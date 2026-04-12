Most career wins, regular season and playoffs

LeBron James, 1232 wins, 1912 games played
Kareem Abdul-Jabbar, 1228, 1797
Tim Duncan, 1158, 1643
Robert Parish, 1121, 1795
Karl Malone, 1050, 1669
John Stockton, 1042, 1686
Tony Parker, 1029, 1480
Derek Fisher, 1014, 1546
Dirk Nowitzki, 985, 1667
Kobe Bryant, 971, 1566
Shaquille O’Neal, 948, 1423
Scottie Pippen, 946, 1386
John Havlicek, 932, 1442
Chris Paul, 931, 1519
Sam Perkins, 912, 1453
Gary Payton, 903, 1489
Clifford Robinson, 900, 1521
Robert Horry, 898, 1351
Manu Ginobili, 897, 1275
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