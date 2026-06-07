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U.S. Women’s Open presented by Ally Par Scores

The Associated Press

June 7, 2026, 9:35 PM

Sunday

At Riviera Country Club

Pacific Palisades, Calif.

Purse: $12 million

Yardage: 6,699; Par: 71

Final Round

Nelly Korda 73-67-67-69—276 -8
Charley Hull 73-72-65-67—277 -7
Gaby Lopez 68-71-70-68—277 -7
In Gee Chun 71-68-69-70—278 -6
Sei Young Kim 67-72-68-72—279 -5
Nasa Hataoka 69-72-68-72—281 -3
Kiara Romero 73-70-70-68—281 -3
Pajaree Anannarukarn 73-70-72-67—282 -2
Allisen Corpuz 71-70-70-71—282 -2
Jennifer Kupcho 66-73-69-74—282 -2
Maria Marin 70-73-68-71—282 -2
Maja Stark 71-72-68-71—282 -2
Ruoning Yin 69-69-71-73—282 -2
Lauren Coughlin 72-68-75-68—283 -1
Shiho Kuwaki 70-73-70-70—283 -1
Alison Lee 70-68-72-73—283 -1
Aphrodite Deng 70-73-68-73—284 E
Hinako Shibuno 68-71-74-71—284 E
Jin Hee Im 74-72-69-70—285 +1
MinJi Kang 68-75-68-74—285 +1
A Lim Kim 71-74-71-69—285 +1
Karis Davidson 69-73-71-73—286 +2
Brooke Henderson 73-69-74-70—286 +2
Grace Kim 72-72-73-69—286 +2
Shuri Sakuma 71-72-72-71—286 +2
Asterisk Talley 71-75-66-74—286 +2
Patty Tavatanakit 69-72-74-71—286 +2
Hannah Green 70-73-75-69—287 +3
Sora Kamiya 72-68-73-74—287 +3
Minjee Lee 69-76-71-71—287 +3
Xiyu Lin 73-69-75-70—287 +3
Jeeno Thitikul 73-69-72-73—287 +3
Yuri Yoshida 70-74-75-68—287 +3
Ana Belac 70-73-70-75—288 +4
Lucy Li 71-73-74-70—288 +4
Farah O’Keefe 74-71-70-73—288 +4
Jiyai Shin 69-72-75-72—288 +4
Miyu Yamashita 72-71-69-76—288 +4
Hyunjo Yoo 68-71-71-78—288 +4
Casandra Alexander 70-70-75-74—289 +5
Ayaka Furue 70-74-72-73—289 +5
Melanie Green 72-71-73-73—289 +5
Somi Lee 71-71-76-71—289 +5
Amy Yang 73-71-71-74—289 +5
Akie Iwai 72-71-74-73—290 +6
Da Yeon Lee 71-74-70-75—290 +6
Rio Takeda 76-70-71-73—290 +6
Rose Zhang 70-75-73-72—290 +6
Hye Jin Choi 70-73-76-72—291 +7
Esther Henseleit 73-71-73-74—291 +7
Bianca Pagdanganan 70-74-75-72—291 +7
Kaleiya Romero 71-74-73-73—291 +7
Lottie Woad 73-73-74-71—291 +7
Minsol Kim 73-73-73-73—292 +8
Nanna Koerstz Madsen 73-73-71-75—292 +8
Yealimi Noh 72-74-74-72—292 +8
Anna Nordqvist 74-71-73-74—292 +8
Chia Yen Wu 72-74-72-74—292 +8
Mao Saigo 76-70-74-73—293 +9
Ariya Jutanugarn 73-71-75-75—294 +10
Sakura Koiwai 74-72-73-75—294 +10
Ingrid Lindblad 73-73-75-73—294 +10
Julia Lopez Ramirez 72-71-76-75—294 +10
Liqi Zeng 73-73-76-72—294 +10
Gurleen Kaur 72-73-79-71—295 +11
Celine Boutier 74-72-74-76—296 +12
Nataliya Guseva 72-73-79-73—297 +13
Yue Zhang 70-76-74-78—298 +14

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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