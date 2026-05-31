All Times EDT
Friday’s Games
Vancouver 7, Eugene 3
Tri-City 1, Spokane 0
Hillsboro 7, Everett 6
Saturday’s Games
Vancouver 5, Eugene 4
Everett 6, Hillsboro 4
Spokane 9, Tri-City 1
Sunday’s Games
Eugene at Vancouver, 4:05 p.m.
Everett at Hillsboro, 4:05 p.m.
Spokane at Tri-City, 4:30 p.m.
Monday’s Games
No games scheduled
Tuesday’s Games
Vancouver at Tri-City, 9:30 p.m.
Hillsboro at Spokane, 9:35 p.m.
Eugene at Everett, 10:05 p.m.
_____
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.