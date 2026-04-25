NASCAR-O’Reilly AG-PRO 300 Results

Saturday
At Talladega Superspeedway
Talladega, Ala.
Lap length: 2.66 miles
(Start position in parentheses)
1. (3) Corey Day, Chevrolet, 113 laps, 55 points.
2. (18) Brent Crews, Toyota, 113, 35.
3. (5) Sheldon Creed, Chevrolet, 113, 50.
4. (13) Sammy Smith, Chevrolet, 113, 42.
5. (15) Jeremy Clements, Chevrolet, 113, 37.
6. (17) Dean Thompson, Toyota, 113, 44.
7. (1) Jesse Love, Chevrolet, 113, 32.
8. (22) Brandon Jones, Toyota, 113, 29.
9. (19) Parker Retzlaff, Chevrolet, 113, 34.
10. (31) Austin Green, Chevrolet, 113, 29.
11. (25) JJ Yeley, Ford, 113, 26.
12. (23) Blaine Perkins, Chevrolet, 113, 30.
13. (6) Austin Hill, Chevrolet, 113, 25.
14. (35) Josh Bilicki, Chevrolet, 113, 23.
15. (34) Brennan Poole, Chevrolet, 113, 22.
16. (27) Patrick Emerling, Chevrolet, 113, 0.
17. (10) Mason Maggio, Chevrolet, 113, 20.
18. (28) Kyle Sieg, Chevrolet, 113, 19.
19. (29) Joey Gase, Chevrolet, 113, 18.
20. (37) Garrett Smithley, Chevrolet, 113, 17.
21. (12) Ryan Sieg, Chevrolet, 113, 25.
22. (8) Carson Kvapil, Chevrolet, 113, 30.
23. (11) Justin Allgaier, Chevrolet, 113, 24.
24. (32) Lavar Scott, Chevrolet, 113, 13.
25. (2) Sam Mayer, Chevrolet, accident, 112, 16.
26. (24) Jeb Burton, Chevrolet, accident, 112, 11.
27. (30) Harrison Burton, Toyota, accident, 112, 17.
28. (16) William Sawalich, Toyota, 112, 9.
29. (26) Taylor Gray, Toyota, 112, 8.
30. (7) Rajah Caruth, Chevrolet, 112, 14.
31. (9) Anthony Alfredo, Chevrolet, 112, 6.
32. (33) Tyler Ankrum, Chevrolet, 112, 0.
33. (36) Natalie Decker, Chevrolet, 112, 4.
34. (38) Dawson Cram, Chevrolet, 112, 3.
35. (4) Josh Williams, Chevrolet, 112, 2.
36. (21) Ryan Ellis, Chevrolet, 111, 1.
37. (14) Patrick Staropoli, Chevrolet, 105, 1.
38. (20) David Starr, Chevrolet, overheating, 14, 1.
___
Race Statistics
Average Speed of Race Winner: 152.138 mph.
Time of Race: 1 hour, 58 minutes, 33 seconds.
Margin of Victory: Under Caution.
Caution Flags: 4 for 15 laps.
Lead Changes: 38 among 16 drivers.
Lap Leaders: J.Love 0-5; C.Kvapil 6; J.Love 7-10; C.Kvapil 11; S.Mayer 12-16; C.Kvapil 17-19; J.Love 20; S.Mayer 21-22; C.Kvapil 23-27; J.Yeley 28; C.Kvapil 29-30; H.Burton 31; C.Kvapil 32; J.Love 33-34; A.Hill 35-37; S.Smith 38-39; J.Allgaier 40; C.Kvapil 41-49; J.Allgaier 50-52; J.Yeley 53; T.Gray 54-56; J.Burton 57-58; T.Gray 59-61; A.Green 62; S.Creed 63; R.Caruth 64; S.Creed 65; A.Green 66-69; R.Caruth 70-73; B.Poole 74-76; L.Scott 77; S.Creed 78; J.Love 79-83; S.Smith 84-87; J.Love 88-107; S.Creed 108-110; S.Mayer 111; S.Creed 112; C.Day 113
Leaders Summary (Driver, Times Led, Laps Led): J.Love, 7 times for 37 laps; C.Kvapil, 7 times for 22 laps; S.Mayer, 3 times for 8 laps; S.Creed, 5 times for 7 laps; S.Smith, 2 times for 6 laps; T.Gray, 2 times for 6 laps; A.Green, 2 times for 5 laps; R.Caruth, 2 times for 5 laps; J.Allgaier, 2 times for 4 laps; A.Hill, 1 time for 3 laps; B.Poole, 1 time for 3 laps; J.Yeley, 2 times for 2 laps; J.Burton, 1 time for 2 laps; C.Day, 1 time for 1 lap; L.Scott, 1 time for 1 lap; H.Burton, 1 time for 1 lap.
Wins: J.Allgaier, 3; S.Creed, 1; C.Day, 1; A.Hill, 1; T.Gray, 1; W.Sawalich, 1.
Top 16 in Points: 1. J.Allgaier, 544; 2. S.Creed, 439; 3. J.Love, 403; 4. C.Day, 399; 5. B.Jones, 353; 6. S.Smith, 352; 7. C.Kvapil, 331; 8. A.Hill, 321; 9. T.Gray, 302; 10. P.Retzlaff, 292; 11. W.Sawalich, 280; 12. R.Caruth, 268; 13. R.Sieg, 254; 14. S.Mayer, 241; 15. B.Crews, 225; 16. B.Poole, 221.
___
NASCAR Driver Rating Formula
A maximum of 150 points can be attained in a race.
The formula combines the following categories: Wins, Finishes, Top-15 Finishes, Average Running Position While on Lead Lap, Average Speed Under Green, Fastest Lap, Led Most Laps, Lead-Lap Finish.
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.