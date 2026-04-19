RBC Heritage Scores

Sunday
At Harbour Town Golf Links
Hilton Head, S.C.
Purse: $20 million
Yardage: 7,243; Par: 71
Final Round
(x-won on first playoff hole)
|x-Matt Fitzpatrick (700), $3,600,000
|65-63-68-70—266
|Scottie Scheffler (400), $2,160,000
|68-67-64-67—266
|Si Woo Kim (350), $1,360,000
|66-68-66-68—268
|Ludvig Aberg (300), $823,333
|63-70-68-70—271
|Harris English (300), $823,333
|64-68-70-69—271
|Collin Morikawa (300), $823,333
|67-68-69-67—271
|Bud Cauley (225), $665,000
|68-69-65-70—272
|Patrick Cantlay (164), $555,000
|69-64-68-72—273
|Rickie Fowler (164), $555,000
|65-69-69-70—273
|Kurt Kitayama (164), $555,000
|69-65-68-71—273
|Gary Woodland (164), $555,000
|65-70-66-72—273
|Keegan Bradley (105), $399,250
|67-67-72-68—274
|Steven Fisk (105), $399,250
|69-67-67-71—274
|Matthew McCarty (105), $399,250
|69-71-66-68—274
|Xander Schauffele (105), $399,250
|69-68-68-69—274
|Akshay Bhatia (58), $256,694
|73-63-69-70—275
|Sam Burns (58), $256,694
|70-69-65-71—275
|Wyndham Clark (58), $256,694
|68-68-70-69—275
|Pierceson Coody (58), $256,694
|69-68-65-73—275
|Ryan Fox (58), $256,694
|65-72-67-71—275
|Maverick McNealy (58), $256,694
|74-67-67-67—275
|Andrew Novak (58), $256,694
|65-71-65-74—275
|Patrick Rodgers (58), $256,694
|69-68-66-72—275
|Jordan L. Smith (58), $256,694
|69-72-68-66—275
|Chris Gotterup (35), $142,750
|70-72-69-65—276
|Brian Harman (35), $142,750
|71-66-63-76—276
|Russell Henley (35), $142,750
|68-68-70-70—276
|Michael Kim (35), $142,750
|69-73-72-62—276
|Aldrich Potgieter (35), $142,750
|67-67-67-75—276
|J.J. Spaun (35), $142,750
|69-69-68-70—276
|Sahith Theegala (35), $142,750
|69-67-72-68—276
|Cameron Young (35), $142,750
|71-67-67-71—276
|Chandler Blanchet (23), $92,444
|71-71-64-71—277
|Jacob Bridgeman (23), $92,444
|75-65-66-71—277
|Ryan Gerard (23), $92,444
|73-72-65-67—277
|Ben Griffin (23), $92,444
|69-67-72-69—277
|Joe Highsmith (23), $92,444
|67-68-69-73—277
|Adam Schenk (23), $92,444
|74-68-67-68—277
|Jordan Spieth (23), $92,444
|69-72-67-69—277
|Michael Thorbjornsen (23), $92,444
|70-68-74-65—277
|Karl Vilips (23), $92,444
|70-67-70-70—277
|Daniel Berger (15), $55,300
|66-74-68-70—278
|Michael Brennan (15), $55,300
|65-69-72-72—278
|Jason Day (15), $55,300
|70-72-72-64—278
|Lucas Glover (15), $55,300
|69-67-68-74—278
|Viktor Hovland (15), $55,300
|64-65-73-76—278
|Sungjae Im (15), $55,300
|66-72-70-70—278
|Shane Lowry (15), $55,300
|70-69-67-72—278
|Robert MacIntyre (15), $55,300
|66-68-71-73—278
|Andrew Putnam (15), $55,300
|71-68-69-70—278
|Sepp Straka (15), $55,300
|66-67-67-78—278
|Tommy Fleetwood (12), $43,500
|76-67-69-67—279
|Garrick Higgo (12), $43,500
|72-69-72-66—279
|Sudarshan Yellamaraju (12), $43,500
|74-66-71-68—279
|Corey Conners (10), $39,600
|67-69-73-71—280
|Nicolai Hojgaard (10), $39,600
|73-68-70-69—280
|William Mouw (10), $39,600
|68-73-72-67—280
|Sami Valimaki (10), $39,600
|68-67-69-76—280
|Matt Wallace (10), $39,600
|69-72-68-71—280
|Ricky Castillo (8), $36,500
|72-70-72-67—281
|Ryo Hisatsune (8), $36,500
|75-69-67-70—281
|Min Woo Lee (8), $36,500
|70-70-67-74—281
|J.T. Poston (8), $36,500
|71-73-68-69—281
|Nick Taylor (8), $36,500
|69-70-70-72—281
|Harry Hall (7), $34,250
|70-69-72-71—282
|Denny McCarthy (7), $34,250
|74-70-70-68—282
|Alex Noren (7), $34,250
|73-73-66-70—282
|Sam Stevens (7), $34,250
|70-69-68-75—282
|Max Homa (6), $33,125
|70-70-74-69—283
|John Keefer (6), $33,125
|69-70-70-74—283
|Tom Hoge (5), $32,500
|71-70-70-73—284
|David Lipsky (5), $32,500
|72-71-68-73—284
|Taylor Pendrith (5), $32,500
|74-75-72-63—284
|Jake Knapp (5), $31,750
|71-75-69-71—286
|Austin Smotherman (5), $31,750
|74-73-69-70—286
|Jhonattan Vegas (5), $31,750
|77-69-69-71—286
|Brian Campbell (4), $31,000
|68-72-74-73—287
|Marco Penge (4), $31,000
|73-73-68-73—287
|Justin Thomas (4), $31,000
|76-75-70-66—287
|Billy Horschel (3), $30,500
|71-76-72-70—289
|Nicolas Echavarria (3), $30,250
|75-70-68-77—290
|Tony Finau (3), $30,000
|75-75-75-70—295
