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NBA Play-In Glance

The Associated Press

April 14, 2026, 10:45 AM

All Times EDT

NBA Play-in Tournament

Tuesday, April 14

Game 1 – Charlotte vs. Miami, 7:30 p.m.

Game 2 – Portland vs. Phoenix, 10 p.m.

Wednesday, April 15

Game 3 – Orlando vs. Philadelphia, 7:30 p.m.

Game 4 – Golden State vs. Los Angeles Clippers, 10 p.m.

Friday, April 17

Game 5 – Winner Game 1 vs. Loser Game 3, 7:30 p.m.

Game 6 – Winner Game 4 vs. Loser Game 2, 10 p.m.

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Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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