NASCAR Cup Series Food City 500 Results

The Associated Press

April 12, 2026, 8:10 PM

Sunday

At Bristol Motor Speedway

Bristol, Tenn.

Lap length: 0.53 miles

(Start position in parentheses)

1. (5) Ty Gibbs, Toyota, 505 laps, 59 points.

2. (1) Ryan Blaney, Ford, 505, 53.

3. (8) Kyle Larson, Chevrolet, 505, 54.

4. (2) Tyler Reddick, Toyota, 505, 33.

5. (3) Chase Briscoe, Toyota, 505, 45.

6. (35) Todd Gilliland, Ford, 505, 31.

7. (20) Joey Logano, Ford, 505, 33.

8. (17) Ryan Preece, Ford, 505, 29.

9. (11) Denny Hamlin, Toyota, 505, 41.

10. (10) Carson Hocevar, Chevrolet, 505, 38.

11. (12) Bubba Wallace, Toyota, 505, 30.

12. (13) Daniel Suárez, Chevrolet, 505, 25.

13. (7) Chris Buescher, Ford, 505, 24.

14. (21) Brad Keselowski, Ford, 505, 23.

15. (22) AJ Allmendinger, Chevrolet, 505, 22.

16. (9) Austin Cindric, Ford, 505, 23.

17. (23) Ricky Stenhouse Jr, Chevrolet, 504, 20.

18. (24) Austin Dillon, Chevrolet, 504, 19.

19. (15) Zane Smith, Ford, 504, 18.

20. (6) Ross Chastain, Chevrolet, 504, 17.

21. (4) Riley Herbst, Toyota, 504, 19.

22. (18) Chase Elliott, Chevrolet, 504, 15.

23. (28) Erik Jones, Toyota, 503, 14.

24. (19) Michael McDowell, Chevrolet, 503, 13.

25. (29) Kyle Busch, Chevrolet, 503, 12.

26. (16) Noah Gragson, Ford, 503, 11.

27. (14) Christopher Bell, Toyota, 501, 19.

28. (30) Cole Custer, Chevrolet, 501, 9.

29. (32) Ty Dillon, Chevrolet, 501, 8.

30. (34) William Byron, Chevrolet, 500, 7.

31. (36) Cody Ware, Chevrolet, 500, 6.

32. (25) Josh Berry, Ford, 490, 16.

33. (26) Connor Zilisch, Chevrolet, 478, 4.

34. (33) Shane Van Gisbergen, Chevrolet, 335, 3.

35. (31) John H. Nemechek, Toyota, 324, 2.

36. (37) Chad Finchum, Ford, garage, 241, 0.

37. (27) Alex Bowman, Chevrolet, accident, 163, 1.

Race Statistics

Average Speed of Race Winner: 88.82 mph.

Time of Race: 3 hours, 1 minute, 50 seconds.

Margin of Victory: .055 seconds.

Caution Flags: 9 for 72 laps.

Lead Changes: 12 among 4 drivers.

Lap Leaders: R.Blaney 0-43; K.Larson 44-63; R.Blaney 64; C.Elliott 65-70; K.Larson 71-130; R.Blaney 131; K.Larson 132-254; R.Blaney 255; K.Larson 256-314; R.Blaney 315; K.Larson 316-337; R.Blaney 338-480; T.Gibbs 481-505

Leaders Summary (Driver, Times Led, Laps Led): K.Larson, 5 times for 284 laps; R.Blaney, 6 times for 190 laps; T.Gibbs, 1 time for 25 laps; C.Elliott, 1 time for 6 laps.

Wins: T.Reddick, 4; R.Blaney, 1; D.Hamlin, 1; T.Gibbs, 1; C.Elliott, 1.

Top 16 in Points: 1. T.Reddick, 386; 2. R.Blaney, 324; 3. D.Hamlin, 300; 4. T.Gibbs, 281; 5. C.Elliott, 264; 6. K.Larson, 260; 7. W.Byron, 245; 8. B.Wallace, 236; 9. C.Bell, 231; 10. C.Buescher, 230; 11. B.Keselowski, 229; 12. J.Logano, 218; 13. C.Hocevar, 209; 14. R.Preece, 209; 15. D.Suárez, 192; 16. S.Van Gisbergen, 177.

NASCAR Driver Rating Formula

A maximum of 150 points can be attained in a race.

The formula combines the following categories: Wins, Finishes, Top-15 Finishes, Average Running Position While on Lead Lap, Average Speed Under Green, Fastest Lap, Led Most Laps, Lead-Lap Finish.

Related News

Recommended

