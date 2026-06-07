All Times EDT
Saturday’s Games
Tri-City 8, Vancouver 3
Hillsboro 4, Spokane 2
Eugene 6, Everett 4, 10 innings
Sunday’s Games
Hillsboro 14, Spokane 0
Tri-City 6, Vancouver 1
Eugene 3, Everett 2
Monday’s Games
No games scheduled
Tuesday’s Games
Tri-City at Hillsboro, 9:35 p.m.
Spokane at Eugene, 9:35 p.m.
Everett at Vancouver, 10:05 p.m.
Wednesday’s Games
Tri-City at Hillsboro, 9:35 p.m.
Spokane at Eugene, 9:35 p.m.
Everett at Vancouver, 10:05 p.m.
_____
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.