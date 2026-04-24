Mitsubishi Electric Classic Tour Scores

Friday
At TPC Sugarloaf
Duluth, Ga.
Purse: $2 million
Yardage: 7,205; Par: 72
First Round
|Thongchai Jaidee
|33-32—65
|Zach Johnson
|31-35—66
|Ben Crane
|33-33—66
|Retief Goosen
|33-33—66
|K.J. Choi
|35-32—67
|Paul Stankowski
|33-34—67
|Alex Cejka
|33-34—67
|Stewart Cink
|34-33—67
|Jerry Kelly
|32-35—67
|Timothy O’Neal
|34-33—67
|David Duval
|34-34—68
|George McNeill
|35-33—68
|Joe Durant
|38-31—69
|Harrison Frazar
|35-34—69
|Shane Bertsch
|33-36—69
|Richard Green
|35-34—69
|Fredrik Jacobson
|33-36—69
|Miguel Angel Jimenez
|33-36—69
|Rory Sabbatini
|36-34—70
|Ernie Els
|35-35—70
|Darren Fichardt
|32-38—70
|Matt Gogel
|34-36—70
|Soren Kjeldsen
|35-35—70
|Jeff Maggert
|33-37—70
|Cameron Percy
|35-35—70
|Jason Caron
|36-34—70
|Hiroyuki Fujita
|35-35—70
|Brandt Jobe
|37-33—70
|Michael Wright
|34-36—70
|Scott Parel
|35-35—70
|Tommy Gainey
|38-33—71
|Stuart Appleby
|35-36—71
|Chris DiMarco
|34-37—71
|Darren Clarke
|36-35—71
|Ryan Armour
|38-33—71
|Lee Janzen
|35-36—71
|Brian Gay
|34-38—72
|Woody Austin
|37-35—72
|Steve Flesch
|36-36—72
|Ricardo Gonzalez
|36-36—72
|Colin Montgomerie
|35-37—72
|John Rollins
|35-37—72
|John Senden
|36-36—72
|Billy Andrade
|35-37—72
|Jay Haas
|36-36—72
|Robert Karlsson
|36-36—72
|David Morland
|34-38—72
|Vaughn Taylor
|35-37—72
|Chad Campbell
|35-37—72
|Tag Ridings
|34-38—72
|Heath Slocum
|38-35—73
|Doug Barron
|38-35—73
|Tom Pernice
|37-36—73
|Mario Tiziani
|35-38—73
|Greg Chalmers
|36-37—73
|Bob Estes
|36-37—73
|Paul Goydos
|37-36—73
|Kevin Sutherland
|37-36—73
|Duffy Waldorf
|35-38—73
|Tim Herron
|38-35—73
|Tim Petrovic
|34-39—73
|Dicky Pride
|35-38—73
|Stephen Ames
|37-37—74
|Jose Maria Olazabal
|37-37—74
|Angel Cabrera
|39-35—74
|Bo Van Pelt
|37-37—74
|Charlie Wi
|39-35—74
|Scott McCarron
|38-37—75
|Ken Duke
|38-37—75
|Ken Tanigawa
|39-36—75
|Kirk Triplett
|42-33—75
|Boo Weekley
|37-38—75
|Y.E. Yang
|38-38—76
|Kenny Perry
|40-36—76
|Brett Quigley
|41-37—78
|Steve Pate
|39-39—78
|Mark Calcavecchia
|39-42—81
|Mark Hensby
|42-40—82
