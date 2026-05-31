All Times EDT Friday’s Games Vancouver 7, Eugene 3 Tri-City 1, Spokane 0 Hillsboro 7, Everett 6 Saturday’s Games Vancouver…

All Times EDT

Friday’s Games

Vancouver 7, Eugene 3

Tri-City 1, Spokane 0

Hillsboro 7, Everett 6

Saturday’s Games

Vancouver 5, Eugene 4

Everett 6, Hillsboro 4

Spokane 9, Tri-City 1

Sunday’s Games

Eugene at Vancouver, 4:05 p.m.

Everett at Hillsboro, 4:05 p.m.

Spokane at Tri-City, 4:30 p.m.

Monday’s Games

No games scheduled

Tuesday’s Games

Vancouver at Tri-City, 9:30 p.m.

Hillsboro at Spokane, 9:35 p.m.

Eugene at Everett, 10:05 p.m.

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