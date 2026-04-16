RBC Heritage Scores

The Associated Press

April 16, 2026, 6:21 PM

Thursday

At Harbour Town Golf Links

Hilton Head, S.C.

Purse: $20 million

Yardage: 7,243; Par: 71

First Round

Ludvig Aberg 33-30—63
Harris English 34-30—64
Viktor Hovland 32-32—64
Michael Brennan 32-33—65
Matt Fitzpatrick 33-32—65
Rickie Fowler 32-33—65
Ryan Fox 32-33—65
Andrew Novak 34-31—65
Gary Woodland 33-32—65
Daniel Berger 33-33—66
Sungjae Im 31-35—66
Si Woo Kim 34-32—66
Robert MacIntyre 33-33—66
Sepp Straka 33-33—66
Keegan Bradley 34-33—67
Corey Conners 35-32—67
Joe Highsmith 35-32—67
Collin Morikawa 34-33—67
Aldrich Potgieter 33-34—67
Brian Campbell 34-34—68
Bud Cauley 34-34—68
Wyndham Clark 36-32—68
Russell Henley 33-35—68
William Mouw 34-34—68
Scottie Scheffler 35-33—68
Sami Valimaki 36-32—68
Patrick Cantlay 33-36—69
Pierceson Coody 34-35—69
Steven Fisk 36-33—69
Lucas Glover 34-35—69
Ben Griffin 37-32—69
John Keefer 34-35—69
Michael Kim 38-31—69
Kurt Kitayama 33-36—69
Matthew McCarty 36-33—69
Patrick Rodgers 36-33—69
Xander Schauffele 32-37—69
Jordan L. Smith 34-35—69
J.J. Spaun 35-34—69
Jordan Spieth 35-34—69
Nick Taylor 35-34—69
Sahith Theegala 32-37—69
Matt Wallace 35-34—69
Sam Burns 36-34—70
Jason Day 35-35—70
Chris Gotterup 34-36—70
Harry Hall 33-37—70
Max Homa 36-34—70
Min Woo Lee 33-37—70
Shane Lowry 35-35—70
Sam Stevens 33-37—70
Michael Thorbjornsen 35-35—70
Karl Vilips 37-33—70
Chandler Blanchet 37-34—71
Brian Harman 38-33—71
Tom Hoge 34-37—71
Billy Horschel 35-36—71
Jake Knapp 34-37—71
J.T. Poston 38-33—71
Andrew Putnam 39-32—71
Cameron Young 36-35—71
Ricky Castillo 36-36—72
Garrick Higgo 36-36—72
David Lipsky 36-36—72
Akshay Bhatia 38-35—73
Ryan Gerard 37-36—73
Nicolai Hojgaard 36-37—73
Alex Noren 37-36—73
Marco Penge 35-38—73
Denny McCarthy 39-35—74
Maverick McNealy 37-37—74
Taylor Pendrith 36-38—74
Adam Schenk 39-35—74
Austin Smotherman 38-36—74
Sudarshan Yellamaraju 38-36—74
Jacob Bridgeman 37-38—75
Nicolas Echavarria 40-35—75
Tony Finau 38-37—75
Ryo Hisatsune 39-36—75
Tommy Fleetwood 37-39—76
Justin Thomas 38-38—76
Jhonattan Vegas 36-41—77

