All Times EDT Saturday’s Games Tri-City 8, Vancouver 3 Hillsboro 4, Spokane 2 Eugene 6, Everett 4, 10 innings Sunday’s…

All Times EDT

Saturday’s Games

Tri-City 8, Vancouver 3

Hillsboro 4, Spokane 2

Eugene 6, Everett 4, 10 innings

Sunday’s Games

Hillsboro 14, Spokane 0

Tri-City 6, Vancouver 1

Eugene 3, Everett 2

Monday’s Games

No games scheduled

Tuesday’s Games

Tri-City at Hillsboro, 9:35 p.m.

Spokane at Eugene, 9:35 p.m.

Everett at Vancouver, 10:05 p.m.

Wednesday’s Games

Tri-City at Hillsboro, 9:35 p.m.

Spokane at Eugene, 9:35 p.m.

Everett at Vancouver, 10:05 p.m.

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