69
|Jordan L. Smith
|34-35—69
|J.J. Spaun
|35-34—69
|Jordan Spieth
|35-34—69
|Nick Taylor
|35-34—69
|Sahith Theegala
|32-37—69
|Matt Wallace
|35-34—69
|Sam Burns
|36-34—70
|Jason Day
|35-35—70
|Chris Gotterup
|34-36—70
|Harry Hall
|33-37—70
|Max Homa
|36-34—70
|Min Woo Lee
|33-37—70
|Shane Lowry
|35-35—70
|Sam Stevens
|33-37—70
|Michael Thorbjornsen
|35-35—70
|Karl Vilips
|37-33—70
|Chandler Blanchet
|37-34—71
|Brian Harman
|38-33—71
|Tom Hoge
|34-37—71
|Billy Horschel
|35-36—71
|Jake Knapp
|34-37—71
|J.T. Poston
|38-33—71
|Andrew Putnam
|39-32—71
|Cameron Young
|36-35—71
|Ricky Castillo
|36-36—72
|Garrick Higgo
|36-36—72
|David Lipsky
|36-36—72
|Akshay Bhatia
|38-35—73
|Ryan Gerard
|37-36—73
|Nicolai Hojgaard
|36-37—73
|Alex Noren
|37-36—73
|Marco Penge
|35-38—73
|Denny McCarthy
|39-35—74
|Maverick McNealy
|37-37—74
|Taylor Pendrith
|36-38—74
|Adam Schenk
|39-35—74
|Austin Smotherman
|38-36—74
|Sudarshan Yellamaraju
|38-36—74
|Jacob Bridgeman
|37-38—75
|Nicolas Echavarria
|40-35—75
|Tony Finau
|38-37—75
|Ryo Hisatsune
|39-36—75
|Tommy Fleetwood
|37-39—76
|Justin Thomas
|38-38—76
|Jhonattan Vegas
|36-41—77
