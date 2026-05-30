Sports on TV for Sunday, May 31

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Sunday, May 31
AUTO RACING
7:30 a.m.
FS1 — FIM MotoGP: Italy Grand Prix, Florence, Italy
9:30 a.m.
FS1 — NTT IndyCar Series: Warmup, Streets of Detroit, Detroit
10:30 a.m.
FS1 — Indy NXT Series: Detroit Grand Prix, Streets of Detroit, Detroit
12:30 p.m.
FOX — NTT IndyCar Series: Chevrolet Detroit Grand Prix, Streets of Detroit, Detroit
3 p.m.
FOX — NHRA: NHRA Potomac Nationals presented by JEGS, Maryland International Raceway, Mechanicsville, Md.
5 p.m.
CBSSN — FIM Motocross World Championship: Women’s MXGP, Teutschenthal, Germany (taped)
6 p.m.
CBSSN — FIM Motocross World Championship: MX2, Teutschenthal, Germany (taped)
7 p.m.
CBSSN — FIM Motocross World Championship: MXGP, Teutschenthal, Germany (taped)
PRIME VIDEO — NASCAR Cup Series: Cracker Barrel 400, Nashville Superspeedway, Lebanon, Tenn.
BASKETBALL AFRICA LEAGUE
9 a.m.
NBATV — Playoffs: TBD, Third-Place Game, Kigali, Rwanda
Noon
NBATV — Playoffs: TBD, Championship, Kigali, Rwanda
BEACH VOLLEYBALL
1:30 p.m.
CBS — AVP: League Week 1, Belmar, N.J.
CHL HOCKEY
7 p.m.
NHLN — 2026 Memorial Cup: TBD, Final, Kelowna, Canada
COLLEGE BASEBALL
Noon
ACCN — NCAA Tournament: TBD, Regional
ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Regional
ESPNU — NCAA Tournament: TBD, Regional
SECN — NCAA Tournament: TBD, Regional
3 p.m.
ACCN — NCAA Tournament: TBD, Regional
ESPN — NCAA Tournament: TBD, Regional
ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Regional
ESPNU — NCAA Tournament: TBD, Regional
SECN — NCAA Tournament: TBD, Regional
6 p.m.
ACCN — NCAA Tournament: TBD, Regional
ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Regional
ESPNU — NCAA Tournament: TBD, Regional
SECN — NCAA Tournament: TBD, Regional
9 p.m.
ESPN — NCAA Tournament: TBD, Regional
ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Regional
ESPNU — NCAA Tournament: TBD, Regional
COLLEGE SOFTBALL
3 p.m.
ABC — Women’s College World Series – Elimination Game: TBD, Game 9, Oklahoma City, Okla.
7 p.m.
ESPN2 — Women’s College World Series – Elimination Game: TBD, Game 10, Oklahoma City, Okla.
GOLF
6 a.m.
GOLF — DP World Tour: Austrian Alpine Open presented by Kitzbühel Tirol, Final Round, Golfclub Kitzbühel-Schwarzsee-Reith, Kitzbühel, Austria
1 p.m.
GOLF — PGA Tour: Charles Schwab Challenge, Final Round, Colonial Country Club, Fort Worth, Texas
3 p.m.
CBS — PGA Tour: Charles Schwab Challenge, Final Round, Colonial Country Club, Fort Worth, Texas
GOLF — LPGA Tour: ShopRite LPGA powered by Wakefern, Final Round, Seaview Hotel & Golf Club (Bay Course), Galloway, N.J.
HORSE RACING
Noon
FS1 — NYRA: America’s Day at the Races
IIHF HOCKEY (MEN’S)
9:30 a.m.
NHLN — 2026 IIHF World Championship: TBD, Bronze-Medal Game, Zürich, Switzerland
2 p.m.
NHLN — 2026 IIHF World Championship: TBD, Gold-Medal Game, Zürich, Switzerland
MLB BASEBALL
Noon
NBCSN — Toronto at Baltimore (12:15 p.m.)
PEACOCK — Toronto at Baltimore (12:15 p.m.)
4 p.m.
MLBN — N.Y. Yankees at Athletics (4:05 p.m.)
7 p.m.
NBC — Chicago Cubs at St. Louis (7:20 p.m.)
PEACOCK — Chicago Cubs at St. Louis (7:20 p.m.)
SAILING
3:30 p.m.
CBSSN — SailGP: Event 6 – Day 2, New York
SOCCER
1:30 p.m.
NBC — The Soccer Tournament: TBD, Cary, N.C.
3 p.m.
NBCSN — The Soccer Tournament: TBD, Cary, N.C.
4 p.m.
NBCSN — The Soccer Tournament: TBD, Cary, N.C.
5 p.m.
NBCSN — The Soccer Tournament: TBD, Cary, N.C.
6 p.m.
NBCSN — The Soccer Tournament: TBD, Cary, N.C.
7 p.m.
NBCSN — The Soccer Tournament: TBD, Cary, N.C.
8 p.m.
NBCSN — The Soccer Tournament: TBD, Cary, N.C.
SOCCER (MEN’S)
8:50 a.m.
FS2 — International Friendly: Switzerland vs. Jordan, St. Gallen, Switzerland
2:30 p.m.
FS2 — International Friendly: Germany vs. Finland, Mainz, Germany
3:30 p.m.
TBS — International Friendly: U.S. vs. Senegal, Charlotte, N.C.
SOCCER (WOMEN’S)
10 a.m.
CBSSN — FA Cup: Brighton & Hove Albion vs. Manchester City, Final, London
1 p.m.
CBSSN — NWSL: San Diego at Chicago
TENNIS
6 a.m.
TNT — ATP/WTA: French Open, Paris
TRUTV — ATP/WTA: French Open, Paris
2 p.m.
TNT — ATP/WTA: French Open, Paris
TRUTV — ATP/WTA: French Open, Paris
5 a.m. (Monday)
TENNIS CHANNEL — Roland Garros – Live; Men’s & Women’s Round of 16 & Doubles 3rd Round; Mixed Doubles Quarterfinals; Boys’ & Girls’ 1st and 2nd Round & Doubles 1st Round
TNT — ATP/WTA: French Open, Paris
TRUTV — ATP/WTA: French Open, Paris
6 a.m. (Monday)
TENNIS CHANNEL — Roland Garros – Live; Men’s & Women’s Round of 16 & Doubles 3rd Round; Mixed Doubles Quarterfinals; Boys’ & Girls’ 1st and 2nd Round & Doubles 1st Round
TNT — ATP/WTA: French Open, Paris
TRUTV — ATP/WTA: French Open, Paris
UFL FOOTBALL
Noon
ABC — Orlando at DC
6 p.m.
FOX — Louisville at Columbus
WNBA BASKETBALL
3:30 p.m.
NBC — Las Vegas at Golden State
PEACOCK — Las Vegas at Golden State
