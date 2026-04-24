Mitsubishi Electric Classic Tour Scores

The Associated Press

April 24, 2026, 6:29 PM

Friday

At TPC Sugarloaf

Duluth, Ga.

Purse: $2 million

Yardage: 7,205; Par: 72

First Round

Thongchai Jaidee 33-32—65
Zach Johnson 31-35—66
Ben Crane 33-33—66
Retief Goosen 33-33—66
K.J. Choi 35-32—67
Paul Stankowski 33-34—67
Alex Cejka 33-34—67
Stewart Cink 34-33—67
Jerry Kelly 32-35—67
Timothy O’Neal 34-33—67
David Duval 34-34—68
George McNeill 35-33—68
Joe Durant 38-31—69
Harrison Frazar 35-34—69
Shane Bertsch 33-36—69
Richard Green 35-34—69
Fredrik Jacobson 33-36—69
Miguel Angel Jimenez 33-36—69
Rory Sabbatini 36-34—70
Ernie Els 35-35—70
Darren Fichardt 32-38—70
Matt Gogel 34-36—70
Soren Kjeldsen 35-35—70
Jeff Maggert 33-37—70
Cameron Percy 35-35—70
Jason Caron 36-34—70
Hiroyuki Fujita 35-35—70
Brandt Jobe 37-33—70
Michael Wright 34-36—70
Scott Parel 35-35—70
Tommy Gainey 38-33—71
Stuart Appleby 35-36—71
Chris DiMarco 34-37—71
Darren Clarke 36-35—71
Ryan Armour 38-33—71
Lee Janzen 35-36—71
Brian Gay 34-38—72
Woody Austin 37-35—72
Steve Flesch 36-36—72
Ricardo Gonzalez 36-36—72
Colin Montgomerie 35-37—72
John Rollins 35-37—72
John Senden 36-36—72
Billy Andrade 35-37—72
Jay Haas 36-36—72
Robert Karlsson 36-36—72
David Morland 34-38—72
Vaughn Taylor 35-37—72
Chad Campbell 35-37—72
Tag Ridings 34-38—72
Heath Slocum 38-35—73
Doug Barron 38-35—73
Tom Pernice 37-36—73
Mario Tiziani 35-38—73
Greg Chalmers 36-37—73
Bob Estes 36-37—73
Paul Goydos 37-36—73
Kevin Sutherland 37-36—73
Duffy Waldorf 35-38—73
Tim Herron 38-35—73
Tim Petrovic 34-39—73
Dicky Pride 35-38—73
Stephen Ames 37-37—74
Jose Maria Olazabal 37-37—74
Angel Cabrera 39-35—74
Bo Van Pelt 37-37—74
Charlie Wi 39-35—74
Scott McCarron 38-37—75
Ken Duke 38-37—75
Ken Tanigawa 39-36—75
Kirk Triplett 42-33—75
Boo Weekley 37-38—75
Y.E. Yang 38-38—76
Kenny Perry 40-36—76
Brett Quigley 41-37—78
Steve Pate 39-39—78
Mark Calcavecchia 39-42—81
Mark Hensby 42-40—82

Related News

Recommended

