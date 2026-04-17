RBC Heritage Par Scores

The Associated Press

April 17, 2026, 6:24 PM

Friday

At Harbour Town Golf Links

Hilton Head, S.C.

Purse: $20 million

Yardage: 7,243; Par: 71

Second Round

Matt Fitzpatrick 65-63—128 -14
Viktor Hovland 64-65—129 -13
Harris English 64-68—132 -10
Ludvig Aberg 63-70—133 -9
Patrick Cantlay 69-64—133 -9
Sepp Straka 66-67—133 -9
Keegan Bradley 67-67—134 -8
Michael Brennan 65-69—134 -8
Rickie Fowler 65-69—134 -8
Si Woo Kim 66-68—134 -8
Kurt Kitayama 69-65—134 -8
Robert MacIntyre 66-68—134 -8
Aldrich Potgieter 67-67—134 -8
Joe Highsmith 67-68—135 -7
Collin Morikawa 67-68—135 -7
Scottie Scheffler 68-67—135 -7
Sami Valimaki 68-67—135 -7
Gary Woodland 65-70—135 -7
Akshay Bhatia 73-63—136 -6
Wyndham Clark 68-68—136 -6
Corey Conners 67-69—136 -6
Steven Fisk 69-67—136 -6
Lucas Glover 69-67—136 -6
Ben Griffin 69-67—136 -6
Russell Henley 68-68—136 -6
Andrew Novak 65-71—136 -6
Sahith Theegala 69-67—136 -6
Bud Cauley 68-69—137 -5
Pierceson Coody 69-68—137 -5
Ryan Fox 65-72—137 -5
Brian Harman 71-66—137 -5
Patrick Rodgers 69-68—137 -5
Xander Schauffele 69-68—137 -5
Karl Vilips 70-67—137 -5
Sungjae Im 66-72—138 -4
J.J. Spaun 69-69—138 -4
Michael Thorbjornsen 70-68—138 -4
Cameron Young 71-67—138 -4
Sam Burns 70-69—139 -3
Harry Hall 70-69—139 -3
John Keefer 69-70—139 -3
Shane Lowry 70-69—139 -3
Andrew Putnam 71-68—139 -3
Sam Stevens 70-69—139 -3
Nick Taylor 69-70—139 -3
Daniel Berger 66-74—140 -2
Jacob Bridgeman 75-65—140 -2
Brian Campbell 68-72—140 -2
Max Homa 70-70—140 -2
Min Woo Lee 70-70—140 -2
Matthew McCarty 69-71—140 -2
Sudarshan Yellamaraju 74-66—140 -2
Garrick Higgo 72-69—141 -1
Tom Hoge 71-70—141 -1
Nicolai Hojgaard 73-68—141 -1
Maverick McNealy 74-67—141 -1
William Mouw 68-73—141 -1
Jordan L. Smith 69-72—141 -1
Jordan Spieth 69-72—141 -1
Matt Wallace 69-72—141 -1
Chandler Blanchet 71-71—142 E
Ricky Castillo 72-70—142 E
Jason Day 70-72—142 E
Chris Gotterup 70-72—142 E
Michael Kim 69-73—142 E
Adam Schenk 74-68—142 E
Tommy Fleetwood 76-67—143 +1
David Lipsky 72-71—143 +1
Ryo Hisatsune 75-69—144 +2
Denny McCarthy 74-70—144 +2
J.T. Poston 71-73—144 +2
Nicolas Echavarria 75-70—145 +3
Ryan Gerard 73-72—145 +3
Jake Knapp 71-75—146 +4
Alex Noren 73-73—146 +4
Marco Penge 73-73—146 +4
Jhonattan Vegas 77-69—146 +4
Billy Horschel 71-76—147 +5
Austin Smotherman 74-73—147 +5
Taylor Pendrith 74-75—149 +7
Tony Finau 75-75—150 +8
Justin Thomas 76-75—151 +9

