Sports on TV for Sunday, May 31

The Associated Press

May 30, 2026, 10:21 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Sunday, May 31

AUTO RACING

7:30 a.m.

FS1 — FIM MotoGP: Italy Grand Prix, Florence, Italy

9:30 a.m.

FS1 — NTT IndyCar Series: Warmup, Streets of Detroit, Detroit

10:30 a.m.

FS1 — Indy NXT Series: Detroit Grand Prix, Streets of Detroit, Detroit

12:30 p.m.

FOX — NTT IndyCar Series: Chevrolet Detroit Grand Prix, Streets of Detroit, Detroit

3 p.m.

FOX — NHRA: NHRA Potomac Nationals presented by JEGS, Maryland International Raceway, Mechanicsville, Md.

5 p.m.

CBSSN — FIM Motocross World Championship: Women’s MXGP, Teutschenthal, Germany (taped)

6 p.m.

CBSSN — FIM Motocross World Championship: MX2, Teutschenthal, Germany (taped)

7 p.m.

CBSSN — FIM Motocross World Championship: MXGP, Teutschenthal, Germany (taped)

PRIME VIDEO — NASCAR Cup Series: Cracker Barrel 400, Nashville Superspeedway, Lebanon, Tenn.

BASKETBALL AFRICA LEAGUE

9 a.m.

NBATV — Playoffs: TBD, Third-Place Game, Kigali, Rwanda

Noon

NBATV — Playoffs: TBD, Championship, Kigali, Rwanda

BEACH VOLLEYBALL

1:30 p.m.

CBS — AVP: League Week 1, Belmar, N.J.

CHL HOCKEY

7 p.m.

NHLN — 2026 Memorial Cup: TBD, Final, Kelowna, Canada

COLLEGE BASEBALL

Noon

ACCN — NCAA Tournament: TBD, Regional

ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Regional

ESPNU — NCAA Tournament: TBD, Regional

SECN — NCAA Tournament: TBD, Regional

3 p.m.

ACCN — NCAA Tournament: TBD, Regional

ESPN — NCAA Tournament: TBD, Regional

ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Regional

ESPNU — NCAA Tournament: TBD, Regional

SECN — NCAA Tournament: TBD, Regional

6 p.m.

ACCN — NCAA Tournament: TBD, Regional

ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Regional

ESPNU — NCAA Tournament: TBD, Regional

SECN — NCAA Tournament: TBD, Regional

9 p.m.

ESPN — NCAA Tournament: TBD, Regional

ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Regional

ESPNU — NCAA Tournament: TBD, Regional

COLLEGE SOFTBALL

3 p.m.

ABC — Women’s College World Series – Elimination Game: TBD, Game 9, Oklahoma City, Okla.

7 p.m.

ESPN2 — Women’s College World Series – Elimination Game: TBD, Game 10, Oklahoma City, Okla.

GOLF

6 a.m.

GOLF — DP World Tour: Austrian Alpine Open presented by Kitzbühel Tirol, Final Round, Golfclub Kitzbühel-Schwarzsee-Reith, Kitzbühel, Austria

1 p.m.

GOLF — PGA Tour: Charles Schwab Challenge, Final Round, Colonial Country Club, Fort Worth, Texas

3 p.m.

CBS — PGA Tour: Charles Schwab Challenge, Final Round, Colonial Country Club, Fort Worth, Texas

GOLF — LPGA Tour: ShopRite LPGA powered by Wakefern, Final Round, Seaview Hotel & Golf Club (Bay Course), Galloway, N.J.

HORSE RACING

Noon

FS1 — NYRA: America’s Day at the Races

IIHF HOCKEY (MEN’S)

9:30 a.m.

NHLN — 2026 IIHF World Championship: TBD, Bronze-Medal Game, Zürich, Switzerland

2 p.m.

NHLN — 2026 IIHF World Championship: TBD, Gold-Medal Game, Zürich, Switzerland

MLB BASEBALL

Noon

NBCSN — Toronto at Baltimore (12:15 p.m.)

PEACOCK — Toronto at Baltimore (12:15 p.m.)

4 p.m.

MLBN — N.Y. Yankees at Athletics (4:05 p.m.)

7 p.m.

NBC — Chicago Cubs at St. Louis (7:20 p.m.)

PEACOCK — Chicago Cubs at St. Louis (7:20 p.m.)

SAILING

3:30 p.m.

CBSSN — SailGP: Event 6 – Day 2, New York

SOCCER

1:30 p.m.

NBC — The Soccer Tournament: TBD, Cary, N.C.

3 p.m.

NBCSN — The Soccer Tournament: TBD, Cary, N.C.

4 p.m.

NBCSN — The Soccer Tournament: TBD, Cary, N.C.

5 p.m.

NBCSN — The Soccer Tournament: TBD, Cary, N.C.

6 p.m.

NBCSN — The Soccer Tournament: TBD, Cary, N.C.

7 p.m.

NBCSN — The Soccer Tournament: TBD, Cary, N.C.

8 p.m.

NBCSN — The Soccer Tournament: TBD, Cary, N.C.

SOCCER (MEN’S)

8:50 a.m.

FS2 — International Friendly: Switzerland vs. Jordan, St. Gallen, Switzerland

2:30 p.m.

FS2 — International Friendly: Germany vs. Finland, Mainz, Germany

3:30 p.m.

TBS — International Friendly: U.S. vs. Senegal, Charlotte, N.C.

SOCCER (WOMEN’S)

10 a.m.

CBSSN — FA Cup: Brighton & Hove Albion vs. Manchester City, Final, London

1 p.m.

CBSSN — NWSL: San Diego at Chicago

TENNIS

6 a.m.

TNT — ATP/WTA: French Open, Paris

TRUTV — ATP/WTA: French Open, Paris

2 p.m.

TNT — ATP/WTA: French Open, Paris

TRUTV — ATP/WTA: French Open, Paris

5 a.m. (Monday)

TENNIS CHANNEL — Roland Garros – Live; Men’s & Women’s Round of 16 & Doubles 3rd Round; Mixed Doubles Quarterfinals; Boys’ & Girls’ 1st and 2nd Round & Doubles 1st Round

TNT — ATP/WTA: French Open, Paris

TRUTV — ATP/WTA: French Open, Paris

6 a.m. (Monday)

TENNIS CHANNEL — Roland Garros – Live; Men’s & Women’s Round of 16 & Doubles 3rd Round; Mixed Doubles Quarterfinals; Boys’ & Girls’ 1st and 2nd Round & Doubles 1st Round

TNT — ATP/WTA: French Open, Paris

TRUTV — ATP/WTA: French Open, Paris

UFL FOOTBALL

Noon

ABC — Orlando at DC

6 p.m.

FOX — Louisville at Columbus

WNBA BASKETBALL

3:30 p.m.

NBC — Las Vegas at Golden State

PEACOCK — Las Vegas at Golden State

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

